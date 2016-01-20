Путешествие из Парижа, 2015

У каждого из членов большой семьи Лакур, проживающей в Париже, все не слава богу. Клэр переживает из-за сложных отношений с мужем Морисом. Ее брат, не слишком успешный писатель Марк, меняет подружек как перчатки, но ни одно из этих увлечений не приносит ему счастья. Старший сын Клэр переживает все “прелести” переходного возраста, а маленькая дочка остро нуждается во внимании мамы и папы. К тому же в доме появляется Люси, дочь Мориса от первого брака... Неожиданное известие о смерти отца Марка и Клэр застает семейство врасплох. Все вместе они отправляются из Парижа в небольшую деревню, где прошли детские годы брата и сестры. Что, если для каждого из них это шанс взглянуть друг на друга по-новому?