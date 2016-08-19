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Дом напротив Дом напротив
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The Neighbor

Дом напротив, 2016

2016 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

"Дом напротив" - это третий полнометражный фильм режиссёра Маркуса Данстэна ("Коллекционер", "Коллекционер 2"). Главные роли в его новом проекте сыграли: Джош Стюарт ("Интерстеллар", "Ходячие мертвецы"), Александра Эссоу ("На службе у дьявола", "Обитель лжи"), Люк Эдвардс ("Продавцы новостей") и малоизвестный актёр Билл Ингвал. 

В центре сюжета фильма "Дом напротив" молодая супружеская пара, которая живёт за городом. Джон работает наркодиллером на своего дядю, однако в скором времени хочет закончить с этим делом и начать новую жизнь. Пока муж занят, его супруга Рози наблюдает в телескоп за самым обыкновенным, казалось бы, соседом. Но однажды раздаётся стук в дверь, за которой стоит тот самый мужчина. После этого визита жизнь главных героев превращается в настоящий кошмар, где главным действующим лицом выступает безжалостный маньяк. 

- Актёр Джош Стюарт снимался у Маркуса Данстэна в дилогии "Коллекционер"

 

Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы...
Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа. Там ему открываются страшные тайны, которые лучше не будоражить. Самые жуткие кошмары Джона покажутся детской забавой по сравнению с тем, что скрывается в этом доме...

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера онлайн 6 сентября 2016
Премьера в мире 19 августа 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Маркус Данстэн
Маркус Данстэн
В ролях
Джош Стюарт
Джош Стюарт
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Скипп Саддат
Скипп Саддат
Ронни Джин Блевинс
Ронни Джин Блевинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом напротив 3 постера
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Дом напротив смотреть онлайн

Дом напротив
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Не суди о честности соседа по своей собственной» С этой в меру пафосной фразы, которая вынесена в название данного текста, начинается новый фильм режиссёра Маркуса Данстэна «Дом напротив» («The Neighbor»). Другое название фильма — «Сосед». Кадр из фильма «Дом напротив» И именно о соседях и пойдёт речь в этом кино. Джон (Джош Стюарт) и Рози (Александра Эссоу) — товарищи не самые законопослушные, но они находят…
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