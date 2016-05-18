Неизвестная, 2016

Братья из Бельгии, Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн, уже давно сделали себе имя в мире авторского кино. За их плечами множество побед на Каннском кинофестивале. Самыми известными фильмами режиссёров считаются: «Розетта», «Дитя», «Мальчик с велосипедом» и «Два дня, одна ночь». Их новая картина «Неизвестная» является долгожданным событием для всех поклонников творчества известных братьев. Главную роль в ней исполнила французская актриса Адель Энель, снявшаяся в известных в Европе фильмах «Дьяволы», «Сюзанн» и «Истребители». Также в фильме сыграл популярный Жереми Ренье из «Братства волка» и «Залечь на дно в Брюгге».

Сюжет картины «Неизвестная» вращается вокруг доктора Женни, которая работает в хирургическом отделении. Она является добросовестным врачом и любит своё дело, однако однажды допускает нечто, что приведёт к непоправимым последствиям. В конце рабочего дня она отказывает в приёме пациентке, которая пришла слишком поздно. На следующий день обнаруживается, что около больницы было найдено тело неопознанной женщины. Женни решает, что это та самая девушка, которой она отказалась помочь, поэтому она решает установить личность погибшей.