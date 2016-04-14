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Черные праздники, 2016

2016 / США
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хотите знать, что будет, если несколько жанровых режиссёров соберутся вместе и сделают один большой проект? На выходе вас точно ждёт редкое и уникальное безумие, представляющее собой солянку самых разных взглядов на одну и ту же тематику. Вы увидите работы таких начинающих режиссёров, как Энтони Скотт, Мэтт Джонсон, Николас МакКарти и Кевин Колш, для которых этот альманах может стать путёвкой в мир кино. Также среди создателей встретится имя Гари Шора, который в 2014 году снял масштабный фильм «Дракула». Ну а вишенкой на праздничном торте станет Кевин Смит, чьи фильмы уже стали культовыми и имеют большую базу поклонников.

День Святого Валентина и день Святого Патрика, Рождество и Новый год, день Матери и день Отца, Пасха и Хэллоуин... Эти любимые для миллионов людей праздники станут отправной точкой для леденящих душу кровавых истории. Киноальманах из восьми глав, снятый восемью разными режиссерами, позволит взглянуть на любимые праздники через призму человеческих страхов и предубеждений. 

  • Сет Грин и Клэр Грант играют мужа и жену. Они действительно являются мужем и женой.
  • В эпизоде “День святого Валентина” в раздевалке у Кэти можно заметить такую же шапочку и прическу, как у Нормы в фильме “Кэрри” 1976 года.
  • Заброшенное здание в эпизоде “День отца” также появляется в фильме “Далекая синяя высь” режиссера Вернера Херцога.
  • В эпизоде “День Святого Патрика” упоминается норвежская народная сказка “Принц Линдворм”. В ней рассказывается о королеве, которая родила змееподобное существо, которое сразу после рождения сбежало из замка и стало принцем только по прошествии определенного времени.
  • Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале “Трайбека” 14 апреля 2016 года.

Антология всеми любимых праздников, пропущенных через призму человеческих страхов и предубеждений.

Мы привыкли ждать от праздников только всего самого доброго и хорошего. Но у каждого из них есть и своя темная сторона - страшные и леденящие душу истории, которые не могли произойти в обычный день. Все они случились в одном богом забытом городе, во время таких праздников, как Хэллоуин, Пасха, День Святого Валентина, Рождество…
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера онлайн 15 апреля 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Энтони Скотт Бернс
Энтони Скотт Бернс
В ролях
Кевин Смит
Кевин Смит
Лоренца Иззо
Лоренца Иззо
Сет Грин
Сет Грин
Клэр Грант
Клэр Грант
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черные праздники 3 постера
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Черные праздники
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Праздник к нам приходит На экраны выходит антология фильмов ужасов от начинающих и парочки уже успевших проявить себя режиссёров. Картина состоит из восьми новелл, связанных между собой праздничной тематикой. Каждая отдельная история затрагивает то или иное торжество и отличается от других стилистически. Среди главных героев вы увидите помешанную на своём тренере школьницу, учительницу, вынашивающую в утробе змею, девочек-садисток и тех самых маньяков, которых можно встретить на…
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11 мая 2016 12:51
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