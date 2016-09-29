Дуэлянт, 2016

Режиссёр фильма «Конвой» Алексей Мизгирёв при поддержке Paramount снимает ленту «Дуэлянт», которая в кинотеатрах будет демонстрироваться в формате IMAX. В дополнение к красивым и живописным видам Северной столицы у картины очень сильный актёрский состав. Главную роль исполнил Пётр Фёдоров («Саранча», «Вакантна жизнь шеф-повара»), карьера которого неуклонно движется вверх. Антагониста сыграл известный в России Владимир Машков («Экипаж», «Папа»). Также в фильме принял участие немецкий актёр Мартин Вуттке («Бесславные ублюдки», «Колония Дигнидад»).
Масштабная и захватывающая картина «Дуэлянт» расскажет историю необычного человека. Развернётся она в ту эпоху, когда мужчины все вопросы решали на дуэлях. Главный герой, отставной офицер Яковлев, работает дуэлянтом по найму и никогда не проигрывает. На самом же деле он преследует личные мотивы и пытается подобраться к своему главному врагу. В фильме также найдётся место и для любовной линии, которая выльется для героя чередой проблем и испытаний. Но главным вопросом остаётся таинственная природа этого неуязвимого человека.
- Бюджет картины «Дуэлянт» составил 725 миллионов рублей
- Съёмки фильма прошли осенью 2015 года в исторических местах Санкт-Петербурга
- Некоторые улицы Санкт-Петербурга приходилось специально затапливать и заливать свежей грязью, чтобы снять необходимые сцены
- «Дуэлянт» - это третий российский фильм, который будет показываться в формате IMAX после «Сталинграда» и «Экипажа»
- Это первый крупнобюджетный проект Алексея Мизгирёва, до этого он снимал лишь авторское кино
- Производством «Дуэлянта» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского, которая является одной из лидеров отечественной киноиндустрии. На её счету такие картины, как безусловный кассовый хит «Сталинград» Федора Бондарчука и победительно множества престижных кинофестивалей «Левиафан» Андрея Звягинцева, номинированный также на «Оскар» от России
- При подготовке к съёмкам актёры читали книгу Александра Николаевича Кулинского «Дуэли. Оружие, мастера, факты», откуда почерпнули основыне знания о дуэлях
- Компьютерной графикой занималась студия Main Road|Post, известная по фильмам «Сталинград», «Метро», «Призрак» и многим другим. Вместе с VFX-продюсером Арманом Яхиным сотрудники компании создали образ совершенно нового Петербурга. Известные городские пейзажи были дорисованы, а также при помощи технологий были построены вымышленные архитектурные объекты. Всего в «Дуэлянте» насчитывается около 400 планов с использованием компьютерной графики
- Изначально картина могла сниматься на английском языке, чтобы иметь большой потенциал в зарубужном прокате, однако это решение было изменено, чтобы не потерять аутентичность и российскую аудиторию, ведь в таком случае фильм был бы уже не на 100% отечественный
- «Дуэлянь» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, а Пётр Фёдоров в рамках фестиваля попал в список 10 молодых актёров мира с самым большим международным потенциалом
1860-й год. После пяти лет жизни у диких алеутов отставной офицер Яковлев возвращается в Петербург. Прошлое его загадочно. Очень быстро он становится известен как хладнокровный дуэлянт, забирающий человеческие жизни. Он неуязвим, словно заключил сделку с дьяволом. Им движет страстное желание отомстить виновным в его несчастьях и вернуть утерянную честь.
Нудно!
Нелепо!