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Франц Франц
Киноафиша Фильмы Франц
Frantz

Франц, 2016

2016 / Германия / Франция
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Режиссёр Франсуа Озон является одним из самых выдающихся кинематографистов среди своих соотечественников, а его фильмы ждут с нетерпением зрители всего мира. Его картины «Бассейн» и «8 женщин» уже стали культовыми, а из последних работ можно выделить такие, как «В доме», «Молода и прекрасна» и «Новая подружка». В его новой ленте «Франц» главную роль сыграл один из самых перспективных молодых актёров Франции Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). Также в картине снялась юная Паула Бир («4 короля», «Людвиг Баварский»).

Картина «Франц» перенесёт вас в начало XX века, прямиком в послевоенные годы. Возлюбленный Анны родом из Германии погиб во Франции. Посещая его могилу, она начинает замечать, что является не единственной гостьей на кладбище. Таинственный незнакомец Адриен также переживает потерю, причём ту же самую, что и женщина. Кем же он был для юноши, и во что разовьются его отношения с Анной?

- Фильм «Франц» является вольным ремейком картины «Недопетая колыбель» 1932 года

- «Франц» - это первый чёрно-белый фильм Франсуа Озона

- Картина вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля 2016 года

Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир — шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт во Францию, где он, 23-летний скрипач, обожавший стихи Верлена, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Он, Адриен, — француз, а, значит, враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь…

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 октября 2016
Премьера в мире 12 июля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Йохан фон Бюлов
Йохан фон Бюлов
Сирил Клер
Сирил Клер
Паула Бир
Паула Бир
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Все актеры и съемочная группа
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Франц
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Наша рецензия
В новой ленте Франсуа Озона оживают раны послевоенной Европы начала прошлого века, соединенные с тайной и глубокими нюансами человеческих взаимоотношений. И уже словно бы само собой подразумевалось, что история не для всех (все-таки режиссер раньше делал авторское кино). Однако “Франц” изящно уклоняется от арт-хаусных маркеров и открывает нового Озона: прежнего и в то же время другого - чуть более прямолинейного и сентиментального. 1919 год, немецкий провинциальный городок.…
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alex 17 октября 2016, 23:57
Наверное, для кого-то этот фильм покажется шедевральным. Да, наверное, и качественное видео, и спокойный размеренный ритм течения сюжета, и типажи… Читать дальше…
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11 октября 2016 17:03
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