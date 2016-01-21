Статус: Свободен, 2015

Главный герой фильма, малоизвестный стендап-комик по имени Никита, остро переживает расставание с девушкой Афиной, которая ушла от него к состоятельному врачу-стоматологу. Не в силах поверить в существование своего конкурента, Никита всеми силами пытается вернуть возлюбленную, но раз за разом натыкается на отказ и все глубже закапывается в бездны депрессии. Сможет ли он смириться со своим поражением и извлечь из него необходимые уроки и неожиданные преимущества?
Никита и Афина – идеальная пара… Как палочки Твикс. Как Бред Питт и Анджелина Джоли. Но... только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причем - к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворот судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. Что готов сделать отчаянный стэндапер, чтобы вернуть свою любовь? Битва за Афину начнется 21 января. Во всех кинотеатрах страны