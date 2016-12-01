Первый фильм режиссёра Ника Матьё «Спектральный анализ» был снят им по сценарию сразу четырёх сценаристов. Наибольший интерес из них представляют номинант на премию «Оскар» Джон Гэйтинс («Экипаж», «Живая сталь») и Джордж Нолфи («Ултиматум Борна», «Двенадцать друзей Оушена»). В картине сыграли небезызвестные актёры, среди которых Эмили Мортимер («Ларс и настоящая девушка», «Матч Поинт»), Брюс Гринвуд («Белый плен», «Экипаж»), а также исполнитель второстепенных ролей в таких фильмах, как «Капитан Филлипс», «Контакт» и «Спасти рядового Райана», Макс Мартини.

Сюжеты о призраках в этом году как никогда актуальны. В картине «Спектральный анализ» полчища злых приведений обрушатся на окрестности Нью-Йорка. Там открылся некий проход из потустороннего мира, через который злые силы проникли на нашу планету. Масштабы их разрушений просто невероятны, и, естественно, никто не знает, как защитить человечество от подобной угрозы. Но какой же фильм о привидениях обойдётся без отважных бойцов, которые бросят им вызов? Ими оказываются агенты Национальной безопасности США. Их шансы малы, но они всё равно продолжают бороться.