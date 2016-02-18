Разборка в Маниле, 2016

Ник и Чарли занимаются частным сыском, проживают и работают в Маниле. Они занимаются очередным запутанным расследованием. Дело о загадочном убийстве приводит их к Призраку – опасному террористу международного уровня. Его лагерь залег в дебрях филиппинских джунглей. Не надеясь на полицию, главные герои собирают отважную команду, чтобы отправиться в тщательно охраняемое наемниками логово преступника.
Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в Маниле. Расследование убийства выводит их на след международного террориста по кличке "Призрак", лагерь которого находится в филиппинских джунглях. Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают небольшую команду смельчаков и отправляются в логово "Призрака", которое охраняет армия наемников-головорезов.