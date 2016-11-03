Источник, 2016

Перед вами дебютная картина режиссёра Надежды Витальской "Источник". Несмотря на первый опыт работы в кино, в фильме снялись небезызвестные актёры: Иван Янковский ("Тряпичный союз", "Без границ"), Александр Рапопорт ("Будь со мной", "Брак по завещанию"), Роза Хайруллина ("Милый Ханс, дорогой Пётр", "Чемпионы"). Также лента стала дебютной для актрисы Валентины Колевой, которая исполнила главную роль.
В центре сюжета фильма "Источник" городской парень по имени Иван. Его будни состоят из ночных клубов и других модных заведений, которые он посещает не без финансовой помощи своего брата Александра, владеющего строительным бизнесом. Но однажды, чтобы образумить младшего брата, он отправляет его по заданию в деревню Переброды. Там, в лесу, Иван встречает таинственную девушку Алёну, которая занимается странными обрядами. Молодые люди влюбляются друг в друга, но их чувству предстоит пройти множество испытаний.
- Съёмки фильма "Источник" проходили в 400 километрах от Москвы, в Орловской области и в Крыму. Всего на натуре было отработано 19 смен
- Александр Рапопорт второй раз за всю карьеру играет персонажа, по его словам, похоже на него самого: мягкого и добросердечного. В то время как другие режиссёры всегда видят его в жёстких и брутальных образах
- Съёмки фильма не просто так проходили в Орловской области, именно там родилась режиссёр Надежда Витальская
- Жанр фильма "Источник" можно обозначить как "современная легенда"
Иван, типичный житель современного мегаполиса, по работе приезжает в провинциальный город и влюбляется в юную красавицу Алёну. Вспыхнувшему чувству молодых людей мешает всё: и власти города, и старший брат Ивана, и обстоятельства, складывающиеся не в их пользу.