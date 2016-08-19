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Абсолютная власть Абсолютная власть
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Imperium

Абсолютная власть, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм «Абсолютная власть», снятый Даниэлем Рагуссисом. Сценарий он написал в соавторстве с Майклом Германом. Кроме того, Рагуссис выступил также одним из продюсеров картины. Главную роль сыграл Дэниэл Рэдклифф («Гарри Поттер», «Иллюзия обмана 2»), который с каждым новым проектом демонстрирует невиданные прежде грани своего таланта. Его партнёрами по съёмочной площадке стали Тони Колетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Нестор Карбонелл («Остаться в живых», «Тёмный рыцарь»), Сэм Трэммелл из «Настоящей крови» и другие.

Фильм «Абсолютная власть» расскажет о нацистской группировке, которая называется «Скинхеды Четвёртого рейха», планирующей масштабный террористический акт. Чтобы его предотвратить, ФБР засылает к неонацистам своего агента под прикрытием Нейта Фостера. Ему приходится безупречно играть свою роль, и поэтому каждый день становится для него большим испытанием, ведь не выдать свою истинную сущность очень трудно.

- Трейлер фильма «Абсолютная власть» вызвал негативную реакцию из-за фрагмента с американскими неонацистами во время Дня независимости Польши

-В основу сюжета легла реальная история Майкла Германа, служившего агентом ФБР под прикрытием долгие годы. Он также работал над написанием сценария к фильму

- Фильм является режиссёрским дебютом для Даниэля Рагуссиса. До этого он снял одну короткометражку под названием Haber

История о молодом агенте ФБР, которому приходится работать под прикрытием, чтобы остановить белых расистов, готовящих теракт.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера онлайн 19 августа 2016
Премьера в мире 19 августа 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Даниэль Рагуссис
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Берн Горман
Берн Горман
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл
Сет Нумрик
Сет Нумрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Абсолютная власть 4 постера
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Абсолютная власть смотреть онлайн

Абсолютная власть
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В прокат выходит фильм «Абсолютная власть» Даниэля Рагуссиса, выпускающего свой первый полнометражный проект с участием бритоголового Дэниэла Рэдклиффа, который в этом году уже второй раз играет у тёзки. В оригинале картина называется Imperium, что является отсылкой к главному труду жизни политического мыслителя Фрэнсиса Паркера Йоки. Собственно, сама книга в кадре тоже появляется, однако поиск параллелей – удовольствие лишь для избранных, а для всех остальных фильм…
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