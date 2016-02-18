Завтра утром, 2016

В лесах живописной Карелии расположились рядом две тренировочные базы разных спортивных обществ. Их возглавляют бывшие спортсмены, мужчина и женщина. Когда-то давно, в результате несчастного случая, они смертельно поссорились, и вот уже много лет лагеря ведут мелкую феодальную вражду, а воспитанникам под страхом отчисления запрещено общаться с соседями. 15-летний Леха, подающий большие надежды велосипедист из Петербурга, приезжает в лагерь вместе со своей командой, и немедленно влюбляется в Виолу, которая занимается синхронным плаванием в соседнем лагере. Их разделяет не только высокий забор и принадлежность к враждующим лагерям. Леха не догадывается, что у Виолы есть сестра-близнец, и для девушек их тайные встречи – не более, чем игра. По крайней мере, до определенного момента. Все мысли Лехи заняты любовью, его спортивные результаты стремительно ухудшаются. Оба лагеря погружаются в романтическую неразбериху. Сможет ли герой совладать с собой? Смогут ли героини разобраться в собственных чувствах? Смогут ли наставники преодолеть старинные разногласия?