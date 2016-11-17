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Союзники Союзники
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Allied

Союзники, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Перед вами новый фильм легендарного Роберта Земекиса, создателя трилогии «Назад в будущее» и «Форреста Гампа». Сценарий к картине «Союзники» написал не менее известный в кинематографических кругах Стивен Найт («Порок на экспорт», «Острые козырьки», «Пряности и страсти»). Не обошлось и без участия продюсеров, подаривших зрителям такие популярные ленты, как «Кто подставил кролика Роджера», «Телохранитель» и «Траффик». В главных ролях выступили именитые актёры, среди которых Бред Питт («Бойцовский клуб», «Большой куш» и много много другого), Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2», «Монстро»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Начало») и Мэттью Гуд («Игра в имитацию», «Хранители»).

Картина «Союзники» перенесёт вас в военные годы. Главный герой работает в английской контрразведке, постоянно рискуя своей жизнью. На задании в Северной Африке он попадает под чары одной француженки, которая впоследствии становится его женой. Спустя годы он узнаёт шокирующие факты о том, что его супруга всегда была нацистским агентом, и теперь именно он должен её убить.

- «Союзники» стал четвёртым фильмом с Бредом Питтом в главной роли, где действие разворачивается в годы Второй мировой войны. До этого были: «Бесславные ублюдки», «Ярость» и «Вне границ». Марион Котийяр также уже играла в кино о той же эпохе в картине «Лиза»

- В переводе с турецкого фамилия персонажа Бреда Питта Ватан означает «родина»

- Джаред Харрис и Бред Питт уже в третий раз играют в одном фильме. Ранее они снялись в таких картинах, как «Двенадцать друзей Оушена» и «Загадочная история Бенджамина Баттона»

- Изначально по сценарию главный герой был канадским французом, однако после того, как к проекту присоединился Бред Питт, он стал агентом британской разведки

1942 год. После страстного романа с француженкой во время опасной миссии в Северной Африке, американскому агенту контрразведки сообщают, что женщина, на которой он женат и с которой у него есть ребенок, скорее всего, нацистский шпион.

7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 23 марта 2018
Премьера в мире 17 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Брэд Питт
Брэд Питт
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Союзники 4 постера
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Союзники смотреть онлайн

Союзники
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andress 3 декабря 2016, 16:33
Нормальный фильм, смотреть можно
Сергей Коротков 7 декабря 2016, 23:05
Хрень, никакого экшна, скукотища
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