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Свободный штат Джонса Свободный штат Джонса
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The Free State of Jones

Свободный штат Джонса, 2016

2016 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит во время Гражданской войны в США. Южанин-фермер Ньют Найт поднимает вооруженное восстание против Конфедерации. Объединившись с другими мелкими фермерами и местными рабами, Найт захватывает ближайшие территории, что приводит к отделению округа Джонс от остальной Конфедерации.

  • В 2016 году в Национальном архиве был обнаружен документ, представляющий собой запрос компании Ньютона Найта о вступлении в армию Союза в 1864 году. Это подтверждает, что история округа Джонс действительно происходила во время войны.
  • Виктория Байнум, автор книги «Свободный штат Джонса: самая длинная гражданская война в Миссисипи», по которой и был снят фильм, исполнила небольшое камео медсестры в больнице. Ее можно увидеть в медицинской палатке, когда она читает Священное Писание солдату с ампутированной конечностью.
  • Среди многих членов массовки в фильме есть человек по имени Кристофер Дэвид МакНайт, который является потомком настоящего Ньюта Найта.
  • После написания сценария Гэри Росс обнаружил, что никто не заинтересован в финансировании фильма о гражданской войне. Разочаровавшись, он вместо этого ушел делать «Голодные игры». За это время сборы фильмов «Линкольн» и «12 лет рабства» полностью изменили ситуацию, что открыло фильму дорогу на киностудии.

События фильма разворачиваются во время гражданской войны в США. После участия в битве при Коринфе Ньютон Найт — бедный фермер из Миссисипи возглавляет группу дезертиров из армии Конфедерации, выступающих за отмену рабства. Вместе они обустраиваются в округе Джонс, и начинают борьбу против сил Конфедерации.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 июня 2016
Премьера в мире 24 июня 2016
Возраст 16+
Режиссер
Гэри Росс
Гэри Росс
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Гугу Эмбата-Ро
Гугу Эмбата-Ро
Кери Рассел
Кери Рассел
Джейкоб Лофленд
Джейкоб Лофленд
Махершала Али
Махершала Али
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Постер фильма Свободный штат Джонса 3 постера
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Свободный штат Джонса
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23 ноября 2016 13:43
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