Франц, 2016

Режиссёр Франсуа Озон является одним из самых выдающихся кинематографистов среди своих соотечественников, а его фильмы ждут с нетерпением зрители всего мира. Его картины «Бассейн» и «8 женщин» уже стали культовыми, а из последних работ можно выделить такие, как «В доме», «Молода и прекрасна» и «Новая подружка». В его новой ленте «Франц» главную роль сыграл один из самых перспективных молодых актёров Франции Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). Также в картине снялась юная Паула Бир («4 короля», «Людвиг Баварский»).

Картина «Франц» перенесёт вас в начало XX века, прямиком в послевоенные годы. Возлюбленный Анны родом из Германии погиб во Франции. Посещая его могилу, она начинает замечать, что является не единственной гостьей на кладбище. Таинственный незнакомец Адриен также переживает потерю, причём ту же самую, что и женщина. Кем же он был для юноши, и во что разовьются его отношения с Анной?