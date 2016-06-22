Любовь и пингвины, 2016

В прокат выходит полнометражный дебют Мари Мадинье под названием «Любовь и пингвины». Картина примечательна в первую очередь актёрами, которые известны не только у себя на родине во Франции, но и могут быть знакомы отечественному зрителю. Например, Гийом Кане сыграл в лентах «Влюбись в меня, если осмелишься» и «Просто вместе», а его коллега Шарлотта Ле Бон снялась в фильмах «Прогулка» Роберта Земекиса и «Пряности и страсти».

Сюжет фильма «Любовь и пингвины» расскажет о застенчивой Кристофине, которая вот уже 8 лет пишет докторскую диссертацию. Также она без ума от своего начальника, профессора Киньярда, но он совсем не обращает на девушку внимания. И вот однажды ей выпадает уникальный шанс стать центром его жизни. Учёные во главе с профессором стоят на пороге важного научного открытия, которое изменит мир, однако его ещё не опробовали на человеке. И тогда Кристофина вызывается быть подопытной в надежде проводить больше времени с предметом своего обожания.