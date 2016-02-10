Случайно беременна, 2016

В 2013 году в прокат вышла французская мелодрама «Хочу как Бриджет», главную роль в которой исполнила актриса Марилу Берри. В 2016-ом она вернётся в продолжении этой ленты под названием «Случайно беременна». Роль её экранного возлюбленного вновь исполняет Медхи Неббу, игравший второстепенные роли в таких картинах, как «Мюнхен», «Совокупность лжи» и сериале «Родина». А продюсерами выступили всё те же Ромен Ройтман и Бенжамен Эсс.

В прошлой части главная героиня по имени Жозефина пыталась побороть свои комплексы, касающиеся лишнего веса, ради чего даже придумала целую историю, в которую поверила сама. Но в конце она всё-таки встретила своего принца на белом коне, которого зовут Жиль. В фильме «Случайно беременна» они живут вместе, а их любовь, казалось бы, прошла все проверки на прочность. Но неожиданно Жозефина видит те самые две полоски, которые предвещают скорое пополнение в семействе. Как же будут справляться герои с таким испытанием?