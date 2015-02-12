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Elser

Взорвать Гитлера, 2015

2015 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе антифашиста и террориста-одиночки Георга Эльзера. После того как друзья-коммунисты Эльзера попадают под преследование нацистского режима, в тихом и скромном герое начинает крепнуть мысль о покушении на Гитлера и его сподвижников.

  • Во время речи Адольфа Гитлера ему вручают записку, в которой говорится, что плохая погода помешает его вылету на самолете. В самом фильме это не объясняется, но Гитлер прервал свое выступление и таким образом избежал теракта, чтобы вместо этого успеть на поезд.
  • Во время допроса Небе упрекает Эльзера в том, что он взорвал бомбу 8 ноября, но никаких объяснений значимости этой даты не упоминается. 8 ноября – годовщина гитлеровского “Пивного путча”, неудавшейся попытки государственного переворота в 1923 году.
  • Во время допроса Эльзера немецкие ученые вводят ему первитин, раннюю версию вещества, которое сегодня известно как кристаллический метамфетамин.
  • Мировая премьера состоялась 12 февраля 2015 года в рамках внеконкурсной программы Берлинале. На экраны немецких кинотеатров картина вышла 9 апреля 2015 года, спустя ровно 70 лет после смерти Эльзера.
  • Съемки проходили в Вайденберге, Линдау, Берлине, музее под открытым небом Hohenlohe и в городах и муниципалитетах Южного Тироля.

Всего 13 минут не хватило плотнику Георгу Эльзеру, чтобы изменить ход мировой истории. 8 ноября 1939 года в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер», где Гитлер каждый год в годовщину «Пивного путча» выступал перед ветеранами национал-социалистической рабочей партии Германии, Эльзер вмонтировал самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя.

В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено. Однако Гитлера среди пострадавших не оказалось. Фюрер, ограничившись на этот раз кратким приветствием в адрес собравшихся, покинул зал незадолго до взрыва. Эльзера же «ждала» встреча с шефом гестапо Мюллером и начальником уголовной полиции рейха Небе, и многие месяцы нечеловеческих пыток. Гитлер не мог поверить, что покушался на него неудачник-одиночка, он требовал от своих генералов раскрытия полномасштабного заговора.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 12 февраля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Оливер Хиршбигель
Оливер Хиршбигель
В ролях
Кристиан Фридель
Кристиан Фридель
Катарина Шюттлер
Катарина Шюттлер
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
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Постер фильма Взорвать Гитлера 3 постера
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Большая повесть о маленьком человеке Сюжет фильма расскажет о реальном историческом событии. Простой немецкий гражданин Георг Эльзер попытался устроить покушение на Адольфа Гитлера. Он знал, что каждый год фюрер выступает перед публикой в пивной «Бюргербройкеллер», и решил установить в здании самодельную взрывчатку. Но именно в этот год, 8 ноября 1939 года, Гитлер покинул заведение буквально на несколько минут раньше. Взрыв всё равно прогремел, в результате чего погибли и…
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27 апреля 2016 17:31
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