Последний обряд, 2015

Пятеро студентов найдены мертвыми в заброшенном доме. Расследование возглавили детектив Марк Льюис и криминальный психолог Элизабет Клайн, которые начали с допроса одного из подозреваемых, молодого парня Джона Эскота. Он попытается объяснить им, что же случилось на самом деле. Как оказалось — все погибшие охотились на привидений и были падки на всякую паранормальщину, жертвой которой в один прекрасный момент стали сами. Дом, в который они пришли, является вратами в ад.