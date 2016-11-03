Уличный кот по кличке Боб, 2016

Главный герой фильма «Уличный кот по имени Боб» Джеймс Боуэн опустился на самое дно, но неожиданно на его пути встретился тот, кто помог преодолеть все невзгоды, - рыжий, бездомный кот. Когда мужчина нашёл его, он был ранен, и в итоге Джеймс отдал все свои деньги на лечение. После этого Боб стал его верным спутником и постепенно изменил жизнь своего хозяина в лучшую сторону. Вас ждёт удивительная история дружбы человека и животного.

Режиссёром британской ленты «Уличный кот по имени Боб» стал Роджер Споттисвуд, монтажёр картины «Соломенные псы» и режиссёр таких фильмов, как «Проект Ельцин», «Шестой день» и «Полуночное солнце». Главную роль сыграл известный актёр Люк Тредэвэй («Убить Боно», «Несломленный»). Также в фильме появятся следующие актёры: Рута Гедминтас («Штамм»), Джоанн Фроггатт («Аббатство Даунтон») и Энтони Хэд («Мерлин», «Доводы рассудка»).