Свободный штат Джонса, 2016

Действие фильма происходит во время Гражданской войны в США. Южанин-фермер Ньют Найт поднимает вооруженное восстание против Конфедерации. Объединившись с другими мелкими фермерами и местными рабами, Найт захватывает ближайшие территории, что приводит к отделению округа Джонс от остальной Конфедерации.
События фильма разворачиваются во время гражданской войны в США. После участия в битве при Коринфе Ньютон Найт — бедный фермер из Миссисипи возглавляет группу дезертиров из армии Конфедерации, выступающих за отмену рабства. Вместе они обустраиваются в округе Джонс, и начинают борьбу против сил Конфедерации.