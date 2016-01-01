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К черту на рога К черту на рога
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К черту на рога, 2016

2016 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Фильм «К чёрту на рога» снял итальянский режиссёр Дженнаро Нуцианте, а главную роль в нём исполнил сценарист и актёр Кекко Дзалоне. Спродюсировал картину известный в Италии Пьетро Вальсекки, выпустивший уже более пятидесяти фильмов на родине. Главную роль исполнил всё тот же Кекко Дзалоне, а также в фильме сыграли Соня Бергамаско («Ты и я») и Антоние Брускетта («Римские приключения»).

Главного героя картины зовут Кекко, как и актёра, воплотившего персонажа на экране. Он работает в местном департаменте, отвечающем за рыбную ловлю и охоту. Такая должность его более чем устраивает, к тому же он является добросовестным работником и всегда следует инструкциям. Но грядёт ужасная реформа, в результате которой многие могут остаться без работы. Больше всего на свете Кекко боится потерять место, поэтому он решается на отчаянные меры. И для него не имеет значения, что ради этого он отправится в самые контрастные места земного шара. Да пусть хоть к чёрту на рога!

- Фильм «К чёрту на рога» является четвёртым совместным проектом Дженнаро Нуцианте и Кекко Дзалоне, который не только снялся во всех картинах в главной роли, но и написал к ним сценарий

- В итальянском прокате картина моментально собрала 72 миллиона долларов при бюджете всего в 10 и стала самой кассовой в стране

- Лента «К черту на рога» одержала победу на Bari International Film Festival за лучшую женскую роль второго плана. Также она получила две номинации, в категориях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая песня», на премию «Давида ди Донателло»
 

Служащий департамента охоты и рыбной ловли вполне доволен своей жизнью и работой. Внезапно начинается административная реформа, в результате которой ему грозит увольнение. Ради сохранения своего места Кекко готов на любые ухищрения. Вплоть до того, чтобы отправиться в джунгли Африки или прямиком на Северный полюс.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Дженнаро Нунцианте
Дженнаро Нунцианте
В ролях
Кекко Дзалоне
Кекко Дзалоне
Соня Бергамаско
Соня Бергамаско
Маурицио Микели
Маурицио Микели
Лино Банфи
Лино Банфи
Людовика Модуньо
Людовика Модуньо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма К черту на рога 3 постера
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К черту на рога
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В прокат выходит фильм итальянского режиссёра Дженнаро Нунцианте «К чёрту на рога», который уже успел побить кассовые рекорды в родной стране. Главный герой по имени Кекко (так зовут, кстати, и актёра его сыгравшего) с детства мечтал о работе в сфере государственного управления. Его желание исполнилось, и вот уже много лет он сидит в Управлении охоты и рыбной ловли и ставит печати. Не жизнь, а сказка, полная подарков, привилегий и прочих бонусов в виде высокого положения в обществе.…
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