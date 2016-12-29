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Проклятая Проклятая
Киноафиша Фильмы Проклятая

Проклятая, 2016

2016 / Россия
2.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Факты О фильме

- Фильм основан на рассказе Александра Рагозина «По ту сторону»

- Любительский хоррор жителя Омска собрал $5000 в зарубежном прокате

- Фильм «Проклятая» считается одним из фильмов «Вселенной Другой Реальности» (это Цикл рассказов Александра Рагозина «По ту сторону…»)

- Проект «Вселенная» затрагивает саму суть и легенды с мифами о существовании «Асгарда Ирийского» - одного из пяти крупных Градов до Нашей Эры

Бизнесвумен Вега Казинская отправляется в Омский район, чтобы найти своего одноклассника, которого она увидела случайно на видеозаписи из посылки от незнакомой маленькой девочки – где люди в заброшенном доме, стали не живыми и не мёртвыми. Вега с лёгкостью проникла в это мир, где нет другого пути, кроме как присоединиться к остальным участникам этого проклятия…

2.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 декабря 2016
Премьера в мире 29 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Карбуш
Режиссер
Павел Латушкин
В ролях
Александр Гудков
Александр Гудков
Сергей Бубнов
Виталий Оровер
Софья Могиль
Мария Пыжикова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятая 2 постера
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