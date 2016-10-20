Уиджи: Проклятие доски дьявола, 2016

Ппосле того, как проект «Уиджи: Доска дьявола» получил нелестные отзывы критиков, он всё-таки возвращается с продолжением под названием «Уиджи: Проклятие доски дьявола». Съёмочная группа полностью претерпела изменения. Режиссёр прошлой части Стайлз Уайт сменился Майком Флэнеганом («Окулус», «Сомния»). А главные роли в этот раз исполнили Кейт Сигел («Говорящая с призраками»), Генри Томас, тот самый мальчик из «Инопланетянина», Даг Джонс из «Лабиринта Фавна» и «Хеллбоя», а также мать семейства Калленов из «Сумерек» Элизабет Ризер.
В прошлый раз таинственная доска для связи с потусторонним миром стала причиной ужасных событий. Действие фильма «Уиджи: Проклятие доски дьявола» развернётся в том же доме, только 50 лет назад, и уже новые герои проведут мистический ритуал. С помощью Уиджи они призывают чистое зло, которое без колебаний уничтожит всё на своём пути. Спасения ждать неоткуда, поэтому герои берут всё в свои руки и пытаются одолеть демонов.
- Кейт Сигел и Анналиса Бассо играли в фильме Майка Флэнегана «Сомния»
- «Уиджи: Проклятие доски дьявола» станет третьим фильмом ужасов Майка Флэнегана, который выходит на экраны в 2016 году. До этого были «Сомния» и «Тишина»
- Лил Шэй и Эли Китс снимались вместе в фильме «Астрал 3». Они также озвучивали персонажей игры Code Blue 2000 года
- Одним из продюсеров картины выступил сам Майкл Бэй («Трансформеры»)
- Лил Шэй - единственная актриса, которая снялась в фильме «Уиджи: Доска дьявола» и появится во второй части
- Кейт Сигел также играла у Майка Флэнегана в фильме «Тишина»
Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой. Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка…
если фильм 2014 года его первая часть, то приятно удивлён - первая не понравилась, а этот фильм понравился!
есть… Читать дальше…
Шаблонный фильм про "доску дьявола"
Оценка : 4/10