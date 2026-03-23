Сюжет охватывает ключевые этапы карьеры Майкла Джексона: его ранние годы под руководством властного отца Джо Джексона, прорыв с альбомом Off the Wall, эпоху Thriller, изменившую музыкальную индустрию, и его стремление к совершенству, которое сделало его мировым феноменом. За кулисами грандиозных шоу скрывается сложная, противоречивая личность, которая балансирует между гениальностью и одиночеством.
Главную роль исполнил племянник Майкла — Джаафар Джексон. Это его дебют в большом кино, и он уже вызвал восторг критиков и семьи. Режиссер Антуан Фукуа подчеркивает: «Самое главное — это Джаафар, который воплощает Майкла. Это не просто сходство — это дух Майкла, который проявляется волшебным образом».
За фильмом стоит продюсер Грэм Кинг, подаривший миру оскароносную «Богемскую рапсодию». Режиссерское кресло занял Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»), а сценарий написал трёхкратный номинант на «Оскар» Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»). Такой мощный творческий союз гарантирует, что фильм будет не просто набором клипов, а глубокой драмой с кинематографическим размахом, достойной жизни легенды.
Бюджет картины составляет впечатляющие $155 миллионов. Это один из самых дорогих байопиков в истории. Эта сумма ушла на то, чтобы воссоздать знаменитые клипы (от «Billie Jean» до «Smooth Criminal»), атмосферу эпохи и грандиозные концертные номера.
Фильм снимался при полной поддержке фонда Jackson Estate, что дало создателям доступ к уникальным архивам и возможность использовать оригинальную музыку.
Фильм «Майкл» покажет зрителям захватывающий и честный портрет гениального, но противоречивого человека, ставшего королём поп-музыки. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста. Зрителям предстоит увидеть, как никогда прежде, внутренний мир одного из самых влиятельных и новаторских музыкантов в истории.
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