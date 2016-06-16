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Одноклассницы, 2016

2016 / Россия
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16 голосов Рейтинг IMDb: 3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Даша, Вика и Света – закадычные подруги. Однажды они оставляют все важные дела, чтобы отпраздновать девичник Кати, бывшей одноклассницы. Главные героини собираются оторваться на полную катушку, их ждет музыка, море шампанского и веселья, но неожиданно праздник омрачается. Катя в разгар вечеринки обнаруживает своего будущего мужа в объятиях пышногрудой красотки. Невеста запирается в гостиничном номере с истерикой и сообщает, что готова выйти замуж за первого попавшегося человека. Торжество назначено на завтра, и у подруг есть только одна ночь, чтобы подобрать для Кати нового жениха.

  • Одну из главных ролей исполнила российская знаменитость Светлана Ходченкова, известная зрителю по съемкам в трилогии «Любовь в большом городе» и ключевому персонажу в фильме «Викинг».
  • Ольга Кузьмина, сыгравшая Катю, стала популярной после съемок в сериале «Кухня», где она исполняла роль официантки Насти Фоминой.
  • Для Валентины Мазуниной, исполнившей роль Даши, это не первый фильм на свадебную тематику. До этого актриса снималась в двух частях «Горько!».
  • Сюжет киноленты напоминает фильм Карена Оганесяна «О чем молчат девушки», но реализован совсем по-другому.

Три подруги Вика, Света и Даша бросают свои дела и едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице Кате, чтобы как следует там оторваться. Веселье в разгаре и шампанское льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог ожидать — в самый разгар праздника Катя застает своего жениха с пышногрудой блондинкой. Невеста в истерике. Она запирается в номере и говорит, что готова выйти за первого встречного, лишь бы не за него. Свадьба назначена на завтра и у решительных подруг есть всего лишь одна ночь, чтобы найти Кате нового мужа. Удастся ли им это?

3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 июня 2016
Премьера в мире 16 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одноклассницы 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Быть неудачницей – тоже талант. Не верите? – Спросите Катю. Ей не везет просто хронически. Во-первых, работа. В пиар-агентстве, где её должность условно называется «всех бочек затычка», Кате вечно достаются самые идиотские поручения: например, заставить звезду мужского пола рекламировать стринги неприлично красного цвета. Во-вторых, семья. Точнее, её отсутствие. Ибо семьи у нашей барышни нет. Первая Катина свадьба напоминала Куликовскую битву: жених был уличен в измене,…
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Мария Мироненко 9 октября 2016, 22:18
Ходченкову не узнала с темными волосами, а Мазунина сделала этот фильм. И он хорош!
Сюжет незатейливый, сразу настраивает на позитивный финал.… Читать дальше…
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16 голосов
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