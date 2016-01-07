Лес призраков, 2016

У американки Сары пропала сестра-близняшка Джесс, и все указывает на то, что она исчезла в японском лесу, о котором испокон веков ходит дурная слава. Считается, что там обитают злые духи, которые подталкивают людей на совершение самоубийства. Все твердят, что живыми оттуда не возвращаются, но Сара отказывается верить в чертовщину и отправляется в таинственный лес, надеясь отыскать любимую сестру.
Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском полуострове Хонсю. Поиски приводят к подножью горы Фудзи, в таинственный лес, который пользуется дурной славой. Сара не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ, которые охотятся на любого, кто блуждает по их мрачному лесу...