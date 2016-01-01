К черту на рога, 2016

Фильм «К чёрту на рога» снял итальянский режиссёр Дженнаро Нуцианте, а главную роль в нём исполнил сценарист и актёр Кекко Дзалоне. Спродюсировал картину известный в Италии Пьетро Вальсекки, выпустивший уже более пятидесяти фильмов на родине. Главную роль исполнил всё тот же Кекко Дзалоне, а также в фильме сыграли Соня Бергамаско («Ты и я») и Антоние Брускетта («Римские приключения»).
Главного героя картины зовут Кекко, как и актёра, воплотившего персонажа на экране. Он работает в местном департаменте, отвечающем за рыбную ловлю и охоту. Такая должность его более чем устраивает, к тому же он является добросовестным работником и всегда следует инструкциям. Но грядёт ужасная реформа, в результате которой многие могут остаться без работы. Больше всего на свете Кекко боится потерять место, поэтому он решается на отчаянные меры. И для него не имеет значения, что ради этого он отправится в самые контрастные места земного шара. Да пусть хоть к чёрту на рога!
- Фильм «К чёрту на рога» является четвёртым совместным проектом Дженнаро Нуцианте и Кекко Дзалоне, который не только снялся во всех картинах в главной роли, но и написал к ним сценарий
- В итальянском прокате картина моментально собрала 72 миллиона долларов при бюджете всего в 10 и стала самой кассовой в стране
- Лента «К черту на рога» одержала победу на Bari International Film Festival за лучшую женскую роль второго плана. Также она получила две номинации, в категориях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая песня», на премию «Давида ди Донателло»
Служащий департамента охоты и рыбной ловли вполне доволен своей жизнью и работой. Внезапно начинается административная реформа, в результате которой ему грозит увольнение. Ради сохранения своего места Кекко готов на любые ухищрения. Вплоть до того, чтобы отправиться в джунгли Африки или прямиком на Северный полюс.