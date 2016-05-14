Норма, 2016

«Норма» Винченцо Беллини знаменита, прежде всего, восхитительной Каватиной Нормы («Casta Diva»), одной из сложнейших для исполнения арий в репертуаре сопрано. Волшебные мелодии классической белькантовой оперы открывают удивительные возможности для её виртуозного исполнения.

Трактовка «Нормы» в Royal Opera House уникальна тем, что режиссер-постановщик Алекс Олье,представитель новаторской каталонской театральной группы «Ла Фура дель Баус»,перенес действие в современность. Вечная история любви, соперничества и предательства разворачивается на фоне разожженной религиозными фанатиками войны.