Дом напротив, 2016

"Дом напротив" - это третий полнометражный фильм режиссёра Маркуса Данстэна ("Коллекционер", "Коллекционер 2"). Главные роли в его новом проекте сыграли: Джош Стюарт ("Интерстеллар", "Ходячие мертвецы"), Александра Эссоу ("На службе у дьявола", "Обитель лжи"), Люк Эдвардс ("Продавцы новостей") и малоизвестный актёр Билл Ингвал.
В центре сюжета фильма "Дом напротив" молодая супружеская пара, которая живёт за городом. Джон работает наркодиллером на своего дядю, однако в скором времени хочет закончить с этим делом и начать новую жизнь. Пока муж занят, его супруга Рози наблюдает в телескоп за самым обыкновенным, казалось бы, соседом. Но однажды раздаётся стук в дверь, за которой стоит тот самый мужчина. После этого визита жизнь главных героев превращается в настоящий кошмар, где главным действующим лицом выступает безжалостный маньяк.
- Актёр Джош Стюарт снимался у Маркуса Данстэна в дилогии "Коллекционер"
Джон и Рози мечтают о счастливой жизни. Осталось закончить одно дело и можно оставить прошлое позади. Но у судьбы другие планы...
Однажды вернувшись домой, Джон обнаруживает, что Рози исчезла. В поисках пропавшей красотки Джон проникает в дом загадочного соседа. Там ему открываются страшные тайны, которые лучше не будоражить. Самые жуткие кошмары Джона покажутся детской забавой по сравнению с тем, что скрывается в этом доме...