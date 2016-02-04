Оповещения от Киноафиши
Карусели 2

18+
О фильме

Эта история начинается в 2009 году. Прошлое не отпускает. В круговороте событий, помогая одним, теряешь других близких людей. Сталкиваясь с неожиданным предательством, начинаешь понимать цену настоящей дружбы и любви. У всех есть своя цена, и она определяется не словами, а поступками. Есть те, кому цена — копейка, а слово их — мыльный пузырь, но они нужны для того, чтобы осознать и научиться дорожить теми, кто по-настоящему становится бесценными в нашей жизни. Этот фильм о реальных людях и настоящих жизненных ценностях.
Карусели 2 - трейлер
Карусели 2  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Дата выхода
4 февраля 2016 Россия Самокат 18+
4 февраля 2016 Казахстан
4 февраля 2016 Украина
Режиссер
Олег Хамитов
Виталий Белян
Виталий Белян
В ролях
Олег Хамитов
Виталий Белян
Виталий Белян
Роберт Хизяев
Андрей Пушмин
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино

Трейлеры фильма
Все трейлеры
