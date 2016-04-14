Черные праздники, 2016

Хотите знать, что будет, если несколько жанровых режиссёров соберутся вместе и сделают один большой проект? На выходе вас точно ждёт редкое и уникальное безумие, представляющее собой солянку самых разных взглядов на одну и ту же тематику. Вы увидите работы таких начинающих режиссёров, как Энтони Скотт, Мэтт Джонсон, Николас МакКарти и Кевин Колш, для которых этот альманах может стать путёвкой в мир кино. Также среди создателей встретится имя Гари Шора, который в 2014 году снял масштабный фильм «Дракула». Ну а вишенкой на праздничном торте станет Кевин Смит, чьи фильмы уже стали культовыми и имеют большую базу поклонников.

День Святого Валентина и день Святого Патрика, Рождество и Новый год, день Матери и день Отца, Пасха и Хэллоуин... Эти любимые для миллионов людей праздники станут отправной точкой для леденящих душу кровавых истории. Киноальманах из восьми глав, снятый восемью разными режиссерами, позволит взглянуть на любимые праздники через призму человеческих страхов и предубеждений.