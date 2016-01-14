Миссия в Майами, 2016

В 2013 году в прокат вышла картина «Совместная поездка», где главные роли сыграли Айс Кьюб и Кевин Харт. Ей удалось завоевать большой успех и получить заслуженное продолжение. Режиссёром вновь стал Тим Стори, подаривший миру обе части «Фантастической четвёрки». Команда сценаристов также осталась прежней, что гарантирует фильму выдержанность в духе предыдущего. В новой ленте одну из ключевых ролей сыграл известный актёр Кен Жонг, которого все знают по участию в трилогии «Мальчишник в Вегасе». Примечательно, что бюджет картины в этот раз поднялся на 15 миллионов по сравнению с прошлым.

Бен всё так же помолвлен с сестрой Джеймса и сумел доказать, что он достоин её руки. Теперь он, ко всему прочему, стал ещё и напарником своего будущего родственника. Однако характер человека остаётся неизменным, а потому Бен продолжает доставлять всем вокруг одни лишь неприятности. В скором времени должна состояться свадьба, и накануне напарников посылают в погоне за мафиози прямиком в Майами. Там их ждёт не только жаркое солнце, но и уморительные приключения, сопровождаемые опасностями, вызванными по вине Бена. Сумеют ли герои поймать преступников и сохранить свои и без того шаткие отношения?