Импульс, 2015

«Импульс» - это дебютная картина Аарона Кауфмана, который до этого успел побывать продюсером на громких проектах. Среди них «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», а также «Мачете убивает». Помимо него, одним из сценаристов также стал Джерри Шталь, причастный к культовому сериалу «Твин Пикс». Примечательна картина и своими актёрами, среди которых в первую очередь выделяется Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Также разных персонажей сыграли такие исполнители, как Эшли Грин, ставшая успешной после саги «Сумерки», Элисон Ломан («Великолепная афера», «Ватиканские записи») и Джастин Чэтвин («Война миров», сериал «Бесстыдники»).

Только представьте, что бы случилось с миром, если люди перестали контролировать свои внезапные порывы совершать необдуманные поступки? По сюжету фильма «Импульс» компания близких товарищей узнает ответ на этот вопрос на собственном опыте. Ребята отправляются на экзотический остров, чтобы как следует отдохнуть. В ход идёт выпивка и прочие вещества, которые удастся найти. Им попадается неизвестный наркотик, результатом которого становится переход во власть неконтролируемых побуждений. Теперь не только они в опасности, но и все обитатели острова. Что же это на самом деле: чья-то злая шутка или более масштабный замысел?