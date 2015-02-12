Взорвать Гитлера, 2015

Всего 13 минут не хватило плотнику Георгу Эльзеру, чтобы изменить ход мировой истории. 8 ноября 1939 года в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер», где Гитлер каждый год в годовщину «Пивного путча» выступал перед ветеранами национал-социалистической рабочей партии Германии, Эльзер вмонтировал самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя.

В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено. Однако Гитлера среди пострадавших не оказалось. Фюрер, ограничившись на этот раз кратким приветствием в адрес собравшихся, покинул зал незадолго до взрыва. Эльзера же «ждала» встреча с шефом гестапо Мюллером и начальником уголовной полиции рейха Небе, и многие месяцы нечеловеческих пыток. Гитлер не мог поверить, что покушался на него неудачник-одиночка, он требовал от своих генералов раскрытия полномасштабного заговора.