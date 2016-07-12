Франц, 2016

Режиссёр Франсуа Озон является одним из самых выдающихся кинематографистов среди своих соотечественников, а его фильмы ждут с нетерпением зрители всего мира. Его картины «Бассейн» и «8 женщин» уже стали культовыми, а из последних работ можно выделить такие, как «В доме», «Молода и прекрасна» и «Новая подружка». В его новой ленте «Франц» главную роль сыграл один из самых перспективных молодых актёров Франции Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). Также в картине снялась юная Паула Бир («4 короля», «Людвиг Баварский»).
Картина «Франц» перенесёт вас в начало XX века, прямиком в послевоенные годы. Возлюбленный Анны родом из Германии погиб во Франции. Посещая его могилу, она начинает замечать, что является не единственной гостьей на кладбище. Таинственный незнакомец Адриен также переживает потерю, причём ту же самую, что и женщина. Кем же он был для юноши, и во что разовьются его отношения с Анной?
- Фильм «Франц» является вольным ремейком картины «Недопетая колыбель» 1932 года
- «Франц» - это первый чёрно-белый фильм Франсуа Озона
- Картина вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля 2016 года
Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Он, Адриен, — француз, а, значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь…