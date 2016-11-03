Источник, 2016

Перед вами дебютная картина режиссёра Надежды Витальской "Источник". Несмотря на первый опыт работы в кино, в фильме снялись небезызвестные актёры: Иван Янковский ("Тряпичный союз", "Без границ"), Александр Рапопорт ("Будь со мной", "Брак по завещанию"), Роза Хайруллина ("Милый Ханс, дорогой Пётр", "Чемпионы"). Также лента стала дебютной для актрисы Валентины Колевой, которая исполнила главную роль.

В центре сюжета фильма "Источник" городской парень по имени Иван. Его будни состоят из ночных клубов и других модных заведений, которые он посещает не без финансовой помощи своего брата Александра, владеющего строительным бизнесом. Но однажды, чтобы образумить младшего брата, он отправляет его по заданию в деревню Переброды. Там, в лесу, Иван встречает таинственную девушку Алёну, которая занимается странными обрядами. Молодые люди влюбляются друг в друга, но их чувству предстоит пройти множество испытаний.