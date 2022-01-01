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1 января 1988
Дни затмения
, Александр Сокуров, СССР
Раз, два - горе не беда
, Михаил Юзовский, СССР
Ёлки-палки!..
, Сергей Никоненко, СССР
Медвежуть
, Василий Кафанов, СССР
Кошка, которая гуляла сама по себе
, Идея Гаранина, СССР
Собачье сердце
, Владимир Бортко, СССР
Дикие лебеди
, Хелле Карис, СССР
Убить дракона
, Марк Захаров, СССР / Германия
Балкон
, Калыкбек Салыков, СССР
Жена керосинщика
, Александр Кайдановский, СССР
Заяц, который любил давать советы
, Иван Давыдов, СССР
Кот и клоун
, Наталия Голованова, СССР
Смех и горе у Бела моря
, Леонид Носырев, СССР
15 января 1988
Одна ночь из жизни Джимми Рирдона
, Ульям Ришар, США
19 января 1988
Рок
, Алексей Учитель, СССР
2 февраля 1988
Единожды солгав
, Владимир Бортко, СССР
4 февраля 1988
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
, Ирвин Кершнер, США
5 февраля 1988
Невыносимая легкость бытия
, Филип Кауфман, США
12 февраля 1988
Удовлетворение
, Джоан Фриман, США
Боевик Джексон
, Крэйг Р. Баксли, США
Огонь на поражение
, Роджер Споттисвуд, США
13 февраля 1988
Выстоять и сделать
, Рамон Менендез, США
16 февраля 1988
Неукротимый
, Роман Полански, Франция / США
Лак для волос
, Джон Уотерс, США
26 февраля 1988
Кровавый спорт
, Ньют Арнольд, США
2 марта 1988
Меня зовут Арлекино
, Валерий Рыбарев, СССР
4 марта 1988
Переключая каналы
, Тед Котчефф, США
18 марта 1988
Война на бобовом поле Милагро
, Роберт Редфорд, США
Маленький Никита
, Ричард Бенджамин, США
25 марта 1988
Джонни, будь хорошим
, Бад С. Смит, США
29 марта 1988
Битлджюс
, Тим Бертон, США
1 апреля 1988
Седьмое знамение
, Карл Шульц, США
8 апреля 1988
Над законом
, Эндрю Дэвис, США / Гонконг
12 апреля 1988
Дорогая Елена Сергеевна
, Эльдар Рязанов, СССР
15 апреля 1988
Модернисты
, Алан Рудольф, США
Цвета
, Деннис Хоппер, США
22 апреля 1988
Возвращение томатов-убийц
, Джон Де Белло, США
23 апреля 1988
Кот, который умел петь
, Натан Лернер, СССР
29 апреля 1988
Зубастики 2: Основное блюдо
, Мик Гэррис, США
Закат
, Блейк Эдвардс, США
Колдовство жизни: Жизнь в трансформации
, Годфри Реджио, США
1 мая 1988
Друг
, Леонид Квинихидзе, СССР
6 мая 1988
Последний танец Саломеи
, Кен Расселл, Великобритания
10 мая 1988
Где находится нофелет?
, Геральд Бежанов, СССР
11 мая 1988
Голубая бездна
, Люк Бессон, Франция / США / Италия
12 мая 1988
Уорсоу по прозвищу Тигр
, Амин К. Чаудри, США
20 мая 1988
Уиллоу
, Рон Ховард, США
Крокодил Данди 2
, Джон Корнелл, США / Австралия
21 мая 1988
Трущобы Беверли Хиллз
, Тамара Дженкинс, США
29 мая 1988
Проклятие
, Бела Тарр, Венгрия
1 июня 1988
Дама с попугаем
, Андрей Праченко, СССР
Птица
, Клинт Иствуд, США
2 июня 1988
Тринадцатый апостол
, Сурен Бабаян, СССР
3 июня 1988
Большой
, Пенни Маршалл, США
4 июня 1988
Витамин роста
, Василий Кафанов, СССР
6 июня 1988
Шут
, Андрей Эшпай, СССР
Воры в законе
, Юрий Кара, СССР
ЧП районного масштаба
, Сергей Снежкин, СССР
Новые приключения янки при дворе короля Артура
, Виктор Гресь, СССР
Куколка
, Исаак Фридберг, СССР
Мисс миллионерша
, Александр Рогожкин, СССР
Аэлита, не приставай к мужчинам!
