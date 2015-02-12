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Demonic

Последний обряд, 2015

2015 / США / Великобритания
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистический хоррор от продюсера франшизы “Пила” и режиссера фильмов “Астрал” Джеймса Вана. После жестокой расправы над несколькими студентами, одержимыми поисками сверхъестественного, подозрение падает на единственного выжившего из группы. За расследование на месте преступления – в доме с кровавым прошлым – берутся детектив Марк Льюис и психолог Элизабет Клайн.

  • Дастин Миллиган не раз исполнял роль члена команды охотников на призраков: актер также появился в 3 эпизоде ​​13 сезона сериала “Сверхъестественное”, где сыграл злосчастного Алана Корбетта.
  • Впервые проект был анонсирован в мае 2011 года и носил название “Дом ужасов”. В октябре 2013 года первоначальное название “House of Horror” было изменено на “Demonic”.
  • Изначально картину должен был снимать французский режиссер Ксавье Ганс. Затем, на одном из этапов производства, в режиссеры прочили испанца Ф. Хавьера Гутьерреса. В итоге режиссерское кресло занял Уилл Кэнон (“Братство”).
  • Съемки проходили в штате Луизиана в США, в том числе в городах Батон-Руж и Денем Спрингс.
  • Когда доктор Клайн проводит онлайн-исследование символа в виде круга, первая ссылка на странице содержит некоторый юмористический текст, который можно прочитать, если нажать на паузу.

Пятеро студентов найдены мертвыми в заброшенном доме. Расследование возглавили детектив Марк Льюис и криминальный психолог Элизабет Клайн, которые начали с допроса одного из подозреваемых, молодого парня Джона Эскота. Он попытается объяснить им, что же случилось на самом деле. Как оказалось — все погибшие охотились на привидений и были падки на всякую паранормальщину, жертвой которой в один прекрасный момент стали сами. Дом, в который они пришли, является вратами в ад.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 января 2016
Премьера в мире 12 февраля 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Экспонента
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Уилл Кэнон
В ролях
Мария Белло
Мария Белло
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Коуди Хорн
Коуди Хорн
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Меган Парк
Меган Парк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний обряд 2 постера
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