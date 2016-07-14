Танцуй со мной, 2015

Режиссёр сериала «Геймеры», а также фильмов «Большая мечта» и «Убежать, догнать, влюбиться» снял по-настоящему интернациональный проект под названием «Танцуй со мной». В съёмочной группе, помимо российских кинематографистов, присутствуют представители Англии, Болгарии и Италии. А главные роли исполнили как русские, так и зарубежные актёры: Анастасия Новикова («Как выйти замуж за миллионера»), Юрий Кригер («Геймеры») и дебютант Лука Саббиони.
Фильм «Танцуй со мной» расскажет об итальянском режиссёре с русскими корнями, Луке Моретти, который приезжает в Россию на съёмки дорогой сердцу картины. Прототипом главной героини становится девушка, в которую постановщик был влюблён 15 лет назад. Взятая на роль актриса Катя также похищает сердце Луки, но только сама она предпочитает ему молодого хореографа Никиту. В результате этого образуется очень запутанный любовный треугольник, разрушить который будет непросто.
- Фильм «Танцуй со мной» снят при поддержке компаний «Мосфильм» и «M-production Media», а также при участии других иностраных партнёров
- Прежде чем стать режиссёром, Михаил Шевчук работал на «Мосфильме» каскадёром. Генеральный директор студии Карен Шахназаров прочёл сценарий ленты «Танцуй со мной» и согласился сотрудничать
- Хореограф Пол Деймон, поставивший танцы для фильма, работал над хореографией «Шага вперёд»
- Сценарий картины «Танцуй со мной» переписывался несколько десятков раз
Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. То же самое и в любви. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту — исполнителя роли молодого Луки — известного танцора и обольстителя. Теперь их ждут новые чувства, страсть, соперничество, испытания, и все это в зажигательном ритме танца…