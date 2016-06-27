Нерв, 2016

Картина «Нерв» является киноадаптацией романа Жанны Райан. Сценарий написала Джессика Шарзер («Американская история ужасов»), а режиссёрами назначили Генри Джюста и Эриэля Шульмана, которые вместе сняли третье и четвёртое «Паранормальные явления». Главные роли в фильме «Нерв» исполнили Эмма Робертс, известная по фильмам «Мы –Миллеры», «Оторва» и сериалу «Королевы крика», а также Дэйв Франко из «Иллюзии обмана» и «Соседей. На тропе войны». Также в ленте приняла участие Джульетт Льюис («Прирождённые убийцы», «Что гложет Гилберта Грейпа?»).

Сюжет фильма «Нерв» происходит в наши дни. От скуки старшеклассница «Ви» Дельмонико решает принять участие в таинственной онлайн-игре под названием «правда или действие». В итоге оказывается, что в игре существует исключительно только действие. Девушка должна выполнять задания, которые отображаются в её телефоне, и с каждым разом они становятся всё более безумными. Во время прохождения она встречает ещё одного игрока Йена, с которым они становятся союзниками. А за их похождениями наблюдают анонимы, которые готовят для игроков неожиданный финал.