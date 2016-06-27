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Нерв Нерв
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Nerve

Нерв, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Картина «Нерв» является киноадаптацией романа Жанны Райан. Сценарий написала Джессика Шарзер («Американская история ужасов»), а режиссёрами назначили Генри Джюста и Эриэля Шульмана, которые вместе сняли третье и четвёртое «Паранормальные явления». Главные роли в фильме «Нерв» исполнили Эмма Робертс, известная по фильмам «Мы –Миллеры», «Оторва» и сериалу «Королевы крика», а также Дэйв Франко из «Иллюзии обмана» и «Соседей. На тропе войны». Также в ленте приняла участие Джульетт Льюис («Прирождённые убийцы», «Что гложет Гилберта Грейпа?»).

Сюжет фильма «Нерв» происходит в наши дни. От скуки старшеклассница «Ви» Дельмонико решает принять участие в таинственной онлайн-игре под названием «правда или действие». В итоге оказывается, что в игре существует исключительно только действие. Девушка должна выполнять задания, которые отображаются в её телефоне, и с каждым разом они становятся всё более безумными. Во время прохождения она встречает ещё одного игрока Йена, с которым они становятся союзниками. А за их похождениями наблюдают анонимы, которые готовят для игроков неожиданный финал.

- В фильме «Нерв» есть камео известного блоггера с YouTube и режиссёра Кейси Неистата

- Первым совместным фильмом Генри Джюста и Эриэля Шульмана стала лента «Как я дружил в социальной сети». Режиссёры отмечают, что очень заинтересованы в интернет-тематике и считают, что влияние мировой паутины на человека может быть одинаково пагубным и положительным в зависимости от того, как её использовать

- Во время съёмок фильма «Нерв» вышло приложение Periscope, которое Джюст назвал серединой на пути к настоящему «Нерву»

- В Америке у фильма рейтинг PG-13, которого специально добивались режиссёры, чтобы подростки смогли получить их послание

- Актёры Кимико Гленн и Самира Уайли, снявшиеся в «Нерве» уже играли вместе в сериале «Оранжевый - хит сезона»

Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает для себя мир популярной онлайн-игры «Нерв», где участники выполняют задания разной степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Красивая пара нравится зрителям игры, и они решают, что следующие задания Ви и Иэн должны выполнять только вместе. Ставки растут, задания становятся все опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной воле не получится. Те, кто считают себя игроками, на самом деле всего лишь пешки в руках таинственного сообщества Наблюдателей. И никто из участников игры не знает, какое задание станет следующим – или последним.

7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера онлайн 28 марта 2022
Премьера в мире 27 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Генри Джуст
Генри Джуст
В ролях
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Кимико Гленн
Кимико Гленн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нерв 17 постеров
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Нерв смотреть онлайн

Нерв
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Наша рецензия
Киностудия Lionsgate известна фильмами, которые поражают своей зрелищностью. Например, благодаря этой компании мир увидел все части «Пилы», три фильма франшизы «Голодные игры» (2012, 2014 и 2015 года), новую «Иллюзию обмана 2» и многие другие потрясающие проекты. В этом году Lionsgate выпускает новый фильм, который придётся по душе любителям таких жанров как триллер, криминал, детектив, приключения. Все эти жанры совмещает в себе картина режиссёров Генри…
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Катерина Горбунова 26 сентября 2016, 09:52
Лично мне фильм понравился) очень загорелась еще по трейлеру) весь фильм была в напряжении и не могла оторваться.
Инга Сулим 25 сентября 2016, 10:15
И все-таки ожидания не оправдались, хотя трейлер был многообещающим.
Это не фильм года, не лучшая режиссерская работа, не лучший сюжет, а про… Читать дальше…
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