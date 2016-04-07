Большой босс, 2016

Сюжет разворачивается вокруг жизни промышленного магната, бизнес-леди, которая не гнушалась теневыми сделками. За финансовые махинации Мишель оказывается в тюрьме. Отсидев положенный срок, она жаждет загладить свою вину и реабилитироваться в глазах общественности, сменив образ акулы мошенничества на всеобщую любимицу. Но далеко не все жертвы ее деятельности готовы сменить гнев на милость и пересмотреть отношение к героине…