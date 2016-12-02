Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Постер фильма Оседлать волну
5.1 Рейтинг IMDb: 5.1
Оседлать волну

Run the Tide 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2016
2 декабря 2016 Россия 12+
2 декабря 2016 Казахстан
2 декабря 2016 США
2 декабря 2016 Украина
MPAA PG-13
Производство 1821 Pictures, Vicarious Entertainment
Другие названия
Run the Tide, Kardeşlik, Os Irmãos, Persiguiendo un sueño, Run the Tide - Inseguendo un sogno, Оседлать волну, После отсидки, 逆浪逐夢
Режиссер
Сохам Мехта
В ролях
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Джоанна Э. Брэдди
Констанс Зиммер
Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
