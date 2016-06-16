Тайная жизнь домашних животных, 2016

Пока будущее третьей части полюбившегося всем мультфильма «Гадкий я» ещё туманно, его создатель Крис Рено времени даром не теряет. Со-режиссёром его новой ленты выступил Ярроу Чейни.Сценаристами их совместного творения выступили уже успевшие отметиться маркой качества Синко Пол и Кен Даурио. Они подарили нам такие мультфильмы, как «Хортон», «Лоракс» и всё тот же «Гадкий я». В оригинале животные заговорят голосами Кевина Харта («Совместная поездка»), Альберта Брукса («В поисках Немо», «Маленький принц») и Стива Кугана («Гадкий я 2», «Миньоны»).

Благодаря «Истории игрушек», зрители всего мира уже давно успели узнать, что вытворяют их любимые пластиковые куклы, когда хозяева покидают комнату. Однако никто никогда не видел, чем занимаются питомцы, стоит человеку закрыть за собой дверь. Оказывается, даже у них есть свои секреты, о которых никто и не подозревает. В центре сюжета этой истории окажется пёс Макс, который больше всего на свете любит свою хозяйку. Но однажды она приводит домой ещё одного пса, и Макс отказывается уживаться с ним. По несчастью, их обоих заносит совершенно в другую часть города, и теперь они вынуждены вместе искать дорогу домой, попутно встречая друзей и злодеев, чьи замыслы им предстоит раскрыть прежде, чем это выльется в печальные последствия для всех домашних животных.