Зоология, 2016

Фильм «Зоология» является третьей полнометражной работой 27-летнего Ивана И. Твердовского, который заслужил известность после ленты «Класс коррекции». В его новой картине главную роль исполнила Наталья Павленкова, игравшая и в прошлом фильме режиссёра. Также в съёмках приняли участие такие актёры, как Ирина Чипиженкова («Восьмидесятые», «Дурная кровь»), Дмитрий Грошев (сериал «Две зимы и три лета»), Александр Горчилин («Ученик») и другие.

Картина «Зоология» расскажет о необъяснимой ситуации, в которую попала главная героиня Наташа. Она работает в зоопарке, в свои зрелые годы живёт с пожилой мамой и является насмешкой для коллег из-за полного отсутствия личной жизни и нелепого вида. Но однажды после падения в обморок женщина просыпается с самым настоящим животным хвостом, который тут же становится предметом сплетен окружающих, уверовавших в его бесноватое происхождение. Ко всему прочему, он живёт своей самостоятельной жизнью и мешает его обладательнице, однако именно это неожиданное приобретение может помочь женщине найти своё счастье.