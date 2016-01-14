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Миссия в Майами Миссия в Майами
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Ride Along 2

Миссия в Майами, 2016

2016 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2013 году в прокат вышла картина «Совместная поездка», где главные роли сыграли Айс Кьюб и Кевин Харт. Ей удалось завоевать большой успех и получить заслуженное продолжение. Режиссёром вновь стал Тим Стори, подаривший миру обе части «Фантастической четвёрки». Команда сценаристов также осталась прежней, что гарантирует фильму выдержанность в духе предыдущего. В новой ленте одну из ключевых ролей сыграл известный актёр Кен Жонг, которого все знают по участию в трилогии «Мальчишник в Вегасе». Примечательно, что бюджет картины в этот раз поднялся на 15 миллионов по сравнению с прошлым.

 

Бен всё так же помолвлен с сестрой Джеймса и сумел доказать, что он достоин её руки. Теперь он, ко всему прочему, стал ещё и напарником своего будущего родственника. Однако характер человека остаётся неизменным, а потому Бен продолжает доставлять всем вокруг одни лишь неприятности. В скором времени должна состояться свадьба, и накануне напарников посылают в погоне за мафиози прямиком в Майами. Там их ждёт не только жаркое солнце, но и уморительные приключения, сопровождаемые опасностями, вызванными по вине Бена. Сумеют ли герои поймать преступников и сохранить свои и без того шаткие отношения?

- Продолжение фильма «Совместная поездка»;

- Второй фильм, в котором Кевин Харт и Айс Кьюб сыграли вместе;

Отделу нравов эти парни уже снятся в ночных кошмарах. Самые отвязные детективы меняют высотки Атланты на бронзовые пляжи Майами. Шальные деньги, большие пушки и разноцветные бикини – миссия что надо.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера онлайн 20 мая 2016
Премьера в мире 14 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Тим Стори
Тим Стори
В ролях
Оливия Манн
Оливия Манн
Кевин Харт
Кевин Харт
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Кен Джонг
Кен Джонг
Бенджамин Брэтт
Бенджамин Брэтт
Все актеры и съемочная группа
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Миссия в Майами
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Братья в законе Матерому полицейскому Джеймсу Пэйтону (Айс Кьюб) с напарником явно не повезло. Тот неизлечимо болтлив – не может заткнуться даже в засаде. А его природная «грациозность»? На секретном задании из кармана Бена Барбера (Кевин Харт) выпал полицейский значок, и агентов под прикрытием чуть было не расстреляли. А ещё детектив-недоучка на редкость самолюбив, глуп, как пробка, и не расстается с ярко-желтыми шароварами – в общем, ходячее посмешище, да и только. Но…
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