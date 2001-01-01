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Архив премьер 2001 года

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1 января 2001
Телец, Александр Сокуров, Россия Львиная доля, Александр Муратов, Россия Бар «Гадкий койот», Дэвид МакНэлли, США
10 января 2001
Знакомство с родителями, Джей Роуч, США
11 января 2001
Невидимый цирк, Адам Брукс, США
12 января 2001
Опасная правда, Питер Хауит, США
19 января 2001
Зеленый дракон, Тимоти Лин Буи, США
20 января 2001
Американский астронавт, Кори МакЭби, США
21 января 2001
На самом дне, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
23 января 2001
Пробуждение жизни, Ричард Линклейтер, США
25 января 2001
Изгой, Роберт Земекис, США
26 января 2001
Пленка, Ричард Линклейтер, США
27 января 2001
Замок, Джесси Перец, США Маниакальный, Джордан Меламед, США
31 января 2001
Электрический дракон 80 000 вольт, Сого Исии, Япония
1 февраля 2001
Вертикальный предел, Мартин Кэмпбелл, США День Святого Валентина, Джэми Блэнкс, США / Австралия Ангелы Чарли, МакДжи, США / Германия Гармонии Веркмейстера, Бела Тарр, Агнеш Храницки, Венгрия / Италия / Германия Английский цирюльник, Пэдди Бретнэк, США / Германия / Великобритания
11 февраля 2001
Портной из Панамы, Джон Бурмен, США / Ирландия
12 февраля 2001
Обратно на Землю, Крис Вайц, Пол Вайц, США / Австралия / Германия / Канада
15 февраля 2001
Моя звезда, Валеска Гризебах, Германия / Австрия
18 февраля 2001
Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна, Даррел Руни, Джаннин Пассел, США
21 февраля 2001
Кошачий суп, Тацуо Сато, Япония
23 февраля 2001
Обезьянья кость, Генри Селик, США
1 марта 2001
Подари мне лунный свет, Дмитрий Астрахан, Россия Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание, Михаил Пташук, Беларусь 15 минут славы, Джон Херцфелд, США / Германия Свадебный переполох, Адам Шэнкман, США / Германия
8 марта 2001
Оргазм Эми, Джули Дэвис, США
11 марта 2001
Привет, Малыш!, Владимир Макеранец, Россия
19 марта 2001
Чего хотят женщины, Нэнси Мейерс, США
20 марта 2001
Братство волка, Кристоф Ган, Франция
22 марта 2001
Побег из курятника, Питер Лорд, Ник Парк, Великобритания Шоколад, Лассе Халльстрем, Великобритания / США
24 марта 2001
День радио, Сергей Петрейков, Россия
29 марта 2001
Траффик, Стивен Содерберг, США / Германия
4 апреля 2001
Выкрутасы, Гарри Бардин, СССР
9 апреля 2001
Враг у ворот, Жан-Жак Анно, США / Германия / Великобритания / Ирландия
12 апреля 2001
Наблюдатель, Джо Чарбэник, США Билли Эллиот, Стивен Долдри, Великобритания / Франция
18 апреля 2001
Пошел ты, Фредди, Том Грин, США
20 апреля 2001
Яма, Ник Хэмм, Великобритания
21 апреля 2001
Целуя Джессику Стейн, Чарльз Херман-Вармфелд, США
24 апреля 2001
Безопасность вещей, Роуз Троше, США / Великобритания
26 апреля 2001
Ганнибал, Ридли Скотт, США / Великобритания
27 апреля 2001
Город и деревня, Питер Челсом, США
29 апреля 2001
Инспектор Гаджет, Дэвид Келлогг, США Динозавр, Эрик Лейтон, Ральф Зондаг, США Большой папа, Деннис Дуган, США
1 мая 2001
Смеситель, Александр Шейн, Россия
3 мая 2001
Реквием по мечте, Даррен Аронофски, США
4 мая 2001
В августе 44-го, Михаил Пташук, Россия / Беларусь
10 мая 2001
Большой Куш, Гай Ричи, Великобритания / США Сестры, Сергей Бодров мл., Россия
12 мая 2001
