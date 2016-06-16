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Тайная жизнь домашних животных Тайная жизнь домашних животных
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The Secret Life of Pets

Тайная жизнь домашних животных, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока будущее третьей части полюбившегося всем мультфильма «Гадкий я» ещё туманно, его создатель Крис Рено времени даром не теряет. Со-режиссёром его новой ленты выступил Ярроу Чейни.Сценаристами их совместного творения выступили уже успевшие отметиться маркой качества Синко Пол и Кен Даурио. Они подарили нам такие мультфильмы, как «Хортон», «Лоракс» и всё тот же «Гадкий я». В оригинале животные заговорят голосами Кевина Харта («Совместная поездка»), Альберта Брукса («В поисках Немо», «Маленький принц») и Стива Кугана («Гадкий я 2», «Миньоны»).

Благодаря «Истории игрушек», зрители всего мира уже давно успели узнать, что вытворяют их любимые пластиковые куклы, когда хозяева покидают комнату. Однако никто никогда не видел, чем занимаются питомцы, стоит человеку закрыть за собой дверь. Оказывается, даже у них есть свои секреты, о которых никто и не подозревает. В центре сюжета этой истории окажется пёс Макс, который больше всего на свете любит свою хозяйку. Но однажды она приводит домой ещё одного пса, и Макс отказывается уживаться с ним. По несчастью, их обоих заносит совершенно в другую часть города, и теперь они вынуждены вместе искать дорогу домой, попутно встречая друзей и злодеев, чьи замыслы им предстоит раскрыть прежде, чем это выльется в печальные последствия для всех домашних животных.

- Актёры Кевин Харт и Луис С. К. впервые озвучивают персонажей мультфильма

- Режиссёр Крис Рено уже сотрудничал с Ярроу Чейни на съёмках своих хитов «Гадкий я» и «Миньоны». Правда, в них Чейни выступал в качестве художника-постановщика, и режиссура мультфильма «Тайная жизнь домашних» животных» стала его дебютом

- За первые 2 месяца мирового проката мультфильм «Тайная жизнь домашних» уже успел собрать свыше 180 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов.

- Композитором картины является Александр Депла, обладатель «Оскара» за музыку к фильму «Отель "Гранд Будапешт"»

- К показу мультфильма «Тайная жизнь домашних» также прикреплена короткометражная лента про Миньонов

Мультфильм расскажет о терьере по кличке Макс, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда у его хозяина появляется еще один любимец — дворняжка Дюк. Им приходится забыть о соперничестве и объединить усилия, когда они выясняют, что милый кролик Снежок собирает целую армию брошенных зверей, чтобы отомстить счастливым домашним животным и их хозяевам.

7.5 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера онлайн 22 ноября 2016
Премьера в мире 16 июня 2016
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Крис Рено
Крис Рено
В ролях
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Луис С.К.
Луис С.К.
Кевин Харт
Кевин Харт
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Все актеры и съемочная группа
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Тайная жизнь домашних животных
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Это лето уже принесло миру один хороший мультфильм – «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон и Энгус МакЛэйн), который легко можно назвать семейным. И, как оказывается, такой фильм не один. На экран входит анимационная комедия режиссёров Ярроу Чейни и Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных» («The Secret Life of Pets»), которая расскажет о том, чем же домашние питомцы занимаются без своих хозяев, а также раскроет тайну…
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alex 25 августа 2016, 10:00
до фильма прокрутили что-то из жизни миньонов, о их неудержимой страсти к телешопингу.
[Smmile]
затем, начался сам мульт. как выяснилось, реклама… Читать дальше…
Ксения Киселева 22 августа 2016, 13:00
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