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Завтра утром, 2016

2016 / Россия
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О фильме

В лесах живописной Карелии расположились рядом две тренировочные базы разных спортивных обществ. Их возглавляют бывшие спортсмены, мужчина и женщина. Когда-то давно, в результате несчастного случая, они смертельно поссорились, и вот уже много лет лагеря ведут мелкую феодальную вражду, а воспитанникам под страхом отчисления запрещено общаться с соседями. 15-летний Леха, подающий большие надежды велосипедист из Петербурга, приезжает в лагерь вместе со своей командой, и немедленно влюбляется в Виолу, которая занимается синхронным плаванием в соседнем лагере. Их разделяет не только высокий забор и принадлежность к враждующим лагерям. Леха не догадывается, что у Виолы есть сестра-близнец, и для девушек их тайные встречи – не более, чем игра. По крайней мере, до определенного момента. Все мысли Лехи заняты любовью, его спортивные результаты стремительно ухудшаются. Оба лагеря погружаются в романтическую неразбериху. Сможет ли герой совладать с собой? Смогут ли героини разобраться в собственных чувствах? Смогут ли наставники преодолеть старинные разногласия?

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера в мире 18 февраля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Дарья Крылова
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Елена Симонова
Евгения Любимова
Александр Большаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Завтра утром 1 постер
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Премьера фильма «Завтра утром» пройдет на «Лендоке» 18 февраля в Белом зале «Лендока» состоится всероссийская премьера художественного фильма «Завтра утром». Гости Открытой киностудии первыми увидят добрый семейный фильм, наполненный летним солнцем,
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2 февраля 2016 00:00
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