, Георгий Натансон, СССР
10 июня 1988
Полтергейст 3
, Гари Шерман, США
Президио
, Питер Хайамс, США
14 июня 1988
Красная жара
, Уолтер Хилл, США
15 июня 1988
Дархэмские быки
, Рон Шелтон, США
21 июня 1988
Остров ржавого генерала
, Валентин Ховенко, СССР
Кто подставил кролика Роджера
, Роберт Земекис, США
24 июня 1988
Пригоршня праха
, Чарльз Старридж, Великобритания
29 июня 1988
Поездка в Америку
, Джон Лэндис, США
1 июля 1988
Отпущение грехов
, Энтони Пейдж, Великобритания
7 июля 1988
Рыбка по имени Ванда
, Джон Клиз, Чарльз Крайтон, США / Великобритания
12 июля 1988
Крепкий орешек
, Джон МакТирнан, США
13 июля 1988
Список смертников
, Бадди Ван Хорн, США
22 июля 1988
Коротышка - большая шишка
, Рэндал Клайзер, США
29 июля 1988
Коктейль
, Роджер Дональдсон, США
3 августа 1988
Алиса
, Ян Шванкмайер, Чехословакия / Швейцария / Великобритания / ФРГ
10 августа 1988
Молодые стрелки
, Кристофер Кэйн, США
12 августа 1988
Последнее искушение Христа
, Мартин Скорсезе, США
Такер: Человек и его мечта
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Роковая ошибка
, Никита Хубов, СССР
19 августа 1988
Замужем за мафией
, Джонатан Демме, США
24 августа 1988
Инопланетное рагу
, Питер Джексон, Новая Зеландия
Салам, Бомбей
, Мира Наир, Великобритания / Франция / Индия
25 августа 1988
Тонкая голубая линия
, Эррол Моррис, США
1 сентября 1988
Перевал
, Владимир Тарасов, СССР
2 сентября 1988
Ракета на Гибралтар
, Дэниел Питри, США
7 сентября 1988
32 декабря
, Владимир Самсонов, СССР
Убить священника
, Агнешка Холланд, Франция / США
8 сентября 1988
Связанные насмерть
, Дэвид Кроненберг, Канада / США
9 сентября 1988
Если ты где-нибудь есть...
, Кшиштоф Занусси, Польша / Великобритания / ФРГ / Франция / Италия
Восставший из ада II
, Тони Рэндел, Великобритания
Земные девушки легко доступны
, Джульен Темпл, Великобритания / США
12 сентября 1988
Вдали от дома
, Гэри Синиз, США
Вдали от дома
, Мейерт Эвис, США
16 сентября 1988
Игла
, Рашид Нугманов, СССР
Бастер
, Дэвид Грин, Великобритания
30 сентября 1988
Отель разбитых сердец
, Крис Коламбус, США
1 октября 1988
Маленькая Вера
, Василий Пичул, СССР
Абориген
, Елена Николаева, СССР
7 октября 1988
Изюминка
, Дэвид Зельтцер, США
Гориллы в тумане
, Майкл Аптед, США
9 октября 1988
Публикация
, Виктор Волков, СССР
13 октября 1988
Тени в бурю
, Террелл Таннен, США
14 октября 1988
Другая женщина
, Вуди Аллен, США
Обвиняемые
, Джонатан Каплан, США
17 октября 1988
Котенок с улицы Лизюкова
, Вячеслав Котеночкин, СССР
Двое и одна
, Эдуард Гаврилов, СССР
19 октября 1988
Медведь
, Жан-Жак Анно, Франция / США
21 октября 1988
Фантастическая пицца
, Дональд Петри, США
Без единой улики
, Том Эберхардт, Великобритания
29 октября 1988
Лунная походка
, Джим Блэшфилд, Колин Чилверс, Джерри Крэймер, США
1 ноября 1988
Вы чье, старичье?
, Иосиф Хейфиц, СССР
3 ноября 1988
Крик во тьме
, Фред Скеписи, США / Австралия
13 ноября 1988
Оливер и компания
, Джордж Скрибнер, США
17 ноября 1988
Новая рождественская сказка
, Ричард Доннер, США
18 ноября 1988
Свежие лошади
, Дэвид Анспо, США
Земля до начала времен
, Дон Блат, США / Ирландия
1969
, Эрнест Томпсон, США
27 ноября 1988
Светлая личность
, Александр Павловский, СССР
1 декабря 1988
Господин оформитель
, Олег Тепцов, СССР
Слуга
, Вадим Абдрашитов, СССР
2 декабря 1988
Голый пистолет
, Дэвид Цукер, США
Пьяный рассвет
, Роберт Таун, США
3 декабря 1988
Холодное лето пятьдесят третьего
, Александр Прошкин, СССР
8 декабря 1988
Близнецы
, Айвэн Райтман, США
Приключения барона Мюнхгаузена
, Терри Гиллиам, Великобритания / ГДР
9 декабря 1988
Миссисипи в огне
, Алан Паркер, США
Моя мачеха – инопланетянка
, Ричард Бенджамин, США
11 декабря 1988
Опасные связи
, Стивен Фрирз, США / Великобритания
14 декабря 1988
Отпетые мошенники
, Фрэнк Оз, США
17 декабря 1988
Француз
, Галина Данелия-Юркова, СССР
20 декабря 1988
Деловая женщина
, Майк Николс, США
21 декабря 1988
Школьные друзья
, Карло Вердоне, Италия
Темная сторона Солнца
, Бозидар Николич, США / Канада / Югославия
Время цыган
, Эмир Кустурица, США / Италия / Югославия
23 декабря 1988
Турист поневоле
, Лоуренс Кэздан, США
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