Тайная жизнь домашних животных, 2016

Пока будущее третьей части полюбившегося всем мультфильма «Гадкий я» ещё туманно, его создатель Крис Рено времени даром не теряет. Со-режиссёром его новой ленты выступил Ярроу Чейни.Сценаристами их совместного творения выступили уже успевшие отметиться маркой качества Синко Пол и Кен Даурио. Они подарили нам такие мультфильмы, как «Хортон», «Лоракс» и всё тот же «Гадкий я». В оригинале животные заговорят голосами Кевина Харта («Совместная поездка»), Альберта Брукса («В поисках Немо», «Маленький принц») и Стива Кугана («Гадкий я 2», «Миньоны»).
Благодаря «Истории игрушек», зрители всего мира уже давно успели узнать, что вытворяют их любимые пластиковые куклы, когда хозяева покидают комнату. Однако никто никогда не видел, чем занимаются питомцы, стоит человеку закрыть за собой дверь. Оказывается, даже у них есть свои секреты, о которых никто и не подозревает. В центре сюжета этой истории окажется пёс Макс, который больше всего на свете любит свою хозяйку. Но однажды она приводит домой ещё одного пса, и Макс отказывается уживаться с ним. По несчастью, их обоих заносит совершенно в другую часть города, и теперь они вынуждены вместе искать дорогу домой, попутно встречая друзей и злодеев, чьи замыслы им предстоит раскрыть прежде, чем это выльется в печальные последствия для всех домашних животных.
- Актёры Кевин Харт и Луис С. К. впервые озвучивают персонажей мультфильма
- Режиссёр Крис Рено уже сотрудничал с Ярроу Чейни на съёмках своих хитов «Гадкий я» и «Миньоны». Правда, в них Чейни выступал в качестве художника-постановщика, и режиссура мультфильма «Тайная жизнь домашних» животных» стала его дебютом
- За первые 2 месяца мирового проката мультфильм «Тайная жизнь домашних» уже успел собрать свыше 180 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов.
- Композитором картины является Александр Депла, обладатель «Оскара» за музыку к фильму «Отель "Гранд Будапешт"»
- К показу мультфильма «Тайная жизнь домашних» также прикреплена короткометражная лента про Миньонов
Мультфильм расскажет о терьере по кличке Макс, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда у его хозяина появляется еще один любимец — дворняжка Дюк. Им приходится забыть о соперничестве и объединить усилия, когда они выясняют, что милый кролик Снежок собирает целую армию брошенных зверей, чтобы отомстить счастливым домашним животным и их хозяевам.
[Smmile]
затем, начался сам мульт. как выяснилось, реклама… Читать дальше…