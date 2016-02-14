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Urge

Импульс, 2015

2015 / США
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Импульс» - это дебютная картина Аарона Кауфмана, который до этого успел побывать продюсером на громких проектах. Среди них «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», а также «Мачете убивает». Помимо него, одним из сценаристов также стал Джерри Шталь, причастный к культовому сериалу «Твин Пикс». Примечательна картина и своими актёрами, среди которых в первую очередь выделяется Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Также разных персонажей сыграли такие исполнители, как Эшли Грин, ставшая успешной после саги «Сумерки», Элисон Ломан («Великолепная афера», «Ватиканские записи») и Джастин Чэтвин («Война миров», сериал «Бесстыдники»).

Только представьте, что бы случилось с миром, если люди перестали контролировать свои внезапные порывы совершать необдуманные поступки? По сюжету фильма «Импульс» компания близких товарищей узнает ответ на этот вопрос на собственном опыте. Ребята отправляются на экзотический остров, чтобы как следует отдохнуть. В ход идёт выпивка и прочие вещества, которые удастся найти. Им попадается неизвестный наркотик, результатом которого становится переход во власть неконтролируемых побуждений. Теперь не только они в опасности, но и все обитатели острова. Что же это на самом деле: чья-то злая шутка или более масштабный замысел?

- Изначально фильм «Импульс» назывался «Побуждение»

- Релиз фильма состоялся 3 июня 2016 года, в результате чего он был выпущен в ограниченный прокат, а также на видео

- В фильме есть сцена после титров

Абсолютно все ищут новых ощущений. А что если на земле есть место, где дают возможность испытать любой оттенок удовольствия? Группа друзей прилетает на остров и решает попробовать вещество, которое лишит их способности контролировать свои порывы. Теперь они могут делать все, о чем они так долго мечтали. Но как далеко они готовы зайти в поисках наивысшего наслаждения?

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера онлайн 31 августа 2016
Премьера в мире 14 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Аарон Кауфман
Аарон Кауфман
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Эшли Грин
Эшли Грин
Элисон Ломан
Элисон Ломан
Алексис Нэп
Алексис Нэп
Дэнни Мастерсон
Дэнни Мастерсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Импульс 4 постера
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Наша рецензия
На экраны выходит триллер режиссёра Аарона Кауфмана с интригующим названием «Импульс» («Urge»). Аарон Кауфман известен как продюсер, но в «Импульсе» он впервые выступает в роли режиссёра. Он также стал одним из сценаристов картины. Оригинальное название фильма звучит как «Urge», что в одном из переводов означает «побуждать», поэтому изначально «Импульс» назывался «Побуждением». Трудно сказать, какое…
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5 октября 2016 18:01
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