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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1 января 1980
Трям! Здравствуйте!
, Юрий Бутырин, СССР
Лебеди Непрядвы
, Роман Давыдов, СССР
Рассказ неизвестного человека
, Витаутас Жалакявичюс, СССР
Вышел зайчик полетать
, Ричард А. Колла, США
14 января 1980
Полоска нескошенных диких цветов
, Юрий Ильенко, СССР
18 января 1980
Скажи, что тебе нужно
, Сидни Люмет, США
23 января 1980
Преступный репортаж
, Бертран Тавернье, Франция / ФРГ / Великобритания
1 февраля 1980
Туман
, Джон Карпентер, США
Американский жиголо
, Пол Шредер, США
2 февраля 1980
Я буду ждать...
, Виктор Живолуб, СССР
Пиф-паф, ой-ой-ой
, Гарри Бардин, СССР
8 февраля 1980
Последняя супружеская пара в Америке
, Гилберт Кэйтс, США
Разыскивающий
, Уильям Фридкин, США / Германия
15 февраля 1980
Сатурн 3
, Джон Бэрри, Стэнли Донен, Великобритания
16 февраля 1980
Ночь рождения
, Розалия Зельма, СССР
18 февраля 1980
Аллегро с огнем
, Владимир Стрелков, СССР
1 марта 1980
Вторая весна
, Владимир Венгеров, СССР
10 марта 1980
Гараж
, Эльдар Рязанов, СССР
19 марта 1980
Рафферти
, Семен Аранович
Король и птица
, Поль Гримо, Франция
21 марта 1980
Маленькая мисс Маркер
, Уолтер Бернстин, США
23 марта 1980
На исходе лета
, Рубен Мурадян, СССР
Скейттаун, США
, Уильям А. Леви, США
28 марта 1980
Когда кончилось время
, Джеймс Голдстоун, США / Канада
30 марта 1980
Познавая белый свет
, Кира Муратова, СССР
22 апреля 1980
Камаринская
, Инесса Ковалевская, СССР
25 апреля 1980
Там, где бродит бизон
, Арт Линсон, США
Жил-был настройщик
, Владимир Алеников, СССР
3 мая 1980
Свет в окне
, Аян Шахмалиева, СССР
9 мая 1980
Пятница, 13
, Шон С. Каннингэм, США
23 мая 1980
Гонг Шоу: Кино
, Чак Бэррис, США
31 мая 1980
Солдатская сказка
, Лидия Сурикова, СССР
1 июня 1980
Особо важное задание
, Евгений Матвеев, СССР
Соловей
, Надежда Кошеверова, СССР
6 июня 1980
Благочестивая Марта
, Ян Фрид
Сицилианская защита
, Игорь Усов, СССР
Городской ковбой
, Джеймс Бриджес, США
Каникулы в Простоквашино
, Владимир Попов, СССР
Лялька-Руслан и его друг Санька
, Евгений Татарский, СССР
Ночное происшествие
, Вениамин Дорман, СССР
В жопу академию
, Роберт Дауни ст, США
Через тернии к звездам
, Ричард Викторов, Николай Викторов, СССР
Эскадрон гусар летучих
, Станислав Ростоцкий, СССР
Вам и не снилось
, Илья Фрэз, СССР
11 июня 1980
Не стреляйте в белых лебедей
, Родион Нахапетов, СССР
13 июня 1980
Остров
, Майкл Ритчи, США
16 июня 1980
Братья Блюз
, Дэн Эйкройд, Джон Лэндис, США
20 июня 1980
Брубейкер
, Стюарт Розенберг, Боб Рейфелсон, США
Голубая лагуна
, Рэндал Клайзер, США
27 июня 1980
Трюкач
, Ричард Раш, США
30 июня 1980
Маленькие трагедии
, Михаил Швейцер, СССР
2 июля 1980
Аэроплан
, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, США
5 июля 1980
Последний отсчет
, Дон Тейлор, США
7 июля 1980
С любимыми не расставайтесь
, Павел Арсенов, СССР
11 июля 1980
Подержанные автомобили
, Роберт Земекис, США
25 июля 1980
Бритва
, Брайан Де Пальма, США
28 июля 1980
Петровка, 38
, Борис Григорьев, СССР
15 августа 1980
Уилли и Фил
, Пол Мазурски, США
Октагон
, Эрик Карсон, США
18 августа 1980
Драка в Бэттл Крик
, Роберт Клауз, США / Гонконг
28 августа 1980
Домашние фильмы
, Брайан Де Пальма, США
2 сентября 1980
Атлантик-сити
, Луи Маль, США / Канада / Франция
8 сентября 1980
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
, Никита Михалков, СССР
19 сентября 1980
Глория
, Джон Кассаветис, США
Обыкновенные люди
, Роберт Редфорд, США
26 сентября 1980
Воспоминания звездной пыли
, Вуди Аллен, США
2 октября 1980
Человек-Слон
, Дэвид Линч, США / Великобритания
Поезд страха
, Роджер Споттисвуд, Канада / США
3 октября 1980
Где-то во времени
, Жанно Шварц, США
Первый смертельный грех
, Брайан Дж. Хаттон, США
7 октября 1980
Рядовой Бенджамин
, Ховард Зифф, США
11 октября 1980
Акванавты
, Игорь Вознесенский, СССР
27 октября 1980
Спасатель
, Сергей Соловьев, СССР
29 октября 1980
История Джейн Мэнсфилд
, Дик Лаури, США
31 октября 1980
Пограничная полоса
, Джерролд Фридман, США
13 ноября 1980
Бешеный бык
, Мартин Скорсезе, США
14 ноября 1980
Маньяк
, Уильям Лустиг, США
17 ноября 1980
Контракт
, Кшиштоф Занусси, Польша
1 декабря 1980
Огарева, 6
, Борис Григорьев, СССР
Дым отечества
, Ярополк Лапшин, СССР
Смена сезонов
, Ричард Лэнг, Ноэль Блэк, США
Петля Ориона
, Василий Левин, СССР
5 декабря 1980
Флэш Гордон
, Майк Ходжис, США / Великобритания
12 декабря 1980
Буйнопомешанные
, Сидни Пуатье, США
Попай
, Роберт Олтмен, США
19 декабря 1980
Формула
, Джон Г. Эвилдсен, США / Германия
Как в старое доброе время
, Джей Сэндрич, США
Зеркало треснуло
, Гай Хэмилтон, Великобритания
25 декабря 1980
Другие ипостаси
, Кен Расселл, США
27 декабря 1980
Дульсинея Тобосская
, СССР
30 декабря 1980
Пустомеля
, Борис Бутаков, СССР
Ледяная внучка
, Борис Рыцарев, СССР
31 декабря 1980
Лес
, Владимир Мотыль, СССР
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