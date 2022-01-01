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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 1992
Ричард Львиное Сердце
, Евгений Герасимов, Россия
Патриотическая комедия
, Владимир Хотиненко, Россия
Арбитр
, Иван Охлобыстин, Россия
Прогулка по эшафоту
, Исаак Фридберг, Россия
Шарман, шарман!
, Михаил Каменецкий, Россия
Новый Одеон
, Россия
Тартюф
, Ян Фрид, Россия
Глаша и кикимора
, Александр Мазаев, Россия
6 января 1992
Виват, гардемарины!
, Светлана Дружинина, СССР
10 января 1992
Каффс
, Брюс Э. Эванс, США
Рука, качающая колыбель
, Кертис Хэнсон, США
14 января 1992
Детство Никиты
, Андрей Зеленов, Россия
21 января 1992
Бешеные псы
, Квентин Тарантино, США
7 февраля 1992
Короли Мамбо
, Арни Глимчер, США / Франция
10 февраля 1992
Гангстеры в океане
, Степан Пучинян, СССР
17 февраля 1992
Знахарь
, Джон МакТирнан, США
21 февраля 1992
Стой! Или моя мама будет стрелять
, Роджер Споттисвуд, США
Планер
, Ричард Доннер, Дэвид М. Эванс, США
Это моя жизнь
, Нора Эфрон, США
Уроки темноты
, Вернер Херцог, Великобритания / Франция / Германия
4 марта 1992
Вверх тормашками
, Николай Гусаров, Россия
6 марта 1992
Газонокосильщик
, Бретт Леонард, Великобритания / США
7 марта 1992
Тысяча долларов в одну сторону
, Александр Сурин, СССР
10 марта 1992
Одиссея капитана Блада
, Андрей Праченко, СССР / Франция
13 марта 1992
Усадьба Хауардс-Энд
, Джеймс Айвори, Япония / Великобритания
Мой кузен Винни
, Джонатан Линн, США
Чуткий сон
, Пол Шредер, США
20 марта 1992
Безумные подмостки
, Питер Богданович, США
31 марта 1992
Тень на снегу
, Аттила Яниш, Венгрия
1 апреля 1992
Кикс
, Сергей Ливнев, Россия
3 апреля 1992
Игрок
, Роберт Олтмен, США
6 апреля 1992
Доброй ночи!
, Владимир Попов (IV), Россия
Последний герой
, Алексей Учитель, Россия
8 апреля 1992
Продавцы новостей
, Кенни Ортега, США
10 апреля 1992
Любовь - смертельная игра
, Сергей Ашкенази, СССР
Лунатики
, Мик Гэррис, США
17 апреля 1992
Город удовольствий
, Роланд Жоффе, Франция / Великобритания
28 апреля 1992
Голая правда
, Нико Масторакис, США
7 мая 1992
Карта человеческого сердца
, Винсент Уорд, Канада / Франция / Великобритания / Австралия
8 мая 1992
Ядовитый плющ
, Кэтт Ши, США
11 мая 1992
Простые люди
, Хэл Хартли, Италия / Великобритания / США
Музей восковых фигур 2: затерянные во времени
, Энтони Хикокс, США
13 мая 1992
Видео Бенни
, Михаэль Ханеке, Австрия / Швейцария
15 мая 1992
В сетях паутины
, Дэвид А. Прайор, США
18 мая 1992
Прощение
, Николай Лырчиков, Украина
19 мая 1992
Чужой 3
, Дэвид Финчер, США
22 мая 1992
Замороженный калифорниец
, Лес Мэйфилд, США
27 мая 1992
Бесы
, Игорь Таланкин, Россия
29 мая 1992
Сон смешного человека
, Россия
Сестричка, действуй
, Эмиль Ардолино, США
30 мая 1992
Два капитана 2
, Сергей Дебижев, Россия / Германия
4 июня 1992
И возвращается ветер...
, Михаил Калик, США / СССР
6 июня 1992
Мушкетеры двадцать лет спустя
, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Россия
Анкор, еще анкор!
