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Постер фильма Майкл
8.4
Майкл - Трейлер
Киноафиша Фильмы Майкл
8.4

Майкл

, 2026
Michael
США / биография, драма, музыка, исторический / 18+
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
Билеты
Трейлеры
Пойду 1102
Не пойду 50
Билеты
Постер фильма Майкл
8.4
Билеты
Пойду 1102
Не пойду 50
Майкл - Трейлер
Майкл  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Сюжет охватывает ключевые этапы карьеры Майкла Джексона: его ранние годы под руководством властного отца Джо Джексона, прорыв с альбомом Off the Wall, эпоху Thriller, изменившую музыкальную индустрию, и его стремление к совершенству, которое сделало его мировым феноменом. За кулисами грандиозных шоу скрывается сложная, противоречивая личность, которая балансирует между гениальностью и одиночеством. 

Главную роль исполнил племянник Майкла — Джаафар Джексон. Это его дебют в большом кино, и он уже вызвал восторг критиков и семьи. Режиссер Антуан Фукуа подчеркивает: «Самое главное — это Джаафар, который воплощает Майкла. Это не просто сходство — это дух Майкла, который проявляется волшебным образом».

За фильмом стоит продюсер Грэм Кинг, подаривший миру оскароносную «Богемскую рапсодию». Режиссерское кресло занял Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»), а сценарий написал трёхкратный номинант на «Оскар» Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»). Такой мощный творческий союз гарантирует, что фильм будет не просто набором клипов, а глубокой драмой с кинематографическим размахом, достойной жизни легенды.

Бюджет картины составляет впечатляющие $155 миллионов. Это один из самых дорогих байопиков в истории. Эта сумма ушла на то, чтобы воссоздать знаменитые клипы (от «Billie Jean» до «Smooth Criminal»), атмосферу эпохи и грандиозные концертные номера. 

Фильм снимался при полной поддержке фонда Jackson Estate, что дало создателям доступ к уникальным архивам и возможность использовать оригинальную музыку.

Фильм «Майкл» покажет зрителям захватывающий и честный портрет гениального, но противоречивого человека, ставшего королём поп-музыки. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста. Зрителям предстоит увидеть, как никогда прежде, внутренний мир одного из самых влиятельных и новаторских музыкантов в истории.

 

В ролях

Джаафар Джексон
Джаафар Джексон
Michael Jackson
Майлз Теллер
Майлз Теллер
John Branca
Колман Доминго
Колман Доминго
Joe Jackson
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Katherine Jackson
Джулиано Вальди
Джулиано Вальди
Young Michael Jackson
Лоренц Тейт
Лоренц Тейт
Berry Gordy
Дерек Люк
Дерек Люк
Johnnie Cochran
Кейлин Даррел Джонс
Кейлин Даррел Джонс
Тони фон Холли
Тони фон Холли
Кевин Шиник
Кевин Шиник
Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм
Diana Ross
Лора Хэрриер
Лора Хэрриер
Suzanne de Passe
Режиссер Антуан Фукуа
Сценарист Джон Логан
Композитор Лиор Рознер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 8 июня 2026
Премьера в мире 23 марта 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Россия Вольга
24 апреля 2026 Австралия
22 апреля 2026 Австрия
22 апреля 2026 Азербайджан
23 апреля 2026 Аргентина
22 апреля 2026 Бахрейн
22 апреля 2026 Бельгия
24 апреля 2026 Болгария
24 апреля 2026 Бразилия
24 апреля 2026 Великобритания
23 апреля 2026 Венгрия
26 апреля 2026 Вьетнам
23 апреля 2026 Гватемала
24 апреля 2026 Германия
23 апреля 2026 Гонконг
22 апреля 2026 Греция K
22 апреля 2026 Грузия PG-13
23 апреля 2026 Израиль
25 апреля 2026 Индия U/A 13+
22 апреля 2026 Индонезия
22 апреля 2026 Ирландия
23 апреля 2026 Исландия Unrated
24 апреля 2026 Испания
24 апреля 2026 Италия
22 апреля 2026 Казахстан 12+
23 марта 2026 Камбоджа
24 апреля 2026 Канада
23 апреля 2026 Катар
24 апреля 2026 Китай
23 апреля 2026 Колумбия
22 апреля 2026 Кыргызстан 12+
24 апреля 2026 Латвия (none)
24 апреля 2026 Литва
23 апреля 2026 Мексика
22 апреля 2026 Молдавия AP 12
24 апреля 2026 Непал
23 апреля 2026 Нидерланды 12
24 апреля 2026 Новая Зеландия
23 апреля 2026 ОАЭ 18TC
24 апреля 2026 Пакистан
23 апреля 2026 Панама
23 апреля 2026 Перу
24 апреля 2026 Польша
23 апреля 2026 Португалия M/12
23 апреля 2026 Пуэрто-Рико PG-13
24 апреля 2026 Румыния
24 апреля 2026 США
23 апреля 2026 Сербия o.A.
23 апреля 2026 Сингапур
23 апреля 2026 Словакия 12
23 апреля 2026 Таиланд
22 апреля 2026 Тайвань
24 апреля 2026 Турция
22 апреля 2026 Узбекистан
24 апреля 2026 Украина
22 апреля 2026 Филиппины
24 апреля 2026 Финляндия
24 апреля 2026 Франция
23 апреля 2026 Хорватия
23 апреля 2026 Черногория o.A.
24 апреля 2026 Чехия
23 апреля 2026 Чили 14
22 апреля 2026 Швейцария 12
24 апреля 2026 Швеция Btl
22 апреля 2026 Эстония
24 апреля 2026 ЮАР
13 мая 2026 Южная Корея
12 июня 2026 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $155 000 000
Сборы в мире $1 016 068 388
Производство Lionsgate, GK Films, Optimum Productions
Другие названия
Michael, Майкл, Maiklas, Maikls, Мајкл, 米高積遜, 迈克尔·杰克逊：巨星之路, 麥可傑克森, マイケル, Michael Jackson Biopic, ไมเคิล, مايكل جاكسون

