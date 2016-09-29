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Дуэлянт Дуэлянт
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Дуэлянт, 2016

2016 / Россия
7.4 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Режиссёр фильма «Конвой» Алексей Мизгирёв при поддержке Paramount снимает ленту «Дуэлянт», которая в кинотеатрах будет демонстрироваться в формате IMAX. В дополнение к красивым и живописным видам Северной столицы у картины очень сильный актёрский состав. Главную роль исполнил Пётр Фёдоров («Саранча», «Вакантна жизнь шеф-повара»), карьера которого неуклонно движется вверх. Антагониста сыграл известный в России Владимир Машков («Экипаж», «Папа»). Также в фильме принял участие немецкий актёр Мартин Вуттке («Бесславные ублюдки», «Колония Дигнидад»).

Масштабная и захватывающая картина «Дуэлянт» расскажет историю необычного человека. Развернётся она в ту эпоху, когда мужчины все вопросы решали на дуэлях. Главный герой, отставной офицер Яковлев, работает дуэлянтом по найму и никогда не проигрывает. На самом же деле он преследует личные мотивы и пытается подобраться к своему главному врагу. В фильме также найдётся место и для любовной линии, которая выльется для героя чередой проблем и испытаний. Но главным вопросом остаётся таинственная природа этого неуязвимого человека.

- Бюджет картины «Дуэлянт» составил 725 миллионов рублей

- Съёмки фильма прошли осенью 2015 года в исторических местах Санкт-Петербурга

- Некоторые улицы Санкт-Петербурга приходилось специально затапливать и заливать свежей грязью, чтобы снять необходимые сцены

- «Дуэлянт» - это третий российский фильм, который будет показываться в формате IMAX после «Сталинграда» и «Экипажа»

- Это первый крупнобюджетный проект Алексея Мизгирёва, до этого он снимал лишь авторское кино

- Производством «Дуэлянта» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского, которая является одной из лидеров отечественной киноиндустрии. На её счету такие картины, как безусловный кассовый хит «Сталинград» Федора Бондарчука и победительно множества престижных кинофестивалей «Левиафан» Андрея Звягинцева, номинированный также на «Оскар» от России

- При подготовке к съёмкам актёры читали книгу Александра Николаевича Кулинского «Дуэли. Оружие, мастера, факты», откуда почерпнули основыне знания о дуэлях

- Компьютерной графикой занималась студия Main Road|Post, известная по фильмам «Сталинград», «Метро», «Призрак» и многим другим. Вместе с VFX-продюсером Арманом Яхиным сотрудники компании создали образ совершенно нового Петербурга. Известные городские пейзажи были дорисованы, а также при помощи технологий были построены вымышленные архитектурные объекты. Всего в «Дуэлянте» насчитывается около 400 планов с использованием компьютерной графики

- Изначально картина могла сниматься на английском языке, чтобы иметь большой потенциал в зарубужном прокате, однако это решение было изменено, чтобы не потерять аутентичность и российскую аудиторию, ведь в таком случае фильм был бы уже не на 100% отечественный

- «Дуэлянь» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, а Пётр Фёдоров в рамках фестиваля попал в список 10 молодых актёров мира с самым большим международным потенциалом

1860-й год. После пяти лет жизни у диких алеутов отставной офицер Яковлев возвращается в Петербург.  Прошлое его загадочно. Очень быстро он становится известен как  хладнокровный дуэлянт, забирающий человеческие жизни. Он неуязвим, словно заключил сделку с дьяволом. Им движет страстное желание отомстить виновным в его несчастьях и вернуть утерянную честь.

7.4 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 сентября 2016
Премьера онлайн 21 февраля 2018
Премьера в мире 29 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Алексей Мизгирев
Алексей Мизгирев
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Владимир Машков
Владимир Машков
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дуэлянт 4 постера
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Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен. Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал…
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Dax 28 октября 2016, 10:43
Долго!
Нудно!
Нелепо!
Kathy Gemini 8 октября 2016, 19:14
Ходили на новый фильм ДУЭЛЯНТ! Я расстроена. После просмотра кинокартины у меня было чувство, что на меня ушат той жидкой фильмовской… Читать дальше…
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