, Россия
Увидеть Париж и умереть
, Александр Прошкин, Россия
Золото
, Фабио Бонци, Леонид Биц, Россия / Италия
Маленький гигант большого секса
, Николай Досталь, Россия
Америкэн бой
, Борис Квашнев, Украина
Исполнитель приговора
, Владимир Шамшурин, Россия
Глаза
, Валентин Ховенко, Россия
Болевой прием
, Георгий Кузнецов, Россия
7 июня 1992
Солнце неспящих
, Темур Баблуани, Грузия
12 июня 1992
Домохозяйка
, Фрэнк Оз, США
16 июня 1992
Бэтмен возвращается
, Тим Бертон, США / Великобритания
27 июня 1992
Рисовальщик
, Федон Папамайкл, США
1 июля 1992
Жених из Майами
, Россия
Бумеранг
, Реджинальд Хадлин, США
Их собственная лига
, Пенни Маршалл, США
Миф о Леониде
, Дмитрий Долинин, СССР
2 июля 1992
Полночная жара
, Джон Николелла, США
10 июля 1992
Параллельный мир
, Ральф Бакши, США
Универсальный солдат
, Роланд Эммерих, США
12 июля 1992
Горькая луна
, Роман Полански, Франция / Великобритания
17 июля 1992
Чужой среди нас
, Сидни Люмет, США
Людские неприятности
, Боб Рейфелсон, США
27 июля 1992
Воспитание жестокости у женщин и собак
, Инесса Селезнева, Россия
31 июля 1992
Смерть ей к лицу
, Роберт Земекис, США
Баффи - истребительница вампиров
, Фрэн Рубел Кузуи, США
7 августа 1992
Воскрешение Каина
, Брайан Де Пальма, США
19 августа 1992
Мужья и жены
, Вуди Аллен, США
20 августа 1992
Христофор Колумб: История открытий
, Джон Глен, США / Великобритания / Испания
21 августа 1992
Пистолет в сумочке Бетти Лу
, Аллан Мойле, США
Водная страна
, Стивен Джилленхол, Великобритания
Беглый огонь
, Дуайт Х. Литтл, США
25 августа 1992
Грозовой перевал
, Питер Космински, Великобритания / США
26 августа 1992
Последний из Могикан
, Майкл Манн, США
28 августа 1992
Медовый месяц в Лас-Вегасе
, Эндрю Бергман, США
1 сентября 1992
Орландо
, Салли Поттер, Великобритания / Россия / Франция / Италия / Нидерланды
2 сентября 1992
Жестокая игра
, Нил Джордан, Великобритания / Япония
4 сентября 1992
Боб Робертс
, Тим Роббинс, США / Великобритания
9 сентября 1992
Тихушники
, Фил Олден Робинсон, США
10 сентября 1992
Безумный
, Скотт Шпигель, Адам Рифкин, США
11 сентября 1992
Без ума от оружия
, Тамра Дэвис, США
Восставший из ада III: Ад на Земле
, Энтони Хикокс, США
День в Городе Ангелов
, Марк Рокко, США
12 сентября 1992
Мистер субботний вечер
, Билли Кристал, США
13 сентября 1992
Там, где течет река
, Роберт Редфорд, США
14 сентября 1992
Бабник 2
, Иван Щеголев, Максим Воронков, Россия
15 сентября 1992
Чекист
, Александр Рогожкин, Россия / Франция
17 сентября 1992
Прорва
, Иван Дыховичный, Россия / Франция
Рыба страсти
, Джон Сейлз, США
18 сентября 1992
Школьные узы
, Роберт Мэндел, США
Друзья Питера
, Кеннет Брана, Великобритания
26 сентября 1992
Генерал
, Игорь Николаев (II), Россия
30 сентября 1992
Прикосновение руки
, Кшиштоф Занусси, Польша / Великобритания / Дания
5 октября 1992
Невыносимый выбор: сохранить ребенка
, Энди Теннант, США
8 октября 1992
1492: Завоевание рая
, Ридли Скотт, Франция / Великобритания / Испания
10 октября 1992
Дети кукурузы 2: Последняя жертва
, Дэвид Прайс, США
14 октября 1992
Алиса и букинист
, Алексей Рудаков, Россия
15 октября 1992
Менялы
, Георгий Шенгелая, Россия
23 октября 1992
На Запад
, Майк Ньюэлл, Великобритания / Ирландия
24 октября 1992
Ослепительный блеск
, Дзёдзи Мацуока, Япония
29 октября 1992
Вынос тела
, Валерий Лонской, Россия
6 ноября 1992
Негде спрятаться
, Ричард Данус, США
Дженнифер восемь
, Брюс Робинсон, США
7 ноября 1992
Комедия строгого режима
, Михаил Григорьев, Владимир Студенников, Россия
13 ноября 1992
Любовный-элексир №9
, Дэйл Лоунер, США
15 ноября 1992
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
, Крис Коламбус, США
18 ноября 1992
Малкольм Икс
, Спайк Ли, США / Япония
4 декабря 1992
Достопочтенный джентльмен
, Джонатан Линн, США
9 декабря 1992
Ущерб
, Луи Маль, Франция / Великобритания
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
, Сэм Рэйми, США
11 декабря 1992
Поле любви
, Джонатан Каплан, США
Рождественская сказка Маппетов
, Брайан Хенсон, США
16 декабря 1992
Второе дыхание
, Бибан Кидрон, США / Япония
17 декабря 1992
Сила веры
, Ричард Пирс, США
18 декабря 1992
Чаплин
, Ричард Аттенборо, Великобритания / США / Франция / Италия
Игрушки
, Барри Левинсон, США
25 декабря 1992
Хоффа
, Дэнни ДеВито, Франция / США
30 декабря 1992
Масло Лоренцо
, Джордж Миллер, США
31 декабря 1992
Несколько страниц из жизни призрака
, Марианна Новогрудская, Россия
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