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Статус: Свободен, 2015

2015 / Россия
5.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, малоизвестный стендап-комик по имени Никита, остро переживает расставание с девушкой Афиной, которая ушла от него к состоятельному врачу-стоматологу. Не в силах поверить в существование своего конкурента, Никита всеми силами пытается вернуть возлюбленную, но раз за разом натыкается на отказ и все глубже закапывается в бездны депрессии. Сможет ли он смириться со своим поражением и извлечь из него необходимые уроки и неожиданные преимущества? 

  • Это первая работа сценариста и режиссера-экспериментатора Павла Руминова в жанре романтической комедии. Сюжет берет истоки из жизни Руминова, который написал сценарий фильма после болезненного расставания с девушкой. 
  • Когда Козловский прочел первые заготовки сценария, он тут же загорелся идеей его экранизации и даже вызвался заняться поиском финансирования. Это его первая работа в качестве продюсера.
  • Саундтрек к фильму исполнен российской рок-группой Sherlock Blonde: жена Руминова, Наталья Анисимова, является вокалистом и композитором группы, а сам он стал автором слов многих песен коллектива. 
  • Роль матери персонажа Козловского сыграла в фильме его настоящая мать, известная театральная актриса Надежда Звенигородская-Козловская. Кроме того, на экране появились коллеги Козловского по МДТ, Елизавета Боярская и Владимир Селезнев. 
     

Никита и Афина – идеальная пара… Как палочки Твикс. Как Бред Питт и Анджелина Джоли. Но... только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причем - к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворот судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы вернуть свою любовь? Битва за Афину начнется 21 января. Во всех кинотеатрах страны

5.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 января 2016
Премьера в мире 21 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Павел Руминов
Павел Руминов
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Наталья Анисимова
Наталья Анисимова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Статус: Свободен 2 постера
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BliK 3 февраля 2016, 23:18
Несмотря на невысокие оценки, фильм мне понравился. Навверное, потому что повторяет ситуацию моей жизни и мысли по этому поводу. В наше время люди… Читать дальше…
Константин Поздняков 25 июля 2019, 09:22
Возможно мне показалось, но не игра не герой-негодяй Козловского мне не понравились
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