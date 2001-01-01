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1 января 2001
Телец
, Александр Сокуров, Россия
Львиная доля
, Александр Муратов, Россия
Бар «Гадкий койот»
, Дэвид МакНэлли, США
10 января 2001
Знакомство с родителями
, Джей Роуч, США
11 января 2001
Невидимый цирк
, Адам Брукс, США
12 января 2001
Опасная правда
, Питер Хауит, США
19 января 2001
Зеленый дракон
, Тимоти Лин Буи, США
20 января 2001
Американский астронавт
, Кори МакЭби, США
21 января 2001
На самом дне
, Скотт МакГихи, Дэвид Сигел, США
23 января 2001
Пробуждение жизни
, Ричард Линклейтер, США
25 января 2001
Изгой
, Роберт Земекис, США
26 января 2001
Пленка
, Ричард Линклейтер, США
27 января 2001
Замок
, Джесси Перец, США
Маниакальный
, Джордан Меламед, США
31 января 2001
Электрический дракон 80 000 вольт
, Сого Исии, Япония
1 февраля 2001
Вертикальный предел
, Мартин Кэмпбелл, США
День Святого Валентина
, Джэми Блэнкс, США / Австралия
Ангелы Чарли
, МакДжи, США / Германия
Гармонии Веркмейстера
, Бела Тарр, Агнеш Храницки, Венгрия / Италия / Германия
Английский цирюльник
, Пэдди Бретнэк, США / Германия / Великобритания
11 февраля 2001
Портной из Панамы
, Джон Бурмен, США / Ирландия
12 февраля 2001
Обратно на Землю
, Крис Вайц, Пол Вайц, США / Австралия / Германия / Канада
15 февраля 2001
Моя звезда
, Валеска Гризебах, Германия / Австрия
18 февраля 2001
Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна
, Даррел Руни, Джаннин Пассел, США
21 февраля 2001
Кошачий суп
, Тацуо Сато, Япония
23 февраля 2001
Обезьянья кость
, Генри Селик, США
1 марта 2001
Подари мне лунный свет
, Дмитрий Астрахан, Россия
Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание
, Михаил Пташук, Беларусь
15 минут славы
, Джон Херцфелд, США / Германия
Свадебный переполох
, Адам Шэнкман, США / Германия
8 марта 2001
Оргазм Эми
, Джули Дэвис, США
11 марта 2001
Привет, Малыш!
, Владимир Макеранец, Россия
19 марта 2001
Чего хотят женщины
, Нэнси Мейерс, США
20 марта 2001
Братство волка
, Кристоф Ган, Франция
22 марта 2001
Побег из курятника
, Питер Лорд, Ник Парк, Великобритания
Шоколад
, Лассе Халльстрем, Великобритания / США
24 марта 2001
День радио
, Сергей Петрейков, Россия
29 марта 2001
Траффик
, Стивен Содерберг, США / Германия
4 апреля 2001
Выкрутасы
, Гарри Бардин, СССР
9 апреля 2001
Враг у ворот
, Жан-Жак Анно, США / Германия / Великобритания / Ирландия
12 апреля 2001
Наблюдатель
, Джо Чарбэник, США
Билли Эллиот
, Стивен Долдри, Великобритания / Франция
18 апреля 2001
Пошел ты, Фредди
, Том Грин, США
20 апреля 2001
Яма
, Ник Хэмм, Великобритания
21 апреля 2001
Целуя Джессику Стейн
, Чарльз Херман-Вармфелд, США
24 апреля 2001
Безопасность вещей
, Роуз Троше, США / Великобритания
26 апреля 2001
Ганнибал
, Ридли Скотт, США / Великобритания
27 апреля 2001
Город и деревня
, Питер Челсом, США
29 апреля 2001
Инспектор Гаджет
, Дэвид Келлогг, США
Динозавр
, Эрик Лейтон, Ральф Зондаг, США
Большой папа
, Деннис Дуган, США
1 мая 2001
Смеситель
, Александр Шейн, Россия
3 мая 2001
Реквием по мечте
, Даррен Аронофски, США
4 мая 2001
В августе 44-го
, Михаил Пташук, Россия / Беларусь
10 мая 2001
Большой Куш
, Гай Ричи, Великобритания / США
Сестры
, Сергей Бодров мл., Россия
12 мая 2001
Приключения Флика
, Джон Лассетер, Эндрю Стэнтон, США
Большая злая любовь
, Арлисс Ховард, США
14 мая 2001
Шут Балакирев
, Марк Захаров, Россия
15 мая 2001
Глаза ангела
, Луис Мандоки, США
Юбилей
, Алан Камминг, Дженнифер Джейсон Ли, США
17 мая 2001
Мумия возвращается
, Стивен Соммерс, США
30 мая 2001
Парень - хоть куда
, Джули Дэвис, США
31 мая 2001
Перл Харбор
, Майкл Бэй, США
1 июня 2001
Элегия дороги
, Александр Сокуров, Франция / Россия / Нидерланды
2 июня 2001
Геркулес
, Рон Клементс, Джон Маскер, США
6 июня 2001
С днем рождения, Лола!
