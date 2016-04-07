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The boss

Большой босс, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет разворачивается вокруг жизни промышленного магната, бизнес-леди, которая не гнушалась теневыми сделками. За финансовые махинации Мишель оказывается в тюрьме. Отсидев положенный срок, она жаждет загладить свою вину и реабилитироваться в глазах общественности, сменив образ акулы мошенничества на всеобщую любимицу. Но далеко не все жертвы ее деятельности готовы сменить гнев на милость и пересмотреть отношение к героине…

  • Десятилетнюю Мишель играет старшая дочь Мелиссы Маккарти, исполнившей главную роль. Младшая, Жоржетт, также появляется в фильме в качестве второстепенного персонажа.
  • Образ Мишель Дарнелл базируется на персонаже из старой комедии Мелиссы. Изначально фильм был назван именем главной героини, но позже создатели пересмотрели это решение.
  • Кэти Бейтс и Мелисса Маккарти уже третий раз работают вместе на съемочной площадке.
  • Это второй фильм, сценарий к которому писала Мелисса со своим мужем Беном Фальконе и другом Стивом Мэллори.
  • В эпизоде с дракой ненадолго появляются настоящие родители Бена Фальконе в виде хлопающих дверью соседей.
  • На роль молодой Мишель пробовалась Милли Бобби Браун, но безуспешно.

В центре сюжета бизнес-леди, промышленный магнат, очутившаяся в тюрьме, погорев на теневых сделках. Отсидев положенное, женщина мечтает искупить вину и сменить статус мошенницы на всеобщую любимицу, только не все жертвы ее махинаций готовы пересмотреть свое отношение к ней.

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун
В ролях
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Кристен Шаал
Кристен Шаал
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Кристен Белл
Кристен Белл
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
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Большой босс
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