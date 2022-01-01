Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1988

Архив премьер 1988 года

1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 января 1988
Дни затмения, Александр Сокуров, СССР Раз, два - горе не беда, Михаил Юзовский, СССР Ёлки-палки!.., Сергей Никоненко, СССР Медвежуть, Василий Кафанов, СССР Кошка, которая гуляла сама по себе, Идея Гаранина, СССР Собачье сердце, Владимир Бортко, СССР Дикие лебеди, Хелле Карис, СССР Убить дракона, Марк Захаров, СССР / Германия Балкон, Калыкбек Салыков, СССР Жена керосинщика, Александр Кайдановский, СССР Заяц, который любил давать советы, Иван Давыдов, СССР Кот и клоун, Наталия Голованова, СССР Смех и горе у Бела моря, Леонид Носырев, СССР
15 января 1988
Одна ночь из жизни Джимми Рирдона, Ульям Ришар, США
19 января 1988
Рок, Алексей Учитель, СССР
2 февраля 1988
Единожды солгав, Владимир Бортко, СССР
4 февраля 1988
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, Ирвин Кершнер, США
5 февраля 1988
Невыносимая легкость бытия, Филип Кауфман, США
12 февраля 1988
Удовлетворение, Джоан Фриман, США Боевик Джексон, Крэйг Р. Баксли, США Огонь на поражение, Роджер Споттисвуд, США
13 февраля 1988
Выстоять и сделать, Рамон Менендез, США
16 февраля 1988
Неукротимый, Роман Полански, Франция / США Лак для волос, Джон Уотерс, США
26 февраля 1988
Кровавый спорт, Ньют Арнольд, США
2 марта 1988
Меня зовут Арлекино, Валерий Рыбарев, СССР
4 марта 1988
Переключая каналы, Тед Котчефф, США
18 марта 1988
Война на бобовом поле Милагро, Роберт Редфорд, США Маленький Никита, Ричард Бенджамин, США
25 марта 1988
Джонни, будь хорошим, Бад С. Смит, США
29 марта 1988
Битлджюс, Тим Бертон, США
1 апреля 1988
Седьмое знамение, Карл Шульц, США
8 апреля 1988
Над законом, Эндрю Дэвис, США / Гонконг
12 апреля 1988
Дорогая Елена Сергеевна, Эльдар Рязанов, СССР
15 апреля 1988
Модернисты, Алан Рудольф, США Цвета, Деннис Хоппер, США
22 апреля 1988
Возвращение томатов-убийц, Джон Де Белло, США
23 апреля 1988
Кот, который умел петь, Натан Лернер, СССР
29 апреля 1988
Зубастики 2: Основное блюдо, Мик Гэррис, США Закат, Блейк Эдвардс, США Колдовство жизни: Жизнь в трансформации, Годфри Реджио, США
1 мая 1988
Друг, Леонид Квинихидзе, СССР
6 мая 1988
Последний танец Саломеи, Кен Расселл, Великобритания
10 мая 1988
Где находится нофелет?, Геральд Бежанов, СССР
11 мая 1988
Голубая бездна, Люк Бессон, Франция / США / Италия
12 мая 1988
Уорсоу по прозвищу Тигр, Амин К. Чаудри, США
20 мая 1988
Уиллоу, Рон Ховард, США Крокодил Данди 2, Джон Корнелл, США / Австралия
21 мая 1988
Трущобы Беверли Хиллз, Тамара Дженкинс, США
29 мая 1988
Проклятие, Бела Тарр, Венгрия
1 июня 1988
Дама с попугаем, Андрей Праченко, СССР Птица, Клинт Иствуд, США
2 июня 1988
Тринадцатый апостол, Сурен Бабаян, СССР
3 июня 1988
Большой, Пенни Маршалл, США
4 июня 1988
Витамин роста, Василий Кафанов, СССР
6 июня 1988
Шут, Андрей Эшпай, СССР Воры в законе, Юрий Кара, СССР ЧП районного масштаба, Сергей Снежкин, СССР Новые приключения янки при дворе короля Артура, Виктор Гресь, СССР Куколка, Исаак Фридберг, СССР Мисс миллионерша, Александр Рогожкин, СССР Аэлита, не приставай к мужчинам!, Георгий Натансон, СССР
