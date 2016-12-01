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Постер фильма Спектральный анализ
6.3
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6.3

Спектральный анализ

, 2016
Spectral
США / боевик / 18+
Постер фильма Спектральный анализ
6.3

Причины посмотреть

Первый фильм режиссёра Ника Матьё «Спектральный анализ» был снят им по сценарию сразу четырёх сценаристов. Наибольший интерес из них представляют номинант на премию «Оскар» Джон Гэйтинс («Экипаж», «Живая сталь») и Джордж Нолфи («Ултиматум Борна», «Двенадцать друзей Оушена»). В картине сыграли небезызвестные актёры, среди которых Эмили Мортимер («Ларс и настоящая девушка», «Матч Поинт»), Брюс Гринвуд («Белый плен», «Экипаж»), а также исполнитель второстепенных ролей в таких фильмах, как «Капитан Филлипс», «Контакт» и «Спасти рядового Райана», Макс Мартини.

Сюжеты о призраках в этом году как никогда актуальны. В картине «Спектральный анализ» полчища злых приведений обрушатся на окрестности Нью-Йорка. Там открылся некий проход из потустороннего мира, через который злые силы проникли на нашу планету. Масштабы их разрушений просто невероятны, и, естественно, никто не знает, как защитить человечество от подобной угрозы. Но какой же фильм о привидениях обойдётся без отважных бойцов, которые бросят им вызов? Ими оказываются агенты Национальной безопасности США. Их шансы малы, но они всё равно продолжают бороться.

В ролях

Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Генерал Орланд
Макс Мартини
Макс Мартини
Capt. Sessions
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Фрэн Мэдисон
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Клайн
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Алессио
Луис Озава
Луис Озава
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Сержант Толл
Гонсало Менендес
Гонсало Менендес
Captain Marco Cabrera
Урсула Паркер
Sari
Aaron Serban
Bogdan
Дилан Смит
Дилан Смит
Talbot
Режиссер Ник Матье
Сценарист Джордж Нолфи, Йен Фрид, Ник Матье
Композитор Junkie XL
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 декабря 2016
Премьера в мире 1 декабря 2016
Дата выхода
9 декабря 2016 Россия UPI 12+
9 декабря 2016 Испания
9 декабря 2016 Италия
9 декабря 2016 Казахстан
9 декабря 2016 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $70 000 000
Производство Legendary Entertainment, Mid Atlantic Films, Netflix
Другие названия
Spectral, Spektral, Avetinjsko, Nhiệm Vụ Đặc Biệt, Šmeklos, Spektraalviirastus, Σπέκτραλ, Спектральный анализ, スペクトル, 幽冥, 幽靈空間

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb

Цитаты

Clyne Мне кажется, вы надумываете.
Fran Madison Наша работа требует строить предположения.
Clyne Моя работа — доказать их. Твой техник ищет сбои, значит, он видит сбои. Твоя задача — найти врага, значит, ты видишь врага. Местные верят в духов, значит, они видят духов. Все так или иначе предвзяты. Так что сейчас я скажу — у нас нет данных, чтобы подтвердить какую-либо теорию.

Отзывы о фильме

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