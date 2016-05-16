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Каменные кулаки Каменные кулаки
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Hands of Stone

Каменные кулаки, 2016

2016 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роберто Дюран — начинающий боксер из Панамы, который приехал в Нью-Йорк с твердым намерением стать великим. Но психологические травмы, бедность и прочие тяготы, через которые ему пришлось пройти в детстве, наложили свой отпечаток — Дюран испытывает большие проблемы в общении с окружающими. Судьба сводит его с легендарным тренером Рэем Арселем, который избегает ринга после совершенного на него покушения. Молодой боец и опытный наставник помогают друг другу преодолеть тяжелые времена. 

  • Роберт Де Ниро познакомился с настоящим Рэем Арселем примерно в то время, когда он снялся в “Бешеном быке”.
  • Фрэнки Карбо — реальный босс мафии, на котором был основан персонаж Томми Комо в “Бешеном быке”.
  • Четвертый фильм, в котором снялся Роберт Де Ниро, связанный с боксом. Остальные три — это “Бешеный бык”, “Ночь в большом городе” и “Забойный реванш”.
  • Первым кандидатом на роль Рэя Арселя был Аль Пачино.
  • Эдгар Рамирес и Роберт Де Ниро снимались вместе в фильме “Джой”. Де Ниро сыграл тестя Рамиреса.
  • Робин Дюран, реальный сын Роберто Дюрана, сыграл эпизодическую роль в фильме. Он появляется в сцене, когда Дюран узнает об убийстве генерала Омара Торрихоса.
  • Фильм был снят в Панаме, где родился и вырос Роберто Дюран.
  • Саундтрек включает в себя множество песен Рубена Блейдса, который играет в фильме Карлоса Элету.

Картина расскажет о легендарном боксёре в лёгком весе Роберто «Каменные кулаки» Дюране. В фильме будет уделено внимание как личной жизни Дюрана, так и его карьере — в частности, боям с легендарным Шугаром Рэем Леонардом.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 мая 2016
Премьера онлайн 20 апреля 2018
Премьера в мире 16 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джонатан Якубович
Джонатан Якубович
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Райан Квантен
Райан Квантен
Ашер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Каменные кулаки 2 постера
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саундтрек фильма Каменные кулаки
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Роберт Де Ниро в первом трейлере «Каменных кулаков» Хотя Сильвестр Сталлоне, казалось бы, неоднократно всё сказал в своем «Рокки» и прошлогоднем «Крид: Наследие Рокки», боксерские драмы в Голливуде продолжают пользоваться популярностью. Продюсерская
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20 апреля 2016 15:56
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