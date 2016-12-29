Проклятая, 2016

- Фильм основан на рассказе Александра Рагозина «По ту сторону»
- Любительский хоррор жителя Омска собрал $5000 в зарубежном прокате
- Фильм «Проклятая» считается одним из фильмов «Вселенной Другой Реальности» (это Цикл рассказов Александра Рагозина «По ту сторону…»)
- Проект «Вселенная» затрагивает саму суть и легенды с мифами о существовании «Асгарда Ирийского» - одного из пяти крупных Градов до Нашей Эры
Бизнесвумен Вега Казинская отправляется в Омский район, чтобы найти своего одноклассника, которого она увидела случайно на видеозаписи из посылки от незнакомой маленькой девочки – где люди в заброшенном доме, стали не живыми и не мёртвыми. Вега с лёгкостью проникла в это мир, где нет другого пути, кроме как присоединиться к остальным участникам этого проклятия…