Приключения Флика, Джон Лассетер, Эндрю Стэнтон, США Большая злая любовь, Арлисс Ховард, США
14 мая 2001
Шут Балакирев, Марк Захаров, Россия
15 мая 2001
Глаза ангела, Луис Мандоки, США Юбилей, Алан Камминг, Дженнифер Джейсон Ли, США
17 мая 2001
Мумия возвращается, Стивен Соммерс, США
30 мая 2001
Парень - хоть куда, Джули Дэвис, США
31 мая 2001
Перл Харбор, Майкл Бэй, США
1 июня 2001
Элегия дороги, Александр Сокуров, Франция / Россия / Нидерланды
2 июня 2001
Геркулес, Рон Клементс, Джон Маскер, США
6 июня 2001
С днем рождения, Лола!, Владимир Щегольков, Россия Даун хаус, Роман Качанов, Россия Игра на вылет, Константин Одегов, Россия
8 июня 2001
Невеста ветра, Брюс Бересфорд, Германия / Великобритания / Австрия
14 июня 2001
Дети шпионов, Роберт Родригес, США Флирт со зверем, Тони Голдуин, США
15 июня 2001
Афера, Евгений Лаврентьев, Россия Колледж, Кристина Уэйн, США / Канада Техасские рейнджеры, Стив Майнер, США
17 июня 2001
Остров сокровищ, Питер Роу, США
18 июня 2001
Девушка из Рио, Кристофер Монгер, Великобритания / Испания
21 июня 2001
Малыш, Джон Синглтон, США
27 июня 2001
Полина и Полетта, Ливан Деброэр, Франция / Бельгия / Нидерланды
28 июня 2001
Помни, Кристофер Нолан, США
29 июня 2001
Интим, Патрис Шеро, Великобритания / Германия / Испания
30 июня 2001
Лара Крофт - Расхитительница гробниц, Саймон Уэст, Великобритания / США / Германия / Япония
2 июля 2001
Триумф, Олег Погодин, Владимир Алеников, Россия
11 июля 2001
Яды, или Всемирная история отравлений, Карен Шахназаров, Россия Кокаин, Тед Демме, США Дневник Бриджит Джонс, Шэрон Магуайр, Великобритания / Франция
12 июля 2001
Вес воды, Кэтрин Бигелоу, США / Франция Мисс Конгениальность, Дональд Петри, США / Австралия Репликант, Ринго Лэм, США
13 июля 2001
Особенности национальной охоты в зимний период, Александр Рогожкин, Россия
16 июля 2001
Ограбление по-английски, Мэл Смит, Великобритания / США
26 июля 2001
Тень вампира, Э. Элиас Мериге, США / Великобритания / Люксембург Очень страшное кино 2, Кинен Айвори Уайанс, США
28 июля 2001
Актриса тысячелетия, Сатоси Кон, Япония Безумная и прекрасная, Джон Стокуэлл, США
30 июля 2001
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, Саймон Уинсер, США / Австралия
2 августа 2001
Мулен Руж, Баз Лурманн, Австрия / США И пришел паук, Ли Тамахори, США / Германия / Канада
7 августа 2001
Осмосис Джонс, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
9 августа 2001
Эволюция, Айвэн Райтман, США
10 августа 2001
Девятая сессия, Брэд Андерсон, США
15 августа 2001
Животное, Люк Гринфилд, США
16 августа 2001
Защита Лужина, Марлен Горрис, Франция / Великобритания
17 августа 2001
Праздник, Гарик Сукачев, Россия
20 августа 2001
Болото, Лукресия Мартель, Аргентина / Испания / Франция / Япония
23 августа 2001
Фанатик, Хенри Бин, США
24 августа 2001
Парк Юрского периода 3, Джо Джонстон, США
30 августа 2001
История Рыцаря, Брайан Хелгеленд, США
2 сентября 2001
Тринадцать разговоров об одном и том же, Джилл Шпрехер, США
4 сентября 2001
Рок-звезда, Стивен Херек, США
6 сентября 2001
Кошки против собак, Ларри Гутерман, США / Австралия Сердцеедки, Дэвид Миркин, США Золотая чаша, Джеймс Айвори, США / Франция / Великобритания Крысиные бега, Джерри Цукер, США Соблазн, Майкл Кристофер, Франция / США Спросите Синди, Стив Рэш, США
8 сентября 2001
Новокаин, Дэвид Эткинс, США
9 сентября 2001
