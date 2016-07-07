Стартрек: Бесконечность, 2016

- В 1966 году начался один из самых долгих научно-фантастических сериалов в Истории «Звёздный путь». Премьера картины «Стартрек: Бесконечность» выпала на пятидесятилетний юбилей франшизы, хотя изначально релиз был назанчен на 2014 год

- Изначально режиссёром фильма «Стартрек: Бесконечность» должен был стать Роберто Орси, который работал над сценариями двух предыдущих частей. Однако его место в итоге занял Джастин Лин. Вместе с постановщиком сменился и оператор

- Создатели уверяют фанатов, что новый фильм будет выдержан в духе вселенной, в отличие от своих предшественников. Даже постеры стилизованы под старый «Звёздный путь»

- Ещё до выхода «Стартрек: Бесконечность» на экраны, исполнители главных ролей Закари Куинто и Крис Пайн подписали контракты на участие в 4 части

- «Стартрек: Бесконечность» является одним из последних фильмов с участием Антона Ельчина, который трагично скончался 19 июня 2016 года. А за год до этого, в 2015-ом, умер ещё один значимый для франшизы актёр Леонард Нимой, игравший Спока в оригинальном сериале и появлявшийся в новом «Звёздном пути»