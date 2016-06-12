Страна США / Франция / Германия / Мексика

Продолжительность 1 час 38 минут

Год выпуска 2016

Премьера в мире 12 июня 2016

Дата выхода 12 июня 2016 Россия 8 декабря 2016 Германия 12 июня 2016 Казахстан 6 апреля 2017 Кувейт 7 апреля 2017 США 9 июня 2017 Тайвань 12 мая 2017 Турция 12 июня 2016 Украина 7 декабря 2016 Франция

Сборы в мире $23 888

Производство Skellig Rock, Construction Film, Benaroya Pictures