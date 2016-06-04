Время последних романтиков, 2016

Главные герои фильма, Федор Иванович и Андрей Семенович — моряки в прошлом. Вдвоем они прошли мясорубку войны. И вот, несколько лет назад друзья вынуждены были расстаться: Федор Иванович выиграл в лотерею и решил отправиться в кругосветное путешествие. И полетели Семенычу открытки и фотографии из самых дальних уголков планеты, а на полках выстроились в ряд сувениры. Месяц за месяцем приходили приветы и посылки, пока на пороге дома Семеныча не появилась девушка Алина с печальной новостью: Федор Иванович умер. От болезни. И не было в его жизни никакой кругосветки. Теперь Семенычу предстоит понять, зачем друг так долго его обманывал и выполнить его последнюю непростую просьбу.