10 июня 1988
Полтергейст 3, Гари Шерман, США Президио, Питер Хайамс, США
14 июня 1988
Красная жара, Уолтер Хилл, США
15 июня 1988
Дархэмские быки, Рон Шелтон, США
21 июня 1988
Остров ржавого генерала, Валентин Ховенко, СССР Кто подставил кролика Роджера, Роберт Земекис, США
24 июня 1988
Пригоршня праха, Чарльз Старридж, Великобритания
29 июня 1988
Поездка в Америку, Джон Лэндис, США
1 июля 1988
Отпущение грехов, Энтони Пейдж, Великобритания
7 июля 1988
Рыбка по имени Ванда, Джон Клиз, Чарльз Крайтон, США / Великобритания
12 июля 1988
Крепкий орешек, Джон МакТирнан, США
13 июля 1988
Список смертников, Бадди Ван Хорн, США
22 июля 1988
Коротышка - большая шишка, Рэндал Клайзер, США
29 июля 1988
Коктейль, Роджер Дональдсон, США
3 августа 1988
Алиса, Ян Шванкмайер, Чехословакия / Швейцария / Великобритания / ФРГ
10 августа 1988
Молодые стрелки, Кристофер Кэйн, США
12 августа 1988
Последнее искушение Христа, Мартин Скорсезе, США Такер: Человек и его мечта, Фрэнсис Форд Коппола, США Роковая ошибка, Никита Хубов, СССР
19 августа 1988
Замужем за мафией, Джонатан Демме, США
24 августа 1988
Инопланетное рагу, Питер Джексон, Новая Зеландия Салам, Бомбей, Мира Наир, Великобритания / Франция / Индия
25 августа 1988
Тонкая голубая линия, Эррол Моррис, США
1 сентября 1988
Перевал, Владимир Тарасов, СССР
2 сентября 1988
Ракета на Гибралтар, Дэниел Питри, США
7 сентября 1988
32 декабря, Владимир Самсонов, СССР Убить священника, Агнешка Холланд, Франция / США
8 сентября 1988
Связанные насмерть, Дэвид Кроненберг, Канада / США
9 сентября 1988
Если ты где-нибудь есть..., Кшиштоф Занусси, Польша / Великобритания / ФРГ / Франция / Италия Восставший из ада II, Тони Рэндел, Великобритания Земные девушки легко доступны, Джульен Темпл, Великобритания / США
12 сентября 1988
Вдали от дома, Гэри Синиз, США Вдали от дома, Мейерт Эвис, США
16 сентября 1988
Игла, Рашид Нугманов, СССР Бастер, Дэвид Грин, Великобритания
30 сентября 1988
Отель разбитых сердец, Крис Коламбус, США
1 октября 1988
Маленькая Вера, Василий Пичул, СССР Абориген, Елена Николаева, СССР
7 октября 1988
Изюминка, Дэвид Зельтцер, США Гориллы в тумане, Майкл Аптед, США
9 октября 1988
Публикация, Виктор Волков, СССР
13 октября 1988
Тени в бурю, Террелл Таннен, США
14 октября 1988
Другая женщина, Вуди Аллен, США Обвиняемые, Джонатан Каплан, США
17 октября 1988
Котенок с улицы Лизюкова, Вячеслав Котеночкин, СССР Двое и одна, Эдуард Гаврилов, СССР
19 октября 1988
Медведь, Жан-Жак Анно, Франция / США
21 октября 1988
Фантастическая пицца, Дональд Петри, США Без единой улики, Том Эберхардт, Великобритания
29 октября 1988
Лунная походка, Джим Блэшфилд, Колин Чилверс, Джерри Крэймер, США
1 ноября 1988
Вы чье, старичье?, Иосиф Хейфиц, СССР
3 ноября 1988
Крик во тьме, Фред Скеписи, США / Австралия
13 ноября 1988
Оливер и компания, Джордж Скрибнер, США
17 ноября 1988
Новая рождественская сказка, Ричард Доннер, США
18 ноября 1988
Свежие лошади, Дэвид Анспо, США Земля до начала времен, Дон Блат, США / Ирландия 1969, Эрнест Томпсон, США
27 ноября 1988
Светлая личность, Александр Павловский, СССР
1 декабря 1988
Господин оформитель, Олег Тепцов, СССР Слуга, Вадим Абдрашитов, СССР
2 декабря 1988
Голый пистолет, Дэвид Цукер, США Пьяный рассвет, