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Неслабый пол Неслабый пол
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The Opposite Sex

Неслабый пол, 2014

2014 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Это дебютное режиссёрское творение для известной канадской актрисы Дженнифер Финниган и вторая работа для американского актёра Джонатана Силвермана. Именно такое сочетание полов делает фильм правдоподобным и раскрывает зрителям историю с двух сторон: женской и мужской. Картина собрала в себе также отличный актёрский состав. Главную роль сыграла Мена Сувари из «Красоты по-американски» и звезда сериалов Джофф Стульц, которого нечасто увидишь на большом экране. Тут также сыграли и другие популярные исполнители, среди которых Эрик Робертс и звезда Бродвея Кристин Ченоуэт.

 

Это история одного беспринципного адвоката Винса, который занимается бракоразводными процессами, а в свободное время укладывает в свою постель всех встречных женщин. Он является классическим представителем подвида «холостяк» и живёт в своё удовольствие, не придерживаясь строгих правил. Однажды он встречает сногсшибательную девушку Джейн. Но завоевать её не так уж просто, ведь она не такая доступная, как другие дамы. Винс не теряет надежды и бросает все силы на покорение сердца незнакомки. Однако с такими испытаниями он ещё не сталкивался.

  • Рабочее название картины – «Ставка», что является прямым указанием на стремление главного героя выигрывать любой ценой. В оригинальном варианте оно переводится как «Противоположный пол».
  • Это совместный режиссерский дебют для Дженнифер Финниган и Джонатана Силвермена.
  • Лента была выпущена на Blu-ray в октябре 2014 года в Швеции и Финляндии. Релиз в США состоялся позднее – в 2015 году.
  • В зарубежных кинотеатрах комедия также выходила под названием «Poskromić Playboya».
  • Съемки начались в 2013 году в Род-Айленде. Они заняли около трех недель.
  • Сценарий к проекту написал Марк Массина. Это единственный фильм в его карьере. Сценарист долгое время пробовал писать, но затем забросил планы и получил математическую степень в университете. В дальнейшем он все же решил вновь попробовать создать сценарий. На это у него ушел примерно год.
  • Жители города, где живет автор, частично профинансировали съемки.
  • Бюджет проекта составил почти 3,5 млн. долларов.

История об успешном адвокате Новой Англии, Винсе, который занимается бракоразводными процессами. Для него жизнь — это сплошная конкуренция, в которой неприемлемы поражения. Однажды он встречает Джейн…

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера в мире 8 ноября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Дженнифер Финниган
Дженнифер Финниган
В ролях
Мина Сувари
Мина Сувари
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Дебра Джо Рапп
Дебра Джо Рапп
Джош Кук
Джош Кук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неслабый пол 3 постера
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Неслабый пол
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«Неслабый пол» повествует о беззаботных жителях Новой Англии, у которые настолько лишены проблем и переживаний, что чувствуют пламенную необходимость их себе создавать. Главный герой Винс — успешный адвокат по разводам, настоящий альфа-самец, меняющий женщин, как перчатки. Не жизнь, а сказка — секс с клиентками-сердцеедками, повышение по карьерной лестнице, вечера в баре с такими же друзьями, отпускающими одну сальную шуточку за другой. Кадр из фильма…
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18 мая 2016 14:23
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