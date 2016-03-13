Доверие, 2016

Джим и Дэвид — два коррумпированных полицейских из полиции Лас-Вегаса. Они давно забыли о том, что их долг служить и защищать, и думают лишь о собственном благополучии. Однажды они узнают о существовании огромного сейфа, принадлежащего наркоторговцам, и решают поживиться. Но плохо продуманная авантюра со взломом и грабежом оборачивается кровавой разборкой.