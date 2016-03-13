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Доверие, 2016

2016 / Великобритания
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джим и Дэвид — два коррумпированных полицейских из полиции Лас-Вегаса. Они давно забыли о том, что их долг служить и защищать, и думают лишь о собственном благополучии. Однажды они узнают о существовании огромного сейфа, принадлежащего наркоторговцам, и решают поживиться. Но плохо продуманная авантюра со взломом и грабежом оборачивается кровавой разборкой. 

  • Джерри Льюис присоединился к проекту по настоянию Николаса Кейджа, с которым они дружили много лет. У него, однако, меньше минуты экранного времени. Фильм стал последним в его карьере — актер умер в августе 2017 года.
  • Для несуществующего полицейского департамента Лас-Вегаса (LVPD) были созданы полицейская форма, значки, знаки различия и патрульные машины. Фактическое управление полиции Лас-Вегаса носит название LVMPD и известно как Metro.
  • Съемочная группа обнаружила труп в одном из дворов, где проходили съемки.
  • Сцена, где план квартиры обозначен лентой внутри пространства, окруженного высокими, укрепленными стенами, была снята внутри фасада крыши отеля “Ривьера”.
  • В один из съемочных дней в Лас-Вегасе шум вертолетов, снимавших живое выступление группы “Imagine Dragons”, испортил звук в нескольких дублях.

Парочка коррумпированных полицейских в отделе улик обнаруживает сейф с нарко-деньгами. Решив похитить тайник, они не подозревают, что вступают в игру за собственные жизни.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 марта 2016
Премьера онлайн 3 августа 2016
Премьера в мире 13 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Бенжамин Брюэр
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Джерри Льюис
Кевин Уайсмен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доверие 4 постера
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Доверие

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:02
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