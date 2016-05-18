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La fille inconnue

Неизвестная, 2016

2016 / Бельгия / Франция
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Братья из Бельгии, Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн, уже давно сделали себе имя в мире авторского кино. За их плечами множество побед на Каннском кинофестивале. Самыми известными фильмами режиссёров считаются: «Розетта», «Дитя», «Мальчик с велосипедом» и «Два дня, одна ночь». Их новая картина «Неизвестная» является долгожданным событием для всех поклонников творчества известных братьев. Главную роль в ней исполнила французская актриса Адель Энель, снявшаяся в известных в Европе фильмах «Дьяволы», «Сюзанн» и «Истребители». Также в фильме сыграл популярный Жереми Ренье из «Братства волка» и «Залечь на дно в Брюгге».

Сюжет картины «Неизвестная» вращается вокруг доктора Женни, которая работает в хирургическом отделении. Она является добросовестным врачом и любит своё дело, однако однажды допускает нечто, что приведёт к непоправимым последствиям. В конце рабочего дня она отказывает в приёме пациентке, которая пришла слишком поздно. На следующий день обнаруживается, что около больницы было найдено тело неопознанной женщины. Женни решает, что это та самая девушка, которой она отказалась помочь, поэтому она решает установить личность погибшей.

- После премьеры фильма «Неизвестная», состоявшейся в Каннах, братья Дарденн подвергли картину монтажу, в результате чего она стала на 7 минут короче. Всего было сделано 32 правки

- Новая версия ленты была представлена в Интситуте братьев Люмьер в Лионе спустя месяц после премьеры в Каннах в рамках ретроспективы братьев Дарденн

- Изначально планировалось, что главную роль в фильме сыграет Марион Котийяр, однако у неё не получилось. Вместе «Неизвестной», братья сняли её в своей картине «Два дня, одна ночь»

Врач Женни мучается угрызениями совести. Она не помогла девушке, которой требовалась операция, и теперь незнакомка мертва. Узнав у полиции, что девушка так и не опознана, Женни пускается на поиски личности погибшей.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера онлайн 15 декабря 2016
Премьера в мире 18 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Жан-Пьер Дарденн
Жан-Пьер Дарденн
В ролях
Адель Энель
Адель Энель
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Тома Доре
Тома Доре
Фабрицио Ронджоне
Фабрицио Ронджоне
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неизвестная 3 постера
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Она всегда серьезна и собрана. И явно не из тех, кто прячется за пустой болтовней – хороший врач должен беречь свое время. А Дженни (Адель Энель) – врач очень хороший. Нет, даже не так – она лучшая. Самый придирчивый профессор Университета уверен, что за 30 лет у него не было такой талантливой ассистентки. А, значит, Дженни достойна большего, чем рутинная работа в обычной клинике, где лечат по медицинской страховке. И ей дают шанс –  место в престижной частной…
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