Каменные кулаки, 2016

Роберто Дюран — начинающий боксер из Панамы, который приехал в Нью-Йорк с твердым намерением стать великим. Но психологические травмы, бедность и прочие тяготы, через которые ему пришлось пройти в детстве, наложили свой отпечаток — Дюран испытывает большие проблемы в общении с окружающими. Судьба сводит его с легендарным тренером Рэем Арселем, который избегает ринга после совершенного на него покушения. Молодой боец и опытный наставник помогают друг другу преодолеть тяжелые времена.