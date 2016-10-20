Уиджи: Проклятие доски дьявола, 2016

Ппосле того, как проект «Уиджи: Доска дьявола» получил нелестные отзывы критиков, он всё-таки возвращается с продолжением под названием «Уиджи: Проклятие доски дьявола». Съёмочная группа полностью претерпела изменения. Режиссёр прошлой части Стайлз Уайт сменился Майком Флэнеганом («Окулус», «Сомния»). А главные роли в этот раз исполнили Кейт Сигел («Говорящая с призраками»), Генри Томас, тот самый мальчик из «Инопланетянина», Даг Джонс из «Лабиринта Фавна» и «Хеллбоя», а также мать семейства Калленов из «Сумерек» Элизабет Ризер.

В прошлый раз таинственная доска для связи с потусторонним миром стала причиной ужасных событий. Действие фильма «Уиджи: Проклятие доски дьявола» развернётся в том же доме, только 50 лет назад, и уже новые герои проведут мистический ритуал. С помощью Уиджи они призывают чистое зло, которое без колебаний уничтожит всё на своём пути. Спасения ждать неоткуда, поэтому герои берут всё в свои руки и пытаются одолеть демонов.