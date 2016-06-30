Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва
Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва
, 2016
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Алексей Елистратов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2016
Премьера в мире
30 июня 2016
Дата выхода
30 июня 2016
Россия
30 июня 2016
Казахстан
30 июня 2016
Украина
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Отзывы
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам
Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе
В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российское кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667