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Уиджи: Проклятие доски дьявола Уиджи: Проклятие доски дьявола
Киноафиша Фильмы Уиджи: Проклятие доски дьявола
Ouija: Origin of Evil

Уиджи: Проклятие доски дьявола, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ппосле того, как проект «Уиджи: Доска дьявола» получил нелестные отзывы критиков, он всё-таки возвращается с продолжением под названием «Уиджи: Проклятие доски дьявола». Съёмочная группа полностью претерпела изменения. Режиссёр прошлой части Стайлз Уайт сменился Майком Флэнеганом («Окулус», «Сомния»). А главные роли в этот раз исполнили Кейт Сигел («Говорящая с призраками»), Генри Томас, тот самый мальчик из «Инопланетянина», Даг Джонс из «Лабиринта Фавна» и «Хеллбоя», а также мать семейства Калленов из «Сумерек» Элизабет Ризер. 

В прошлый раз таинственная доска для связи с потусторонним миром стала причиной ужасных событий. Действие фильма «Уиджи: Проклятие доски дьявола» развернётся в том же доме, только 50 лет назад, и уже новые герои проведут мистический ритуал. С помощью Уиджи они призывают чистое зло, которое без колебаний уничтожит всё на своём пути. Спасения ждать неоткуда, поэтому герои берут всё в свои руки и пытаются одолеть демонов.

- Кейт Сигел и Анналиса Бассо играли в фильме Майка Флэнегана «Сомния»

- «Уиджи: Проклятие доски дьявола» станет третьим фильмом ужасов Майка Флэнегана, который выходит на экраны в 2016 году. До этого были «Сомния» и «Тишина»

- Лил Шэй и Эли Китс снимались вместе в фильме «Астрал 3». Они также озвучивали персонажей игры Code Blue 2000 года

- Одним из продюсеров картины выступил сам Майкл Бэй («Трансформеры»)

- Лил Шэй - единственная актриса, которая снялась в фильме «Уиджи: Доска дьявола» и появится во второй части

- Кейт Сигел также играла у Майка Флэнегана в фильме «Тишина»

Спиритическая доска Уиджи никогда не была просто игрой.  Она служила порталом в мир мертвых. Столетиями она служила вратами между миром живых и царством мертвых. Но однажды духи выйдут из-под контроля, и первородное зло овладеет душой ребенка…

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера онлайн 30 ноября 2018
Премьера в мире 20 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях
Генри Томас
Генри Томас
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер
Анналиса Бассо
Анналиса Бассо
Даг Джонс
Даг Джонс
Кейт Сигел
Кейт Сигел
Все актеры и съемочная группа
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Уиджи: Проклятие доски дьявола
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Наша рецензия
Соскучились по фильмам ужасов? Вот вам свеженький «Уиджи. Проклятие доски дьявола» («Ouija: Origin of Evil») от режиссёра Майка Флэнегана, который уже снял не один ужастик, например, жутковатый «Окулус» (2013, «Oculus») и пугающую «Тишину» («Hush»). Кстати, таинственную доску, которая принесла героям столько бед, называют также Уиджа, что ближе к её написанию на латинице — Ouija. Кадр из фильма «Уиджи.…
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Андрей 16 марта 2017, 20:47
ничего не ждал от фильма!
если фильм 2014 года его первая часть, то приятно удивлён - первая не понравилась, а этот фильм понравился!
есть… Читать дальше…
Миша Проводин 20 ноября 2016, 17:53
Фильмец для детей,максимум до 15лет т.к. бредятина полная,которую любой нормальный взрослый смотреть не будет!
Шаблонный фильм про "доску дьявола"
Оценка : 4/10
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