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Норма
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Norma

Норма, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

«Норма» Винченцо Беллини знаменита, прежде всего, восхитительной Каватиной Нормы («Casta Diva»), одной из сложнейших для исполнения арий в репертуаре сопрано. Волшебные мелодии классической белькантовой оперы открывают удивительные возможности для её виртуозного исполнения.

Трактовка «Нормы» в Royal Opera House уникальна тем, что режиссер-постановщик Алекс Олье,представитель новаторской каталонской театральной группы «Ла Фура дель Баус»,перенес действие в современность. Вечная история любви, соперничества и предательства разворачивается на фоне разожженной религиозными фанатиками войны.

 

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Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 мая 2016
Премьера в мире 14 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Алекс Олье
В ролях
Антонио Паппано
Соня Йончева
Джозеф Каллейя
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Норма 1 постер
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