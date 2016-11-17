Союзники, 2016

Перед вами новый фильм легендарного Роберта Земекиса, создателя трилогии «Назад в будущее» и «Форреста Гампа». Сценарий к картине «Союзники» написал не менее известный в кинематографических кругах Стивен Найт («Порок на экспорт», «Острые козырьки», «Пряности и страсти»). Не обошлось и без участия продюсеров, подаривших зрителям такие популярные ленты, как «Кто подставил кролика Роджера», «Телохранитель» и «Траффик». В главных ролях выступили именитые актёры, среди которых Бред Питт («Бойцовский клуб», «Большой куш» и много много другого), Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2», «Монстро»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Начало») и Мэттью Гуд («Игра в имитацию», «Хранители»).

Картина «Союзники» перенесёт вас в военные годы. Главный герой работает в английской контрразведке, постоянно рискуя своей жизнью. На задании в Северной Африке он попадает под чары одной француженки, которая впоследствии становится его женой. Спустя годы он узнаёт шокирующие факты о том, что его супруга всегда была нацистским агентом, и теперь именно он должен её убить.