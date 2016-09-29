Дуэлянт, 2016

- Бюджет картины «Дуэлянт» составил 725 миллионов рублей

- Съёмки фильма прошли осенью 2015 года в исторических местах Санкт-Петербурга

- Некоторые улицы Санкт-Петербурга приходилось специально затапливать и заливать свежей грязью, чтобы снять необходимые сцены

- «Дуэлянт» - это третий российский фильм, который будет показываться в формате IMAX после «Сталинграда» и «Экипажа»

- Это первый крупнобюджетный проект Алексея Мизгирёва, до этого он снимал лишь авторское кино

- Производством «Дуэлянта» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского, которая является одной из лидеров отечественной киноиндустрии. На её счету такие картины, как безусловный кассовый хит «Сталинград» Федора Бондарчука и победительно множества престижных кинофестивалей «Левиафан» Андрея Звягинцева, номинированный также на «Оскар» от России

- При подготовке к съёмкам актёры читали книгу Александра Николаевича Кулинского «Дуэли. Оружие, мастера, факты», откуда почерпнули основыне знания о дуэлях

- Компьютерной графикой занималась студия Main Road|Post, известная по фильмам «Сталинград», «Метро», «Призрак» и многим другим. Вместе с VFX-продюсером Арманом Яхиным сотрудники компании создали образ совершенно нового Петербурга. Известные городские пейзажи были дорисованы, а также при помощи технологий были построены вымышленные архитектурные объекты. Всего в «Дуэлянте» насчитывается около 400 планов с использованием компьютерной графики

- Изначально картина могла сниматься на английском языке, чтобы иметь большой потенциал в зарубужном прокате, однако это решение было изменено, чтобы не потерять аутентичность и российскую аудиторию, ведь в таком случае фильм был бы уже не на 100% отечественный

- «Дуэлянь» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, а Пётр Фёдоров в рамках фестиваля попал в список 10 молодых актёров мира с самым большим международным потенциалом