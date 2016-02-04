Эта история начинается в 2009 году. Прошлое не отпускает. В круговороте событий, помогая одним, теряешь других близких людей. Сталкиваясь с неожиданным предательством, начинаешь понимать цену настоящей дружбы и любви. У всех есть своя цена, и она определяется не словами, а поступками. Есть те, кому цена — копейка, а слово их — мыльный пузырь, но они нужны для того, чтобы осознать и научиться дорожить теми, кто по-настоящему становится бесценными в нашей жизни. Этот фильм о реальных людях и настоящих жизненных ценностях.

Развернуть