Кукла, 2015

Наша рецензия
До свидания, мальчики!
Майкл Майерс из «Хеллоуина», Норман Бейтс из «Психо» и Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой»: вот та несвятая троица штатовского кинематографа, которая, в различных пропорциях и комбинациях, кочует из хоррора в хоррор, – эффектно, хотя и не без специфических особенностей, рекламируя американскую мечту и американский образ жизни. Как в России любое изделие, собираемое любым субъектом из любых деталей, рискует оказаться…
Читать
начало очень мне понравилось, интересно ))
скорее это триллер, чем ужастик
7 баллов из 10ти!