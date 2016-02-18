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Разборка в Маниле Разборка в Маниле
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Showdown in Manila

Разборка в Маниле, 2016

2016 / США / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ник и Чарли занимаются частным сыском, проживают и работают в Маниле. Они занимаются очередным запутанным расследованием. Дело о загадочном убийстве приводит их к Призраку – опасному террористу международного уровня. Его лагерь залег в дебрях филиппинских джунглей. Не надеясь на полицию, главные герои собирают отважную команду, чтобы отправиться в тщательно охраняемое наемниками логово преступника.

  • Съемки фильма действительно проходили на Филиппинских островах.
  • Для Марка Докаскоса кинолента была дебютной режиссерской работой. До этого он занимался кинематографом только в качестве актера и каскадера.
  • Съемочный процесс длился чуть больше месяца.
  • Александр Невский, один из продюсеров русско-американской картины, назвал проект альтернативой культового фильма «Неудержимые» и пообещал лично представлять его российским зрителям.
  • Марк исполнил в своем фильме одну из ролей – Мэттью Уэллса.
  • Матиас Хьюз уже сотрудничал с Марком Дакаскосом на съемках фильмов «Абсолютная справедливость» и «Максимальное воздействие».
  • Тиа Каррере и Дакаскос – уроженцы Гавайских островов, но им часто достаются роли азиатских персонажей.

Частные детективы Ник и Чарли живут и работают в Маниле. Расследование убийства выводит их на след международного террориста по кличке "Призрак", лагерь которого находится в филиппинских джунглях. Не доверяя полиции, Ник и Чарли собирают небольшую команду смельчаков и отправляются в логово "Призрака", которое охраняет армия наемников-головорезов.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера онлайн 28 мая 2022
Премьера в мире 18 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
В ролях
Александр Невский
Александр Невский
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Синтия Ротрок
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разборка в Маниле 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Большой переполох в маленькой Маниле Актёр и ветеран боевых искусств Марк Дакаскос, вдохновившись примером Сталлоне с его «Неудержимыми», решает попробовать себя в качестве режиссёра и воскресить на экране боевик, подобный тем, что производили в 90-х. Собрал он для этого, правда, состав рангом пониже, чем Шварцнеггер, Норрис, Джет Ли и Лундгрен. Зато у Дакаскоса есть россияне Невский и Дюжев, француз Оливье Грюнер, немец Маттиас Хьюз, американец Каспер Ван Дин, японец Кэри-Хироюки…
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Igor Ekimov 1 мая 2016, 16:47
Блестящий фильм. Десять баллов из десяти. Смотрел его в кинотеатре, потом купил себе ещё и DVD-диск. Рекомендую всем!
Максим Соболь 29 ноября 2019, 14:39
Игорь Екимов, ты забыл ещё шляпу Невскому погрызть, раз так с него прёшься. Адекватные люди поступили как slashlab и поставили 1 или 2 балла этому .овну
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17 февраля 2016 00:00
Александр Невский о Филиппинах, преодолении трудностей и режиссёрском дебюте Марка Дакаскоса К выходу на российские экраны готовится фильм «Разборка в Маниле» (Showdown in Manila). По случаю промо-кампании члены актёрского состава посетили Санкт-Петербург и ответили на вопросы журналистов.
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13 февраля 2016 00:00
Александр Невский завершил «Разборку в Маниле» Александр Невский закончил съёмки в новом голливудском боевике «Разборка в Маниле», режиссером которого стал знаменитый актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос. Работа над картиной
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13 апреля 2015 00:00
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