Абсолютная власть, 2016

Перед вами фильм «Абсолютная власть», снятый Даниэлем Рагуссисом. Сценарий он написал в соавторстве с Майклом Германом. Кроме того, Рагуссис выступил также одним из продюсеров картины. Главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф («Гарри Поттер», «Иллюзия обмана 2»), который с каждым новым проектом демонстрирует невиданные прежде грани своего таланта. Его партнёрами по съёмочной площадке стали Тони Колетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Нестор Карбонелл («Остаться в живых», «Тёмный рыцарь»), Сэм Трэммелл из «Настоящей крови» и другие.

Фильм «Абсолютная власть» расскажет о нацистской группировке, которая называется «Скинхеды Четвёртого рейха», планирующей масштабный террористический акт. Чтобы его предотвратить, ФБР засылает к неонацистам своего агента под прикрытием Нейта Фостера. Ему приходится безупречно играть свою роль, и поэтому каждый день становится для него большим испытанием, ведь не выдать свою истинную сущность очень трудно.