Дом напротив, 2016

"Дом напротив" - это третий полнометражный фильм режиссёра Маркуса Данстэна ("Коллекционер", "Коллекционер 2"). Главные роли в его новом проекте сыграли: Джош Стюарт ("Интерстеллар", "Ходячие мертвецы"), Александра Эссоу ("На службе у дьявола", "Обитель лжи"), Люк Эдвардс ("Продавцы новостей") и малоизвестный актёр Билл Ингвал.

В центре сюжета фильма "Дом напротив" молодая супружеская пара, которая живёт за городом. Джон работает наркодиллером на своего дядю, однако в скором времени хочет закончить с этим делом и начать новую жизнь. Пока муж занят, его супруга Рози наблюдает в телескоп за самым обыкновенным, казалось бы, соседом. Но однажды раздаётся стук в дверь, за которой стоит тот самый мужчина. После этого визита жизнь главных героев превращается в настоящий кошмар, где главным действующим лицом выступает безжалостный маньяк.