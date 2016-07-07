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Стартрек: Бесконечность Стартрек: Бесконечность
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Star Trek Beyond

Стартрек: Бесконечность, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Спустя три года после фильма «Стартрек: Возмездие», на экраны выходит долгожданное продолжение космических приключений членов экипажа «Энтерпрайз». В этот раз режиссёром был назначен Джастин Лин, подаривший зрителям несколько частей «Форсажа». Он сменил на посту Джей Джей Абрамса, который покинул проект ради съёмок «Звёздных войн». Дата выхода картины приурочена к пятидесятилетнему юбилею вселенной. К своим ролям вернулись такие известные актёры, как Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг и Зои Салдана. Состав также пополнился Идрисом Эльбой («Тор», «Прометей») и Софией Бутелла («Kingsman: Секретная служба»).

В конце прошлой части, одолев противника, главные герои отправились на пятилетнюю миссию. С тех пор прошло уже два года, и «Энтерпрайз» продолжает свой полёт в космическом пространстве. Джеймс Т. Кирк по-прежнему является капитаном корабля, и его команда вновь оказывается в самой гуще невероятных и опасных приключений. Герои попадают на незнакомую планету, населённую враждебно настроенными существами. Им предстоит найти множество ответов, а также сразиться с грозными противниками.

- В 1966 году начался один из самых долгих научно-фантастических сериалов в Истории «Звёздный путь». Премьера картины «Стартрек: Бесконечность» выпала на пятидесятилетний юбилей франшизы, хотя изначально релиз был назанчен на 2014 год

- Изначально режиссёром фильма «Стартрек: Бесконечность» должен был стать Роберто Орси, который работал над сценариями двух предыдущих частей. Однако его место в итоге занял Джастин Лин. Вместе с постановщиком сменился и оператор

- Создатели уверяют фанатов, что новый фильм будет выдержан в духе вселенной, в отличие от своих предшественников. Даже постеры стилизованы под старый «Звёздный путь»

- Ещё до выхода «Стартрек: Бесконечность» на экраны, исполнители главных ролей Закари Куинто и Крис Пайн подписали контракты на участие в 4 части

- «Стартрек: Бесконечность» является одним из последних фильмов с участием Антона Ельчина, который трагично скончался 19 июня 2016 года. А за год до этого, в 2015-ом, умер ещё один значимый для франшизы актёр Леонард Нимой, игравший Спока в оригинальном сериале и появлявшийся в новом «Звёздном пути»

 

Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз», во главе с капитаном Джеймсом Т. Кирком, были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизведанной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.

7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 июля 2016
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 7 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Закари Куинто
Закари Куинто
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Карл Урбан
Карл Урбан
Зои Салдана
Зои Салдана
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стартрек: Бесконечность 27 постеров
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В прокат выходит долгожданный «Стартрек: Бесконечность», который приурочен к 50-летнему юбилею одной из самых важных гик-пространственных и научно-фантастических вселенных «Звёздный путь». Джей Джей Абрамс, которого заядлые фанаты космических саг прозвали «убийцей франшиз», в этот раз остался в фильме лишь в качестве продюсера, а его пост перенял Джастин Лин, снявший целых четыре «Форсажа». С космосом постановщик имеет дело впервые, да и…
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Андрей 30 ноября 2016, 15:44
По сравнению с предыдущими фильмами это порядочная ерунда. Сценаристу зажали одно место и он выдал сценарий за час. Одни американские штампы,… Читать дальше…
ЕфимШифрин 22 июля 2016, 17:28
мой гусь войны не хочет. Но!!! Это полное г...
Где сюжет? Весь фильм все куда-то бегут и ...нет слов.
Был в кино, засыпал раза три. Итог- несмотрибельно. Имхо
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саундтрек фильма Стартрек: Бесконечность
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Paramount объявила дату релиза следующего полнометражного «Звездного пути» Инсайдеры сообщают, что этот проект не будет продолжением «Стартрека: Бесконечность».
Написать
12 апреля 2021 10:11
В разработку запущен новый «Звездный путь» — продюсером фильма выступит Джей Джей Абрамс Сценарий напишет одна из авторов сериала «Звездный путь: Дискавери».
Написать
5 марта 2021 12:01
Крис Пайн по-прежнему хочет вернуться к роли Кирка в «Стар Треке» Но знает о судьбе франшизы не больше, чем рядовой зритель.
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2 сентября 2020 11:50
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