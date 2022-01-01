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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1980

Архив премьер 1980 года

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1 января 1980
Трям! Здравствуйте!, Юрий Бутырин, СССР Лебеди Непрядвы, Роман Давыдов, СССР Рассказ неизвестного человека, Витаутас Жалакявичюс, СССР Вышел зайчик полетать, Ричард А. Колла, США
14 января 1980
Полоска нескошенных диких цветов, Юрий Ильенко, СССР
18 января 1980
Скажи, что тебе нужно, Сидни Люмет, США
23 января 1980
Преступный репортаж, Бертран Тавернье, Франция / ФРГ / Великобритания
1 февраля 1980
Туман, Джон Карпентер, США Американский жиголо, Пол Шредер, США
2 февраля 1980
Я буду ждать..., Виктор Живолуб, СССР Пиф-паф, ой-ой-ой, Гарри Бардин, СССР
8 февраля 1980
Последняя супружеская пара в Америке, Гилберт Кэйтс, США Разыскивающий, Уильям Фридкин, США / Германия
15 февраля 1980
Сатурн 3, Джон Бэрри, Стэнли Донен, Великобритания
16 февраля 1980
Ночь рождения, Розалия Зельма, СССР
18 февраля 1980
Аллегро с огнем, Владимир Стрелков, СССР
1 марта 1980
Вторая весна, Владимир Венгеров, СССР
10 марта 1980
Гараж, Эльдар Рязанов, СССР
19 марта 1980
Рафферти, Семен Аранович Король и птица, Поль Гримо, Франция
21 марта 1980
Маленькая мисс Маркер, Уолтер Бернстин, США
23 марта 1980
На исходе лета, Рубен Мурадян, СССР Скейттаун, США, Уильям А. Леви, США
28 марта 1980
Когда кончилось время, Джеймс Голдстоун, США / Канада
30 марта 1980
Познавая белый свет, Кира Муратова, СССР
22 апреля 1980
Камаринская, Инесса Ковалевская, СССР
25 апреля 1980
Там, где бродит бизон, Арт Линсон, США Жил-был настройщик, Владимир Алеников, СССР
3 мая 1980
Свет в окне, Аян Шахмалиева, СССР
9 мая 1980
Пятница, 13, Шон С. Каннингэм, США
23 мая 1980
Гонг Шоу: Кино, Чак Бэррис, США
31 мая 1980
Солдатская сказка, Лидия Сурикова, СССР
1 июня 1980
Особо важное задание, Евгений Матвеев, СССР Соловей, Надежда Кошеверова, СССР
6 июня 1980
Благочестивая Марта, Ян Фрид Сицилианская защита, Игорь Усов, СССР Городской ковбой, Джеймс Бриджес, США Каникулы в Простоквашино, Владимир Попов, СССР Лялька-Руслан и его друг Санька, Евгений Татарский, СССР Ночное происшествие, Вениамин Дорман, СССР В жопу академию, Роберт Дауни ст, США Через тернии к звездам, Ричард Викторов, Николай Викторов, СССР Эскадрон гусар летучих, Станислав Ростоцкий, СССР Вам и не снилось, Илья Фрэз, СССР
11 июня 1980
Не стреляйте в белых лебедей, Родион Нахапетов, СССР
13 июня 1980
Остров, Майкл Ритчи, США
16 июня 1980
Братья Блюз, Дэн Эйкройд, Джон Лэндис, США
20 июня 1980
Брубейкер, Стюарт Розенберг, Боб Рейфелсон, США Голубая лагуна, Рэндал Клайзер, США
27 июня 1980
Трюкач, Ричард Раш, США
30 июня 1980
Маленькие трагедии, Михаил Швейцер, СССР
2 июля 1980
Аэроплан, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, США
5 июля 1980
Последний отсчет, Дон Тейлор, США
7 июля 1980
С любимыми не расставайтесь, Павел Арсенов, СССР
11 июля 1980
Подержанные автомобили, Роберт Земекис, США
25 июля 1980
Бритва, Брайан Де Пальма, США
28 июля 1980
Петровка, 38, Борис Григорьев, СССР
15 августа 1980
Уилли и Фил, Пол Мазурски, США Октагон, Эрик Карсон, США
18 августа 1980
Драка в Бэттл Крик, Роберт Клауз, США / Гонконг
28 августа 1980
Домашние фильмы, Брайан Де Пальма, США
2 сентября 1980
Атлантик-сити, Луи Маль, США / Канада / Франция
8 сентября 1980
Несколько дней из жизни И.И. Обломова, Никита Михалков, СССР
19 сентября 1980
Глория, Джон Кассаветис, США Обыкновенные люди, Роберт Редфорд, США
26 сентября 1980
Воспоминания звездной пыли, Вуди Аллен, США
2 октября 1980
Человек-Слон, Дэвид Линч, США / Великобритания Поезд страха, Роджер Споттисвуд, Канада / США
3 октября 1980
Где-то во времени, Жанно Шварц, США Первый смертельный грех, Брайан Дж. Хаттон, США
7 октября 1980
Рядовой Бенджамин, Ховард Зифф, США
11 октября 1980
Акванавты, Игорь Вознесенский, СССР
27 октября 1980
Спасатель, Сергей Соловьев, СССР
29 октября 1980
История Джейн Мэнсфилд, Дик Лаури, США
31 октября 1980
Пограничная полоса, Джерролд Фридман, США
13 ноября 1980
Бешеный бык, Мартин Скорсезе, США
14 ноября 1980
Маньяк, Уильям Лустиг, США
17 ноября 1980
Контракт, Кшиштоф Занусси, Польша
1 декабря 1980
Огарева, 6, Борис Григорьев, СССР Дым отечества, Ярополк Лапшин, СССР Смена сезонов, Ричард Лэнг, Ноэль Блэк, США Петля Ориона, Василий Левин, СССР
5 декабря 1980
Флэш Гордон, Майк Ходжис, США / Великобритания
12 декабря 1980
Буйнопомешанные, Сидни Пуатье, США Попай, Роберт Олтмен, США
19 декабря 1980
Формула, Джон Г. Эвилдсен, США / Германия Как в старое доброе время, Джей Сэндрич, США Зеркало треснуло, Гай Хэмилтон, Великобритания
25 декабря 1980
Другие ипостаси, Кен Расселл, США
27 декабря 1980
Дульсинея Тобосская, СССР
30 декабря 1980
Пустомеля, Борис Бутаков, СССР Ледяная внучка, Борис Рыцарев, СССР
31 декабря 1980
Лес, Владимир Мотыль, СССР
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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