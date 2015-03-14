Кукла, 2015

Благополучная английская семья нанимает для своего сына американскую няню. Приехав на новое место работы, няня обнаруживает, что ее подопечный — вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой обращаются, как с живым человеком. Но тревожные события, происходящие после того, как няня нарушает установленные строгие правила, заставляют её поверить в то, что кукла действительно может быть живой.

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