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Постер фильма Соль и пламя
4.2
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4.2

Соль и пламя

, 2016
Salt and Fire
США, Франция, Германия, Мексика / триллер / 18+
Постер фильма Соль и пламя
4.2

В ролях

Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Matt Riley
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Dr. Fabio Cavani
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Man with One Story
Анита Брием
Анита Брием
Flight Attendant
Фолькер Михаловски
Фолькер Михаловски
Dr. Arnold Meier
Вероника Феррес
Вероника Феррес
Laura Sommerfeld
Лоуренс Краусс
Лоуренс Краусс
Krauss
Лоуренс Краусс
Лоуренс Краусс
Krauss
Danner Ignacio Márquez Arancibia
Huascar
Gabriel Márquez Arancibia
Atahualpa
Лилли Круг
Passenger
Режиссер Вернер Херцог
Сценарист Том Бисселл, Вернер Херцог
Композитор Илан Эшкери, Ernst Reijseger
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Германия / Мексика
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 июня 2016
Дата выхода
12 июня 2016 Россия
8 декабря 2016 Германия
12 июня 2016 Казахстан
6 апреля 2017 Кувейт
7 апреля 2017 США
9 июня 2017 Тайвань
12 мая 2017 Турция
12 июня 2016 Украина
7 декабря 2016 Франция
Сборы в мире $23 888
Производство Skellig Rock, Construction Film, Benaroya Pictures
Другие названия
Salt and Fire, Aag aur Namak, Deserto em Fogo, Desierto de fuego, So i vatra, Tuz ve Ateş, Соль и пламя, 盐与火, 鹽與火之歌, Sal y Fuego

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 12 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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