Жизнь как дом, Ирвин Уинклер, США
10 сентября 2001
Грабеж, Дэвид Мэмет, США / Канада
13 сентября 2001
Планета Обезьян, Тим Бертон, США Кобра, Джордж П. Косматос, США
17 сентября 2001
Сквозные ранения, Анджей Бартковяк, США
18 сентября 2001
Где моя тачка, чувак?, Дэнни Лейнер, США
20 сентября 2001
Мексиканец, Гор Вербински, США / Мексика
21 сентября 2001
Мой любимый раздолбай, Александр Котт, Россия Стены Челси, Итан Хоук, США
4 октября 2001
Знаменитость, Вуди Аллен, США Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар, Кевин Смит, США Пароль "Рыба-меч", Доминик Сена, США / Австралия Шестой элемент, Аллан А. Голдштейн, Канада / Германия
9 октября 2001
Ботинки из Америки, Аркадий Яхнис, Россия / Украина / Германия
10 октября 2001
Человеческое тело, Питер Джорджи, Великобритания Блондинка в законе, Роберт Лукетич, США
16 октября 2001
Дар, Сэм Рэйми, США
18 октября 2001
Джиперс Криперс, Виктор Сальва, США / Германия Объединенная зона безопасности, Пак Чхан-Ук, Корея Форсаж, Роб Коэн, США / Германия
19 октября 2001
Последний замок, Род Лури, США
24 октября 2001
Доктор Дулиттл 2, Стив Карр, США Кости, Эрнест Р. Дикерсон, США
25 октября 2001
Кафе "Донс Плам", Р.Д. Робб, Джон Шиндлер, США / Дания / Швеция Пока не наступит ночь, Джулиан Шнабель, США
26 октября 2001
Стеклянный дом, Дэниэл Сэкхейм, США Призраки Марса, Джон Карпентер, США
30 октября 2001
Тень убийца, Макото Йокойама, США
31 октября 2001
Ничего себе поездочка, Джон Дал, США Шрэк, Эндрю Адамсон, Викки Дженсон, США
1 ноября 2001
Последняя фантазия, Хиронобу Сакагути, Мото Сакакибара, США / Япония Искусственный разум, Стивен Спилберг, США Похождения Императора, Марк Диндал, США
8 ноября 2001
Сказочник, Тодд Солондз, США
15 ноября 2001
Сладкий ноябрь, Пэт О’Коннор, США Бандиты, Барри Левинсон, США Черный рыцарь, Джил Джангер, США Американский пирог 2, Джеймс Б. Роджерс, США
17 ноября 2001
Порок, Билл Пэкстон, США / Германия / Италия
29 ноября 2001
Не говори ни слова, Гэри Фледер, США / Австралия / Швейцария / Канада Любимцы Америки, Джо Рот, США Тренировочный день, Антуан Фукуа, США / Австралия Гонщик, Ренни Харлин, США / Канада / Австралия
3 декабря 2001
Я - Сэм, Джесси Нельсон, США
4 декабря 2001
Ярды, Джеймс Грэй, США
5 декабря 2001
Доказательство жизни, Тэйлор Хэкфорд, США
6 декабря 2001
Человек, которого не было, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Великобритания / США
7 декабря 2001
Мальчики в моей жизни, Пенни Маршалл, США
9 декабря 2001
Сверчок за очагом, Леонид Нечаев, Россия Джимми-Нейтрон, мальчик-гений, Джон Э. Дэвис, США
11 декабря 2001
Мажестик, Фрэнк Дарабонт, США / Австралия
12 декабря 2001
Медвежатник, Фрэнк Оз, Германия / США
13 декабря 2001
Из ада, Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, США Выбор капитана Корелли, Джон Мэдден, Великобритания / США / Франция
14 декабря 2001
По ту сторону неба, Митч Дэвис, США
20 декабря 2001
Час пик 2, Бретт Рэтнер, США
21 декабря 2001
Атлантида: затерянный мир, Керк Уайз, США Аида из Арбореи, Гуидо Манули, Италия / Великобритания
26 декабря 2001
Другие, Алехандро Аменабар, Испания / Франция / США
27 декабря 2001
Что могло быть хуже?, Сэм Уайзман, США
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Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Открытое море: Монстр глубины
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