Лес призраков, 2016

У американки Сары пропала сестра-близняшка Джесс, и все указывает на то, что она исчезла в японском лесу, о котором испокон веков ходит дурная слава. Считается, что там обитают злые духи, которые подталкивают людей на совершение самоубийства. Все твердят, что живыми оттуда не возвращаются, но Сара отказывается верить в чертовщину и отправляется в таинственный лес, надеясь отыскать любимую сестру.