5.6
Рейтинг IMDb: 5.7
2 постера
The Sun at Midnight
The Sun at Midnight
The Sun at Midnight
18+
драма
приключения
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
23 октября 2016
Дата выхода
2 декабря 2016
Россия
12+
25 сентября 2017
Германия
2 декабря 2016
Казахстан
23 октября 2016
Канада
MPAA
R
Производство
Jill and Jackfish Productions
Другие названия
The Sun at Midnight, Az éjféli napfény, Słońce o północy, The Sun at Midnight - Eine außergewöhnliche Freundschaft, 午夜阳光
Режиссер
Керстен Кэртхью
В ролях
Девери Джейкобс
Дуан Ховард
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на The Sun at Midnight
5.9
Полярис
(2022)
6.8
Логово Монстра
(2017)
6.0
Книга любви
(2016)
6.1
Свидание вслепую
(2006)
6.1
Гавань
(2004)
5.6
10
голосов
5.7
IMDb
