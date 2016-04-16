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Роберто Девере
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Roberto Devereux

Роберто Девере, 2016

2016 / США
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О фильме

Заключительная опера из «Тюдоровской трилогии» Доницетти посвящена стареющей королеве Елизавете I, которой приходится подписать смертный приговор своему возлюбленному. Над спектаклем работает Дэвид МакВикар, уже поставивший предыдущие части трилогии — «Анну Болейн» и «Марию Стюарт». Блистающая в белькантовом репертуаре Сондра Радвановски исполнит роль королевы Елизаветы. В течение сезона Радвановски споет также заглавные партии в «Анне Болейн» и «Марии Стюарт» — прежде партии всех трех королев на одной сцене исполняла лишь Беверли Силлз в Городской опере Нью-Йорка в 1970-е годы, с тех пор в Нью-Йорке так никто не делал. В «Роберто Девере» выступят также Мэттью Поленцани (Роберто Девере), Элина Гаранча (герцогиня Ноттингемская Сара, тайная соперница королевы) и Мариуш Квечень (герцог Ноттингемский). Маурицио Бенини продирижирует первой в истории Мет постановкой этой оперы.

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Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 апреля 2016
Премьера в мире 16 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Сондра Радвановски
Элина Гаранча
Мэттью Поленцани
Мариуш Квечень
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роберто Девере 1 постер
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