, Владимир Щегольков, Россия
Даун хаус
, Роман Качанов, Россия
Игра на вылет
, Константин Одегов, Россия
8 июня 2001
Невеста ветра
, Брюс Бересфорд, Германия / Великобритания / Австрия
14 июня 2001
Дети шпионов
, Роберт Родригес, США
Флирт со зверем
, Тони Голдуин, США
15 июня 2001
Афера
, Евгений Лаврентьев, Россия
Колледж
, Кристина Уэйн, США / Канада
Техасские рейнджеры
, Стив Майнер, США
17 июня 2001
Остров сокровищ
, Питер Роу, США
18 июня 2001
Девушка из Рио
, Кристофер Монгер, Великобритания / Испания
21 июня 2001
Малыш
, Джон Синглтон, США
27 июня 2001
Полина и Полетта
, Ливан Деброэр, Франция / Бельгия / Нидерланды
28 июня 2001
Помни
, Кристофер Нолан, США
29 июня 2001
Интим
, Патрис Шеро, Великобритания / Германия / Испания
30 июня 2001
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
, Саймон Уэст, Великобритания / США / Германия / Япония
2 июля 2001
Триумф
, Олег Погодин, Владимир Алеников, Россия
11 июля 2001
Яды, или Всемирная история отравлений
, Карен Шахназаров, Россия
Кокаин
, Тед Демме, США
Дневник Бриджит Джонс
, Шэрон Магуайр, Великобритания / Франция
12 июля 2001
Вес воды
, Кэтрин Бигелоу, США / Франция
Мисс Конгениальность
, Дональд Петри, США / Австралия
Репликант
, Ринго Лэм, США
13 июля 2001
Особенности национальной охоты в зимний период
, Александр Рогожкин, Россия
16 июля 2001
Ограбление по-английски
, Мэл Смит, Великобритания / США
26 июля 2001
Тень вампира
, Э. Элиас Мериге, США / Великобритания / Люксембург
Очень страшное кино 2
, Кинен Айвори Уайанс, США
28 июля 2001
Актриса тысячелетия
, Сатоси Кон, Япония
Безумная и прекрасная
, Джон Стокуэлл, США
30 июля 2001
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
, Саймон Уинсер, США / Австралия
2 августа 2001
Мулен Руж
, Баз Лурманн, Австрия / США
И пришел паук
, Ли Тамахори, США / Германия / Канада
7 августа 2001
Осмосис Джонс
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
9 августа 2001
Эволюция
, Айвэн Райтман, США
10 августа 2001
Девятая сессия
, Брэд Андерсон, США
15 августа 2001
Животное
, Люк Гринфилд, США
16 августа 2001
Защита Лужина
, Марлен Горрис, Франция / Великобритания
17 августа 2001
Праздник
, Гарик Сукачев, Россия
20 августа 2001
Болото
, Лукресия Мартель, Аргентина / Испания / Франция / Япония
23 августа 2001
Фанатик
, Хенри Бин, США
24 августа 2001
Парк Юрского периода 3
, Джо Джонстон, США
30 августа 2001
История Рыцаря
, Брайан Хелгеленд, США
2 сентября 2001
Тринадцать разговоров об одном и том же
, Джилл Шпрехер, США
4 сентября 2001
Рок-звезда
, Стивен Херек, США
6 сентября 2001
Кошки против собак
, Ларри Гутерман, США / Австралия
Сердцеедки
, Дэвид Миркин, США
Золотая чаша
, Джеймс Айвори, США / Франция / Великобритания
Крысиные бега
, Джерри Цукер, США
Соблазн
, Майкл Кристофер, Франция / США
Спросите Синди
, Стив Рэш, США
8 сентября 2001
Новокаин
, Дэвид Эткинс, США
9 сентября 2001
Жизнь как дом
, Ирвин Уинклер, США
10 сентября 2001
Грабеж
, Дэвид Мэмет, США / Канада
13 сентября 2001
Планета Обезьян
, Тим Бертон, США
Кобра
, Джордж П. Косматос, США
17 сентября 2001
Сквозные ранения
, Анджей Бартковяк, США
18 сентября 2001
Где моя тачка, чувак?
