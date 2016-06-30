Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам

Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе

В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя

Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку

«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000

Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки

Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше

С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»

«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям