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Случайно беременна Случайно беременна
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Joséphine s'arrondit

Случайно беременна, 2016

2016 / Франция
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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В 2013 году в прокат вышла французская мелодрама «Хочу как Бриджет», главную роль в которой исполнила актриса Марилу Берри. В 2016-ом она вернётся в продолжении этой ленты под названием «Случайно беременна». Роль её экранного возлюбленного вновь  исполняет Медхи Неббу, игравший второстепенные роли в таких картинах, как «Мюнхен», «Совокупность лжи» и сериале «Родина». А продюсерами выступили всё те же Ромен Ройтман и Бенжамен Эсс.

В прошлой части главная героиня по имени Жозефина пыталась побороть свои комплексы, касающиеся лишнего веса, ради чего даже придумала целую историю, в которую поверила сама. Но в конце она всё-таки встретила своего принца на белом коне, которого зовут Жиль. В фильме «Случайно беременна»  они живут вместе, а их любовь, казалось бы, прошла все проверки на прочность. Но неожиданно Жозефина видит те самые две полоски, которые предвещают скорое пополнение в семействе. Как же будут справляться герои с таким испытанием?

- Марилу Берри, исполняющая роль Жозефины, в фильме «Случайно беременна» выступила также в качестве режиссёра и сценариста. В этом смысле картина является для неё дебютной

- В основу фильма лёг одноимённый комикс Пенелопы Багью

- Актриса Жозиан Баласко, сыгравшая в фильме «Случайно беременна» мать главной героини, на самом деле является матерью Марилу Берри

 

Продолжение приключений Жозефины и ее идеального мужчины продолжаются. По сюжету после событий первой части прошло два года. У пары все хорошо, но неожиданно героиня узнает, что они скоро станут родителями. Приоритеты на ближайшее время меняются: нужно не стать как ее мать, сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.

 

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 июля 2016
Премьера в мире 10 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Марилу Берри
Марилу Берри
В ролях
Марилу Берри
Марилу Берри
Мехди Неббу
Мехди Неббу
Меди Садун
Меди Садун
Ванесса Гуид
Ванесса Гуид
Сирил Гуи
Сирил Гуи
Все актеры и съемочная группа
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Он был идеален. Высок, черняв, с аккуратно подстриженной бородкой, в раскосых глазах – ирония. Он носил ей кофе по первому щелчку пальцев, бегал за пиццей на другой конец города и даже коту её рыжему на хвост ни разу не наступил. Самое обидное, что таким же идеальным он и остался – и это после двух лет совместного обитания в отдельно взятом трехкомнатном гнезде. Он всё так же пёк ей пирожки по утрам, а вечером ждал её в постели, обуреваемый страстями, как Ниагарский водопад. Он…
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