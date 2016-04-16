Роберто Девере, 2016

Заключительная опера из «Тюдоровской трилогии» Доницетти посвящена стареющей королеве Елизавете I, которой приходится подписать смертный приговор своему возлюбленному. Над спектаклем работает Дэвид МакВикар, уже поставивший предыдущие части трилогии — «Анну Болейн» и «Марию Стюарт». Блистающая в белькантовом репертуаре Сондра Радвановски исполнит роль королевы Елизаветы. В течение сезона Радвановски споет также заглавные партии в «Анне Болейн» и «Марии Стюарт» — прежде партии всех трех королев на одной сцене исполняла лишь Беверли Силлз в Городской опере Нью-Йорка в 1970-е годы, с тех пор в Нью-Йорке так никто не делал. В «Роберто Девере» выступят также Мэттью Поленцани (Роберто Девере), Элина Гаранча (герцогиня Ноттингемская Сара, тайная соперница королевы) и Мариуш Квечень (герцог Ноттингемский). Маурицио Бенини продирижирует первой в истории Мет постановкой этой оперы.