Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1992
Архив премьер 1992 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1992
Патриотическая комедия
, Владимир Хотиненко, Россия
Провинциальная школа
, Иван Максимов, Россия
Новый Одеон
, Россия
Арбитр
, Иван Охлобыстин, Россия
Ричард Львиное Сердце
, Евгений Герасимов, Россия
Глаша и кикимора
, Александр Мазаев, Россия
Тартюф
, Ян Фрид, Россия
Шарман, шарман!
, Михаил Каменецкий, Россия
Седая легенда
, Богдан Поремба, СССР
Прогулка по эшафоту
, Исаак Фридберг, Россия
6 января 1992
Виват, гардемарины!
, Светлана Дружинина, СССР
10 января 1992
Каффс
, Брюс А. Эванс, США
Рука, качающая колыбель
, Кертис Хэнсон, США
14 января 1992
Детство Никиты
, Андрей Зеленов, Россия
21 января 1992
Бешеные псы
, Квентин Тарантино, США
31 января 1992
Летовье
, Anatoliy Vasilyev, Россия
1 февраля 1992
Губернаторъ
, Владимир Макеранец, СССР
7 февраля 1992
Короли Мамбо
, Арни Глимчер, США / Франция
10 февраля 1992
Гангстеры в океане
, Степан Пучинян, СССР
17 февраля 1992
Знахарь
, Джон МакТирнан, США
21 февраля 1992
Стой! Или моя мама будет стрелять
, Роджер Споттисвуд, США
Планер
, Ричард Доннер, Дэвид М. Эванс, США
Уроки темноты
, Вернер Херцог, Великобритания / Франция / Германия
Это моя жизнь
, Нора Эфрон, США
1 марта 1992
Ностальгия
, Андрей Тарковский, Италия / СССР
3 марта 1992
Рай под тенью сабель
, Ислам Казиев, Россия
4 марта 1992
Вверх тормашками
, Николай Гусаров, Россия
6 марта 1992
Газонокосильщик
, Бретт Леонард, Великобритания / США
7 марта 1992
Тысяча долларов в одну сторону
, Александр Сурин, СССР
10 марта 1992
Одиссея капитана Блада
, Андрей Праченко, СССР / Франция
13 марта 1992
Чуткий сон
, Пол Шредер, США
Мой кузен Винни
, Джонатан Линн, США
Усадьба Хауардс-Энд
, Джеймс Айвори, Япония / Великобритания
20 марта 1992
Безумные подмостки
, Питер Богданович, США
31 марта 1992
Тень на снегу
, Аттила Яниш, Венгрия
1 апреля 1992
Кикс
, Сергей Ливнев, СССР
3 апреля 1992
Игрок
, Роберт Олтмен, США
6 апреля 1992
Последний герой
, Алексей Учитель, Россия
Доброй ночи!
, Владимир Попов (IV), Россия
8 апреля 1992
Продавцы новостей
, Кенни Ортега, США
10 апреля 1992
Любовь - смертельная игра
, Сергей Ашкенази, СССР
Лунатики
, Мик Гэррис, США
17 апреля 1992
Город удовольствий
, Роланд Жоффе, Франция / Великобритания
28 апреля 1992
Голая правда
, Нико Масторакис, США
7 мая 1992
Карта человеческого сердца
, Винсент Уорд, Канада / Франция / Великобритания / Австралия
8 мая 1992
Ядовитый плющ
, Кэтт Ши, США
11 мая 1992
Музей восковых фигур 2: затерянные во времени
, Энтони Хикокс, США
Простые люди
, Хэл Хартли, Италия / Великобритания / США
13 мая 1992
Видео Бенни
, Михаэль Ханеке, Австрия / Швейцария
15 мая 1992
В сетях паутины
, Дэвид А. Прайор, США
18 мая 1992
Прощение
, Николай Лырчиков, Украина
19 мая 1992
Чужой 3
, Дэвид Финчер, США
22 мая 1992
Замороженный калифорниец
, Лес Мэйфилд, США
27 мая 1992
Бесы
, Игорь Таланкин, Россия
29 мая 1992
Сестричка, действуй
, Эмиль Ардолино, США
Сон смешного человека
, Россия
30 мая 1992
Два капитана 2
, Сергей Дебижев, Россия / Германия
1 июня 1992
22 июня, ровно в 4 часа
, Борис Галкин, Россия
Старые молодые люди
, Олег Шухер, Россия
4 июня 1992
И возвращается ветер...
, Mихаил Kалик, США / СССР
6 июня 1992
Маленький гигант большого секса
, Николай Досталь, Россия
Глаза
, Валентин Ховенко, Россия
Золото
, Фабио Бонци, Леонид Биц, Россия / Италия
Убийство в «Саншайн-Менор»
, Борис Небиеридзе, Украина
Увидеть Париж и умереть
, Александр Прошкин, Россия
Зверь, выходящий из моря
, Витаутас Жалакявичюс, Россия / Литва
Мушкетеры двадцать лет спустя
, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Россия
Анкор, еще анкор!