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 506 голосов
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  79 В жанре «биография»  7 В жанре «драма»  29 В жанре «музыка»  12 В жанре «исторический»  3 В фильмах США  53 В фильмах 2026 года  12
Обновлено 26 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Майкл - Трейлер
Майкл Трейлер
Майкл - Финальный трейлер
Майкл Финальный трейлер
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Цитаты

Michael Jackson [перед записью песни] Q, не мог бы ты приглушить свет, пожалуйста?
Quincy Jones Ладно. Но помни: здесь ноги не двигай, дружище.

Наша рецензия

Комплиментарный байопик о великом Джексоне.
Комплиментарный байопик о великом Джексоне. Биографический фильм о жизни Майкла Джексона с самого начала пошел не по плану. Сначала производство тормозилось из-за забастовки Гильдии киноактеров США, затем наследники певца настояли на том, чтобы убрать некоторые сцены и линии. В итоге фильм получил крайне смешанные отзывы критиков и зрителей. Разрыв в мнениях между первыми и вторыми колоссальный. Если коротко, то первым фильм категорически не понравился, вторые же остались в восторге.  Байопик «Майкл», безусловно,…

Отзывы зрителей о фильме Майкл

Киноафиша ИИ 28 мая 2026, 22:49 Дата обновления: 23 августа 2026, 22:29
Сильные стороны: точная реконструкция образа Майкла Джексона, игра Джаафа Джексона и Джулиано Вальди, музыка и костюмы, номера напоминают концерт. Слабые стороны: образ может казаться выстроенным, не показывают спорные эпизоды биографии; возрастной лимит 18+ вызывает вопросы. Общая оценка зрителей — преимущественно положительная; фильм подойдёт фанатам Майкла и любителям музыкальных биографий, взрослым и старшим подросткам.
Саммари составлено ИИ на основе 144 отзывов.

Отзывы о фильме

Юлия Алексеева 29 мая 2026, 00:23
Очень классный фильм👌прям в душу, жаль , что поставили 18 плюс, мой ребенок очень хотел посмотреть, ничего такого , что нельзя ребенку , я не… Читать дальше…
Юлия Храмова 8 июня 2026, 19:26
Очень ждала премьеру. Фильм раскачал на эмоции... В 12 лет я влюбилась в его глаза, улыбку, а затем в музыку, танцы,клипы,голос и стиль. Была просто… Читать дальше…
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka в ТРК «Ключевой»
19:35 от 400 ₽ 22:05 от 400 ₽
Иллюзион
13:50 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты

Майкл - смотреть в онлайн-кинотеатре

Майкл

Новости о фильме

Что смотреть в кино на этой неделе
27 мая 2026 10:23 Что смотреть в кино на этой неделе Байопик о Майкле Джексоне, Петербург 2000-х и любовный треугольник, застрявший над пропастью. 
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«Майкл» в кинотеатрах

Сегодня 26 Завтра 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 31 вт 1 ср 2 пт 4 вс 6 ср 9
Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
19:35 от 400 ₽ 22:05 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
13:50 от 1000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:25 от 720 ₽
Полное расписание и билеты
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