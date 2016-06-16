Одноклассницы, 2016

Даша, Вика и Света – закадычные подруги. Однажды они оставляют все важные дела, чтобы отпраздновать девичник Кати, бывшей одноклассницы. Главные героини собираются оторваться на полную катушку, их ждет музыка, море шампанского и веселья, но неожиданно праздник омрачается. Катя в разгар вечеринки обнаруживает своего будущего мужа в объятиях пышногрудой красотки. Невеста запирается в гостиничном номере с истерикой и сообщает, что готова выйти замуж за первого попавшегося человека. Торжество назначено на завтра, и у подруг есть только одна ночь, чтобы подобрать для Кати нового жениха.
Три подруги Вика, Света и Даша бросают свои дела и едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице Кате, чтобы как следует там оторваться. Веселье в разгаре и шампанское льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог ожидать — в самый разгар праздника Катя застает своего жениха с пышногрудой блондинкой. Невеста в истерике. Она запирается в номере и говорит, что готова выйти за первого встречного, лишь бы не за него. Свадьба назначена на завтра и у решительных подруг есть всего лишь одна ночь, чтобы найти Кате нового мужа. Удастся ли им это?
Сюжет незатейливый, сразу настраивает на позитивный финал.… Читать дальше…