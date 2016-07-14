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Танцуй со мной Танцуй со мной
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Танцуй со мной, 2015

2015 / Россия
4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Режиссёр сериала «Геймеры», а также фильмов «Большая мечта» и «Убежать, догнать, влюбиться» снял по-настоящему интернациональный проект под названием «Танцуй со мной». В съёмочной группе, помимо российских кинематографистов, присутствуют представители Англии, Болгарии и Италии. А главные роли исполнили как русские, так и зарубежные актёры: Анастасия Новикова («Как выйти замуж за миллионера»), Юрий Кригер («Геймеры») и дебютант Лука Саббиони.

Фильм «Танцуй со мной» расскажет об итальянском режиссёре с русскими корнями, Луке Моретти, который приезжает в Россию на съёмки дорогой сердцу картины. Прототипом главной героини становится девушка, в которую постановщик был влюблён 15 лет назад. Взятая на роль актриса Катя также похищает сердце Луки, но только сама она предпочитает ему молодого хореографа Никиту. В результате этого образуется очень запутанный любовный треугольник, разрушить который будет непросто.

- Фильм «Танцуй со мной» снят при поддержке компаний «Мосфильм» и «M-production Media», а также при участии других иностраных партнёров

- Прежде чем стать режиссёром, Михаил Шевчук работал на «Мосфильме» каскадёром. Генеральный директор студии Карен Шахназаров прочёл сценарий ленты «Танцуй со мной» и согласился сотрудничать

- Хореограф Пол Деймон, поставивший танцы для фильма, работал над хореографией «Шага вперёд»

- Сценарий картины «Танцуй со мной» переписывался несколько десятков раз

 

Некоторые учатся танцевать, а другие рождены для этого. То же самое и в любви. Итальянский режиссер Лука Маретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Выбирая исполнительницу главной роли, Лука влюбляется в молодую актрису Катю. Катя же влюбляется в Никиту — исполнителя роли молодого Луки — известного танцора и обольстителя. Теперь их ждут новые чувства, страсть, соперничество, испытания, и все это в зажигательном ритме танца…

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера в мире 14 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Михаил Шевчук
Михаил Шевчук
В ролях
Анар Халилов
Анар Халилов
Анастасия Новикова
Анастасия Новикова
Лука Саббиони
Лука Саббиони
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Юрий Кригер
Юрий Кригер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танцуй со мной 1 постер
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На берегу пустынных волн сидел он, дум высоких полн. Сидел и томился. И бормотал мучительно: «Ах, нет, всё не то, всё не то»… Потом снова принимал красивую позу и посылал свой измученный ностальгией взор бороздить туманную даль. Причина же для ностальгии и бормотаний была следующей: лет примерно двадцать назад, будучи молодым и длинноволосым, он столкнулся с барышней, которую звали Софи. Отличительных примет у неё было две: а) она отлично владела техникой балетного прыжка…
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