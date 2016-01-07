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Лес призраков Лес призраков
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The Forest

Лес призраков, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

У американки Сары пропала сестра-близняшка Джесс, и все указывает на то, что она исчезла в японском лесу, о котором испокон веков ходит дурная слава. Считается, что там обитают злые духи, которые подталкивают людей на совершение самоубийства. Все твердят, что живыми оттуда не возвращаются, но Сара отказывается верить в чертовщину и отправляется в таинственный лес, надеясь отыскать любимую сестру. 

  • Аокигахара, известный как Лес самоубийц, представляет собой лес площадью 35 квадратных километров, расположенный у северо-западного подножия горы Фудзи в Японии. В японской мифологии лес ассоциируется с демонами и является местом самоубийств. Знак в начале главной тропы призывает суицидальных посетителей обратиться за помощью в ассоциацию по предотвращению самоубийств.
  • Натали Дормер действительно посещала лес Аокигахара вместе со своим японским водителем. Она отважилась отойти на пять метров от тропинки, чтобы сделать фотографии, а ее сопровождающий не сошел с нее и на полсантиметра.
  • Когда персонаж Натали Дормер впервые просматривает информацию о лесе Аокигахара, фотографии на ее экране взяты с реальных спасательных операций по поиску человеческих останков, которые ежегодно проходят в лесу.

Юная американка Сара отправляется на поиски сестры-близняшки, которая таинственным образом исчезла на японском полуострове Хонсю. Поиски приводят к подножью горы Фудзи, в таинственный лес, который пользуется дурной славой. Сара не подозревала, что она вступает в мрачный мир призраков, злых и измученных душ, которые охотятся на любого, кто блуждает по их мрачному лесу...

7.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 января 2016
Премьера в мире 7 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джейсон Зада
В ролях
Натали Дормер
Натали Дормер
Тейлор Кинни
Тейлор Кинни
Юкиёси Одзава
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен
Рина Такасаки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лес призраков 3 постера
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Лес призраков
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12 января 2016 00:00
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