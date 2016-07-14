Танцуй со мной, 2015

Режиссёр сериала «Геймеры», а также фильмов «Большая мечта» и «Убежать, догнать, влюбиться» снял по-настоящему интернациональный проект под названием «Танцуй со мной». В съёмочной группе, помимо российских кинематографистов, присутствуют представители Англии, Болгарии и Италии. А главные роли исполнили как русские, так и зарубежные актёры: Анастасия Новикова («Как выйти замуж за миллионера»), Юрий Кригер («Геймеры») и дебютант Лука Саббиони.

Фильм «Танцуй со мной» расскажет об итальянском режиссёре с русскими корнями, Луке Моретти, который приезжает в Россию на съёмки дорогой сердцу картины. Прототипом главной героини становится девушка, в которую постановщик был влюблён 15 лет назад. Взятая на роль актриса Катя также похищает сердце Луки, но только сама она предпочитает ему молодого хореографа Никиту. В результате этого образуется очень запутанный любовный треугольник, разрушить который будет непросто.