, Россия
Америкэн бой
, Борис Квашнев, Украина
Исполнитель приговора
, Владимир Шамшурин, Россия
Болевой прием
, Георгий Кузнецов, Россия
7 июня 1992
Солнце неспящих
, Темур Баблуани, Грузия
12 июня 1992
Домохозяйка
, Фрэнк Оз, США
16 июня 1992
Бэтмен возвращается
, Тим Бертон, США / Великобритания
27 июня 1992
Рисовальщик
, США
1 июля 1992
Миф о Леониде
, Дмитрий Долинин, СССР
Бумеранг
, Реджинальд Хадлин, США
Их собственная лига
, Пенни Маршалл, США
Жених из Майами
, Россия
2 июля 1992
Полночная жара
, Джон Николелла, США
10 июля 1992
Параллельный мир
, Ральф Бакши, США
Универсальный солдат
, Роланд Эммерих, США
12 июля 1992
Горькая луна
, Роман Полански, Франция / Великобритания
17 июля 1992
Людские неприятности
, Боб Рейфелсон, США
Чужой среди нас
, Сидни Люмет, США
27 июля 1992
Воспитание жестокости у женщин и собак
, Инесса Селезнева, Россия
31 июля 1992
Смерть ей к лицу
, Роберт Земекис, США
Баффи - истребительница вампиров
, Фрэн Рубел Кузуи, США
7 августа 1992
Воскрешение Каина
, Брайан Де Пальма, США
10 августа 1992
Улыбка
, Сергей Попов, СССР
19 августа 1992
Мужья и жены
, Вуди Аллен, США
20 августа 1992
Христофор Колумб: История открытий
, Джон Глен, США / Великобритания / Испания
21 августа 1992
Водная страна
, Стивен Джилленхол, Великобритания
Беглый огонь
, Дуайт Х. Литтл, США
Пистолет в сумочке Бетти Лу
, Аллан Мойле, США
25 августа 1992
Грозовой перевал
, Питер Космински, Великобритания / США
26 августа 1992
Последний из Могикан
, Майкл Манн, США
28 августа 1992
Медовый месяц в Лас-Вегасе
, Эндрю Бергман, США
1 сентября 1992
Орландо
, Салли Поттер, Великобритания / Россия / Франция / Италия / Нидерланды
2 сентября 1992
Жестокая игра
, Нил Джордан, Великобритания / Япония
4 сентября 1992
Боб Робертс
, Тим Роббинс, США / Великобритания
9 сентября 1992
Тихушники
, Фил Олден Робинсон, США
10 сентября 1992
Большой капкан или соло для кошки при полной луне
, Хасан Биджиев, Анатолий Галиев, Россия
Безумный
, Скотт Шпигель, Адам Рифкин, США
11 сентября 1992
Восставший из ада III: Ад на Земле
, Энтони Хикокс, США
Без ума от оружия
, Тамра Дэвис, США
День в Городе Ангелов
, Марк Рокко, США
12 сентября 1992
Мистер субботний вечер
, Билли Кристал, США
13 сентября 1992
Там, где течет река
, Роберт Редфорд, США
14 сентября 1992
Бабник 2
, Иван Щеголев, Максим Воронков, Россия
15 сентября 1992
Чекист
, Александр Рогожкин, Россия / Франция
17 сентября 1992
Рыба страсти
, Джон Сейлз, США
Прорва
, Иван Дыховичный, Россия / Франция
18 сентября 1992
Школьные узы
, Роберт Мэндел, США
Друзья Питера
, Кеннет Брана, Великобритания
26 сентября 1992
Генерал
, Игорь Николаев (II), Россия
30 сентября 1992
Прикосновение руки
, Кшиштоф Занусси, Польша / Великобритания / Дания
5 октября 1992
Невыносимый выбор: сохранить ребенка
, Энди Теннант, США
8 октября 1992
1492: Завоевание рая
, Ридли Скотт, Франция / Великобритания / Испания
10 октября 1992
Дети кукурузы 2: Последняя жертва
, Дэвид Прайс, США
14 октября 1992
Алиса и букинист
, Алексей Рудаков, Россия
15 октября 1992
Менялы
, Георгий Шенгелая, Россия
17 октября 1992
Контрабандист или в поисках золотого фаллоса
, Себастьян Аларкон, Россия / Чили
23 октября 1992
На Запад
, Майк Ньюэлл, Великобритания / Ирландия
24 октября 1992
Ослепительный блеск
, Дзёдзи Мацуока, Япония
29 октября 1992
Вынос тела
, Валерий Лонской, Россия
6 ноября 1992
Дженнифер восемь
, Брюс Робинсон, США
Негде спрятаться
, Ричард Данус, США
7 ноября 1992
Комедия строгого режима
, Владимир Студенников, Россия
13 ноября 1992
Любовный-элексир №9
, Дэйл Лоунер, США
15 ноября 1992
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
, Крис Коламбус, США
18 ноября 1992
Малкольм Икс
, Спайк Ли, США / Япония
23 ноября 1992
Похитители воды
, Владимир Феоктистов, Россия
4 декабря 1992
Достопочтенный джентльмен
, Джонатан Линн, США
9 декабря 1992
Ущерб
, Луи Маль, Франция / Великобритания
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
, Сэм Рэйми, США
11 декабря 1992
Рождественская сказка Маппетов
, Брайан Хенсон, США
Поле любви
, Джонатан Каплан, США
16 декабря 1992
Второе дыхание
, Бибан Кидрон, США / Япония
17 декабря 1992
Сила веры
, Ричард Пирс, США
18 декабря 1992
Игрушки
, Барри Левинсон, США
Чаплин
, Ричард Аттенборо, Великобритания / США / Франция / Италия
25 декабря 1992
Хоффа
, Дэнни ДеВито, Франция / США
30 декабря 1992
Масло Лоренцо
, Джордж Миллер, США
31 декабря 1992
Несколько страниц из жизни призрака
, Марианна Новогрудская, Россия
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить