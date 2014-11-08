Неслабый пол, 2014

Это дебютное режиссёрское творение для известной канадской актрисы Дженнифер Финниган и вторая работа для американского актёра Джонатана Силвермана. Именно такое сочетание полов делает фильм правдоподобным и раскрывает зрителям историю с двух сторон: женской и мужской. Картина собрала в себе также отличный актёрский состав. Главную роль сыграла Мена Сувари из «Красоты по-американски» и звезда сериалов Джофф Стульц, которого нечасто увидишь на большом экране. Тут также сыграли и другие популярные исполнители, среди которых Эрик Робертс и звезда Бродвея Кристин Ченоуэт.

Это история одного беспринципного адвоката Винса, который занимается бракоразводными процессами, а в свободное время укладывает в свою постель всех встречных женщин. Он является классическим представителем подвида «холостяк» и живёт в своё удовольствие, не придерживаясь строгих правил. Однажды он встречает сногсшибательную девушку Джейн. Но завоевать её не так уж просто, ведь она не такая доступная, как другие дамы. Винс не теряет надежды и бросает все силы на покорение сердца незнакомки. Однако с такими испытаниями он ещё не сталкивался.