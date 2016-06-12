В ролях
Danner Ignacio Márquez Arancibia
Huascar
Gabriel Márquez Arancibia
Atahualpa
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Илан Эшкери, Ernst Reijseger
Детали фильма
Страна
США / Франция / Германия / Мексика
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
12 июня 2016
Дата выхода
|12 июня 2016
|Россия
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|8 декабря 2016
|Германия
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|12 июня 2016
|Казахстан
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|6 апреля 2017
|Кувейт
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|7 апреля 2017
|США
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|9 июня 2017
|Тайвань
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|12 мая 2017
|Турция
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|12 июня 2016
|Украина
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|7 декабря 2016
|Франция
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Сборы в мире
$23 888
Производство
Skellig Rock, Construction Film, Benaroya Pictures
Другие названия
Salt and Fire, Aag aur Namak, Deserto em Fogo, Desierto de fuego, So i vatra, Tuz ve Ateş, Соль и пламя, 盐与火, 鹽與火之歌, Sal y Fuego