, Дэнни Лейнер, США
20 сентября 2001
Мексиканец
, Гор Вербински, США / Мексика
21 сентября 2001
Мой любимый раздолбай
, Александр Котт, Россия
Стены Челси
, Итан Хоук, США
4 октября 2001
Знаменитость
, Вуди Аллен, США
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
, Кевин Смит, США
Пароль "Рыба-меч"
, Доминик Сена, США / Австралия
Шестой элемент
, Аллан А. Голдштейн, Канада / Германия
9 октября 2001
Ботинки из Америки
, Аркадий Яхнис, Россия / Украина / Германия
10 октября 2001
Человеческое тело
, Питер Джорджи, Великобритания
Блондинка в законе
, Роберт Лукетич, США
16 октября 2001
Дар
, Сэм Рэйми, США
18 октября 2001
Джиперс Криперс
, Виктор Сальва, США / Германия
Объединенная зона безопасности
, Пак Чхан-Ук, Корея
Форсаж
, Роб Коэн, США / Германия
19 октября 2001
Последний замок
, Род Лури, США
24 октября 2001
Доктор Дулиттл 2
, Стив Карр, США
Кости
, Эрнест Р. Дикерсон, США
25 октября 2001
Кафе "Донс Плам"
, Р.Д. Робб, Джон Шиндлер, США / Дания / Швеция
Пока не наступит ночь
, Джулиан Шнабель, США
26 октября 2001
Стеклянный дом
, Дэниэл Сэкхейм, США
Призраки Марса
, Джон Карпентер, США
30 октября 2001
Тень убийца
, Макото Йокойама, США
31 октября 2001
Ничего себе поездочка
, Джон Дал, США
Шрэк
, Эндрю Адамсон, Викки Дженсон, США
1 ноября 2001
Последняя фантазия
, Хиронобу Сакагути, Мото Сакакибара, США / Япония
Искусственный разум
, Стивен Спилберг, США
Похождения Императора
, Марк Диндал, США
8 ноября 2001
Сказочник
, Тодд Солондз, США
15 ноября 2001
Сладкий ноябрь
, Пэт О’Коннор, США
Бандиты
, Барри Левинсон, США
Черный рыцарь
, Джил Джангер, США
Американский пирог 2
, Джеймс Б. Роджерс, США
17 ноября 2001
Порок
, Билл Пэкстон, США / Германия / Италия
29 ноября 2001
Не говори ни слова
, Гэри Фледер, США / Австралия / Швейцария / Канада
Любимцы Америки
, Джо Рот, США
Тренировочный день
, Антуан Фукуа, США / Австралия
Гонщик
, Ренни Харлин, США / Канада / Австралия
3 декабря 2001
Я - Сэм
, Джесси Нельсон, США
4 декабря 2001
Ярды
, Джеймс Грэй, США
5 декабря 2001
Доказательство жизни
, Тэйлор Хэкфорд, США
6 декабря 2001
Человек, которого не было
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, Великобритания / США
7 декабря 2001
Мальчики в моей жизни
, Пенни Маршалл, США
9 декабря 2001
Сверчок за очагом
, Леонид Нечаев, Россия
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений
, Джон Э. Дэвис, США
11 декабря 2001
Мажестик
, Фрэнк Дарабонт, США / Австралия
12 декабря 2001
Медвежатник
, Фрэнк Оз, Германия / США
13 декабря 2001
Из ада
, Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, США
Выбор капитана Корелли
, Джон Мэдден, Великобритания / США / Франция
14 декабря 2001
По ту сторону неба
, Митч Дэвис, США
20 декабря 2001
Час пик 2
, Бретт Рэтнер, США
21 декабря 2001
Атлантида: затерянный мир
, Керк Уайз, США
Аида из Арбореи
, Гуидо Манули, Италия / Великобритания
26 декабря 2001
Другие
, Алехандро Аменабар, Испания / Франция / США
27 декабря 2001
Что могло быть хуже?
, Сэм Уайзман, США
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