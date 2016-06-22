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Любовь и пингвины Любовь и пингвины
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Любовь и пингвины, 2016

2016 / Франция
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В прокат выходит полнометражный дебют Мари Мадинье под названием «Любовь и пингвины». Картина примечательна в первую очередь актёрами, которые известны не только у себя на родине во Франции, но и могут быть знакомы отечественному зрителю. Например, Гийом Кане сыграл в лентах «Влюбись в меня, если осмелишься» и «Просто вместе», а его коллега Шарлотта Ле Бон снялась в фильмах «Прогулка» Роберта Земекиса и «Пряности и страсти».

Сюжет фильма «Любовь и пингвины» расскажет о застенчивой Кристофине, которая вот уже 8 лет пишет докторскую диссертацию. Также она без ума от своего начальника, профессора Киньярда, но он совсем не обращает на девушку внимания. И вот однажды ей выпадает уникальный шанс стать центром его жизни. Учёные во главе с профессором стоят на пороге важного научного открытия, которое изменит мир, однако его ещё не опробовали на человеке. И тогда Кристофина вызывается быть подопытной в надежде проводить больше времени с предметом своего обожания.

- Один из сопродюссеров фильма Марк Дюжарден приходится старшим братом актёру Жану Дюжардену

- Актёры Гийом Кане и Шарлотта Ле Бон оба были номинированы на премию Сезар в 2015 году, и оба остались без награды

- Гийом Кане играл в фильме «Право на "лево"», продюсером которого также был Марк Дюжарден, а главную роль исполнил его брат Жан

- «Протеин пингвина» под названием «ППМ», о котором идёт речь в фильме, на самом деле вымышленный термин. Такой протеин действительно существует, но называется «сфенисцин»

- Когда Мари Мадинье писала сценарий, она изучала реакции мышей на воздействие электроволнами, музыку и даже на оргазм

- В фильме «Любовь и пингвины» снялись 12 настоящих пингвинов из Антарктики. Их количество увеличили при помощи спецэффектов. Также в съемках приняли участие около 200 лабораторных мышей

- Маленький пингвин Гастон на самом деле является роботом

Скромная работница лаборатории Кристофи много лет безнадежно влюблена в выдающегося эгоистичного профессора Куинера, стоящего на пороге открытия абсолютного иммунитета. Но когда вся его работа оказывается под угрозой, у Кристофи появляется шанс проявить себя и она решается испытать экспериментальный препарат на себе. Поможет ли это ей сблизиться с Куинером? И не превратится ли она вдруг… в пингвина?

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 сентября 2016
Премьера в мире 22 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Мари Мадинье
Мари Мадинье
В ролях
Гийом Кане
Гийом Кане
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Анн Ле Ни
Анн Ле Ни
Дэмиен Шапель
Дэмиен Шапель
Ксавье Бовуа
Ксавье Бовуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь и пингвины 2 постера
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Любовь и пингвины смотреть онлайн

Любовь и пингвины
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за 1 рубль
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Романтичный французский кинематограф в очередной раз покоряет сердца зрителей.  Режиссер Мари Мадинье дебютировала с трогательной мелодрамой «Любовь и пингвины». Действие фильма разворачивается в Парижской лаборатории, где ученые трудятся над созданием препарата с геном пингвина для повышения иммунитета. Во главе научного конгресса стоит профессор Куинард, в исполнении актера Гийома Кане. Профессор поставил перед собой цель – совершить открытие любой ценой. Кадр…
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28 сентября 2016 17:04
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