Водолей, 2016

Клара — последняя жительница расселенного старого дома «Водолей» в городе Ресифе на северо-востоке Бразилии, отказывающаяся продавать квартиру строительной компании для его сноса. Несмотря на считающих ее сумасшедшей бывших соседей и непонимание родных детей, героиня отстаивает возможность жить в доме, с которым связаны все ее воспоминания. Что победит — права простого человека или беспринципность богатых бизнесменов? Награды и номинации: Участник Основного конкурса Международного Каннского кинофестиваля (Франция, 2016); финалист Кинопремии «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм» (Франция, 2017); Премия «Платино» за Лучшую женскую роль (Соня Брага) (Испания, 2017); «Лучшая женская роль» (Соня Брага) Международного фестиваля нового латиноамериканского кино в Гаване (Куба, 2016); Премия «За лучший фильм» на Фестивале «World Cinema Amsterdam» (Нидерланды, 2016); Иберо-американская премия «Феникс» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучший режиссер» (Мексика, 2016).