Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путешествие из Парижа Путешествие из Парижа
Киноафиша Фильмы Путешествие из Парижа
Paris-Willouby

Путешествие из Парижа, 2015

2015 / Франция
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

У каждого из членов большой семьи Лакур, проживающей в Париже, все не слава богу. Клэр переживает из-за сложных отношений с мужем Морисом. Ее брат, не слишком успешный писатель Марк, меняет подружек как перчатки, но ни одно из этих увлечений не приносит ему счастья. Старший сын Клэр переживает все “прелести” переходного возраста, а маленькая дочка остро нуждается во внимании мамы и папы. К тому же в доме появляется Люси, дочь Мориса от первого брака... Неожиданное известие о смерти отца Марка и Клэр застает семейство врасплох. Все вместе они отправляются из Парижа в небольшую деревню, где прошли детские годы брата и сестры. Что, если для каждого из них это шанс взглянуть друг на друга по-новому?

  • Оригинальное название фильма - “Париж-Виллуби”. 
  • Фильм “Путешествие из Парижа” стал первой полнометражной лентой Артура Делера. Работа над ней велась в тандеме с другим режиссером - Квентином Рейно. 
  • Оба режиссера картины засветились в кадре в небольших камео. Квентин Рейно появился в эпизодической роли молодого полицейского, а Артур Делер исполнил роль портье в гостинице, где останавливаются главные герои.  
  • Съемки фильма проходили в коммуне Росни-сюр-Сен, расположенной в департаменте Ивелин, Франция. 

Гилби Лакур — типичная современная семья: папа, мама, брат, сестра, сводная сестра и сводный дядя живут душа в душу в те редкие моменты, когда не выясняют отношения. Однако ничего так не сближает, как известие о наследстве. Семейство отправляется в фургоне навстречу заветному завещанию, и это путешествие из Парижа в маленький французский городок не раз рассмешит и заставит узнать себя в этих непутевых милых родственниках.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 20 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Артур Делер
Артур Делер
В ролях
Изабель Карре
Изабель Карре
Стефан Де Гродт
Стефан Де Гродт
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Жозефин Жапи
Жозефин Жапи
Солаль Форте
Солаль Форте
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Постер фильма Путешествие из Парижа 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Спасительная сила детства В прокат выходит «Путешествие из Парижа» – комедийная семейная история французских режиссеров Артура Делера и Квентина Рейно. Это не первый их совместный  проект: «Путешествие» предваряли один короткометражный и один полнометражный фильм. Последний, кстати, тоже был посвящен человеческим взаимоотношениям. Поэтому любопытно посмотреть, как авторы развили тему в нынешней работе. Кадр из фильма «Путешествие из Парижа»…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 29 На этой неделе наш обзор киноновинок порадует вас совершенно новым форматом! Мы надеемся, что вам придется по вкусу новый вариант традиционного обзора, ведь мы постарались сохранить его основные
Написать
27 апреля 2016 17:31
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши