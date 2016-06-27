Нерв, 2016

Картина «Нерв» является киноадаптацией романа Жанны Райан. Сценарий написала Джессика Шарзер («Американская история ужасов»), а режиссёрами назначили Генри Джюста и Эриэля Шульмана, которые вместе сняли третье и четвёртое «Паранормальные явления». Главные роли в фильме «Нерв» исполнили Эмма Робертс, известная по фильмам «Мы –Миллеры», «Оторва» и сериалу «Королевы крика», а также Дэйв Франко из «Иллюзии обмана» и «Соседей. На тропе войны». Также в ленте приняла участие Джульетт Льюис («Прирождённые убийцы», «Что гложет Гилберта Грейпа?»).
Сюжет фильма «Нерв» происходит в наши дни. От скуки старшеклассница «Ви» Дельмонико решает принять участие в таинственной онлайн-игре под названием «правда или действие». В итоге оказывается, что в игре существует исключительно только действие. Девушка должна выполнять задания, которые отображаются в её телефоне, и с каждым разом они становятся всё более безумными. Во время прохождения она встречает ещё одного игрока Йена, с которым они становятся союзниками. А за их похождениями наблюдают анонимы, которые готовят для игроков неожиданный финал.
- В фильме «Нерв» есть камео известного блоггера с YouTube и режиссёра Кейси Неистата
- Первым совместным фильмом Генри Джюста и Эриэля Шульмана стала лента «Как я дружил в социальной сети». Режиссёры отмечают, что очень заинтересованы в интернет-тематике и считают, что влияние мировой паутины на человека может быть одинаково пагубным и положительным в зависимости от того, как её использовать
- Во время съёмок фильма «Нерв» вышло приложение Periscope, которое Джюст назвал серединой на пути к настоящему «Нерву»
- В Америке у фильма рейтинг PG-13, которого специально добивались режиссёры, чтобы подростки смогли получить их послание
- Актёры Кимико Гленн и Самира Уайли, снявшиеся в «Нерве» уже играли вместе в сериале «Оранжевый - хит сезона»
Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Красивая пара нравится зрителям игры, и они решают, что следующие задания Ви и Иэн должны выполнять только вместе. Ставки растут, задания становятся все опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной воле не получится. Те, кто считают себя игроками, на самом деле всего лишь пешки в руках таинственного сообщества Наблюдателей. И никто из участников игры не знает, какое задание станет следующим – или последним.
Это не фильм года, не лучшая режиссерская работа, не лучший сюжет, а про… Читать дальше…