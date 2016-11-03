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Уличный кот по кличке Боб Уличный кот по кличке Боб
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A Street Cat Named Bob

Уличный кот по кличке Боб, 2016

2016 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма «Уличный кот по имени Боб» Джеймс Боуэн опустился на самое дно, но неожиданно на его пути встретился тот, кто помог преодолеть все невзгоды, - рыжий, бездомный кот. Когда мужчина нашёл его, он был ранен, и в итоге Джеймс отдал все свои деньги на лечение. После этого Боб стал его верным спутником и постепенно изменил жизнь своего хозяина в лучшую сторону. Вас ждёт удивительная история дружбы человека и животного.

Режиссёром британской ленты «Уличный кот по имени Боб» стал Роджер Споттисвуд, монтажёр картины «Соломенные псы» и режиссёр таких фильмов, как «Проект Ельцин», «Шестой день» и «Полуночное солнце». Главную роль сыграл известный актёр Люк Тредэвэй («Убить Боно», «Несломленный»). Также в фильме появятся следующие актёры: Рута Гедминтас («Штамм»), Джоанн Фроггатт («Аббатство Даунтон») и Энтони Хэд («Мерлин», «Доводы рассудка»).

- Фильм снят по одноимённой биографии Джеймса Боуэна, которая является международным бестселлером

- Бюджет картины составил всего 8 миллионов долларов

- В фильме снялись несколько разных котов, однако в конце появляется настоящий Боб

Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Роджер Споттисвуд
В ролях
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Рута Гедминтас
Рута Гедминтас
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Энтони Хэд
Энтони Хэд
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
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Постер фильма Уличный кот по кличке Боб 2 постера
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«Уличный кот по кличке Боб» - это не просто экранизация книги или биографии знаменитого человека, это реальная история о судьбоносной встречи «двух мушкетеров». Кот Боб и уличный музыкант Джеймс Боуэн - двое против всего мира. Джеймс Боуэн мечтал стать знаменитым музыкантом, но наркотическая зависимость усиленно тянула его на дно. Еще подростком покинув родной дом, он был слишком гордым, чтобы просить помощи у родителей. Есть вероятность, что Джеймс не дожил бы и до 30…
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саундтрек фильма Уличный кот по кличке Боб
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28 июля 2022 17:07
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