Одноклассницы, 2016

Три подруги Вика, Света и Даша бросают свои дела и едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице Кате, чтобы как следует там оторваться. Веселье в разгаре и шампанское льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог ожидать — в самый разгар праздника Катя застает своего жениха с пышногрудой блондинкой. Невеста в истерике. Она запирается в номере и говорит, что готова выйти за первого встречного, лишь бы не за него. Свадьба назначена на завтра и у решительных подруг есть всего лишь одна ночь, чтобы найти Кате нового мужа. Удастся ли им это?