Последний обряд, 2015

Мистический хоррор от продюсера франшизы “Пила” и режиссера фильмов “Астрал” Джеймса Вана. После жестокой расправы над несколькими студентами, одержимыми поисками сверхъестественного, подозрение падает на единственного выжившего из группы. За расследование на месте преступления – в доме с кровавым прошлым – берутся детектив Марк Льюис и психолог Элизабет Клайн.
Пятеро студентов найдены мертвыми в заброшенном доме. Расследование возглавили детектив Марк Льюис и криминальный психолог Элизабет Клайн, которые начали с допроса одного из подозреваемых, молодого парня Джона Эскота. Он попытается объяснить им, что же случилось на самом деле. Как оказалось — все погибшие охотились на привидений и были падки на всякую паранормальщину, жертвой которой в один прекрасный момент стали сами. Дом, в который они пришли, является вратами в ад.