Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кукла Кукла
Киноафиша Фильмы Кукла
The Boy

Кукла, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Благополучная английская семья нанимает для своего сына американскую няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что ее подопечный — вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой обращаются, как с живым человеком. Но тревожные события, происходящие после того, как няня нарушает установленные строгие правила, заставляют её поверить в то, что кукла действительно может быть живой.
6.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 января 2016
Премьера в мире 14 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Уильям Брент Белл
Уильям Брент Белл
В ролях
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Джеймс Расселл
Джим Нортон
Джим Нортон
Диана Хардкэсл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Театр призраков
Театр призраков (2015)
4.4
Проклятие Чаки
Проклятие Чаки (2013)
6.1666665
Постер фильма Кукла 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
До свидания, мальчики! Майкл Майерс из «Хеллоуина», Норман Бейтс из «Психо» и Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой»: вот та несвятая троица штатовского кинематографа, которая, в различных пропорциях и комбинациях, кочует из хоррора в хоррор, – эффектно, хотя и не без специфических особенностей, рекламируя американскую мечту и американский образ жизни. Как в России любое изделие, собираемое любым субъектом из любых деталей, рискует оказаться…
Читать
Омега_Андрогин 31 января 2016, 23:00
Не советую смотреть. Фильм, переполненный клише,оставляет желать лучшего. Актеры играют НУ ОЧЕНЬ неестественно, сюжета, как такового, нет, скримеры… Читать дальше…
Андрей 9 марта 2022, 22:30
если бы не развязка, фильм был бы шикарен!
начало очень мне понравилось, интересно ))
скорее это триллер, чем ужастик
7 баллов из 10ти!
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Кукла
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кэти Холмс снимется в сиквеле хоррора «Кукла» На волне успеха «кукольных» фильмов ужасов про Аннабель («Проклятие Аннабель») и Чаки («Детские игры») создатели хоррора «Кукла» запускают в
Написать
24 октября 2018 13:40
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 16 Что посмотреть в январе 2016, в этот уикенд 28 января 2016? Конечно же новую часть всеми любимого мультфильма про панду "Кунг-Фу панда 3", фильм "Девушка из Дании", за роль в котором Эдди Рэдмейн
Написать
27 января 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши