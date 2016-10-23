Оповещения от Киноафиши
Постер фильма The Sun at Midnight
5.6 Рейтинг IMDb: 5.7
Киноафиша Фильмы The Sun at Midnight

The Sun at Midnight

The Sun at Midnight 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 октября 2016
Дата выхода
2 декабря 2016 Россия 12+
25 сентября 2017 Германия
2 декабря 2016 Казахстан
23 октября 2016 Канада
MPAA R
Производство Jill and Jackfish Productions
Другие названия
The Sun at Midnight, Az éjféli napfény, Słońce o północy, The Sun at Midnight - Eine außergewöhnliche Freundschaft, 午夜阳光
Режиссер
Керстен Кэртхью
В ролях
Девери Джейкобс
Девери Джейкобс
Дуан Ховард
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
