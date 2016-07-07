Стартрек: Бесконечность, 2016

Спустя три года после фильма «Стартрек: Возмездие», на экраны выходит долгожданное продолжение космических приключений членов экипажа «Энтерпрайз». В этот раз режиссёром был назначен Джастин Лин, подаривший зрителям несколько частей «Форсажа». Он сменил на посту Джей Джей Абрамса, который покинул проект ради съёмок «Звёздных войн». Дата выхода картины приурочена к пятидесятилетнему юбилею вселенной. К своим ролям вернулись такие известные актёры, как Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг и Зои Салдана. Состав также пополнился Идрисом Эльбой («Тор», «Прометей») и Софией Бутелла («Kingsman: Секретная служба»).
В конце прошлой части, одолев противника, главные герои отправились на пятилетнюю миссию. С тех пор прошло уже два года, и «Энтерпрайз» продолжает свой полёт в космическом пространстве. Джеймс Т. Кирк по-прежнему является капитаном корабля, и его команда вновь оказывается в самой гуще невероятных и опасных приключений. Герои попадают на незнакомую планету, населённую враждебно настроенными существами. Им предстоит найти множество ответов, а также сразиться с грозными противниками.
- В 1966 году начался один из самых долгих научно-фантастических сериалов в Истории «Звёздный путь». Премьера картины «Стартрек: Бесконечность» выпала на пятидесятилетний юбилей франшизы, хотя изначально релиз был назанчен на 2014 год
- Изначально режиссёром фильма «Стартрек: Бесконечность» должен был стать Роберто Орси, который работал над сценариями двух предыдущих частей. Однако его место в итоге занял Джастин Лин. Вместе с постановщиком сменился и оператор
- Создатели уверяют фанатов, что новый фильм будет выдержан в духе вселенной, в отличие от своих предшественников. Даже постеры стилизованы под старый «Звёздный путь»
- Ещё до выхода «Стартрек: Бесконечность» на экраны, исполнители главных ролей Закари Куинто и Крис Пайн подписали контракты на участие в 4 части
- «Стартрек: Бесконечность» является одним из последних фильмов с участием Антона Ельчина, который трагично скончался 19 июня 2016 года. А за год до этого, в 2015-ом, умер ещё один значимый для франшизы актёр Леонард Нимой, игравший Спока в оригинальном сериале и появлявшийся в новом «Звёздном пути»
Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз», во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком, были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.
Где сюжет? Весь фильм все куда-то бегут и ...нет слов.
Был в кино, засыпал раза три. Итог- несмотрибельно. Имхо