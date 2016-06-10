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Зоология Зоология
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Зоология, 2016

2016 / Россия / Германия / Франция
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Зоология» является третьей полнометражной работой 27-летнего Ивана И. Твердовского, который заслужил известность после ленты «Класс коррекции». В его новой картине главную роль исполнила Наталья Павленкова, игравшая и в прошлом фильме режиссёра. Также в съёмках приняли участие такие актёры, как Ирина Чипиженкова («Восьмидесятые», «Дурная кровь»), Дмитрий Грошев (сериал «Две зимы и три лета»), Александр Горчилин («Ученик») и другие.

Картина «Зоология» расскажет о необъяснимой ситуации, в которую попала главная героиня Наташа. Она работает в зоопарке, в свои зрелые годы живёт с пожилой мамой и является насмешкой для коллег из-за полного отсутствия личной жизни и нелепого вида. Но однажды после падения в обморок женщина просыпается с самым настоящим животным хвостом, который тут же становится предметом сплетен окружающих, уверовавших в его бесноватое происхождение. Ко всему прочему, он живёт своей самостоятельной жизнью и мешает его обладательнице, однако именно это неожиданное приобретение может помочь женщине найти своё счастье.

- Фильмы «Зоология» и «Коллектор» стали единственными российскими работами, показанными на 51-м Международном Кинофестивале в Карловых Варах. «Зоология» забрала специальный приз жюри фестиваля, а прошлый фильм Ивана Твердовского «Класс коррекции» получил на Кинофестивале в Карловых Варах приз программы «К Востоку от Запада»

- Премьера ленты «Зоология» состоялась на «Кинотавре», откуда она также уехала с наградами

- Саундтрек к картине исполнила Алёна Свиридова

- Фильм «Зоология» снимался при финансовой поддержке минкульта РФ, а также Фонда «Евримаж»

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала обьектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее вырастает пушистый хвост, и она всеми силами старается избавиться от него. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский
В ролях
Маша Токарева
Маша Токарева
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Дмитрий Грошев
Дмитрий Грошев
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Зоология
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В прокат выходит отечественная картина «Зоология» от автора нашумевшего «Класса коррекции» Ивана Твердовского. Не так давно фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах, а затем отправился покорять другие ведущие мировые фестивали, включая известные киносмотры в Торонто и в Сан-Себастьяне. И это не удивительно, ведь с такой лентой иначе быть не могло. Вторая полнометражная работа режиссёра расскажет непростую историю, в которую попала работница зоопарка…
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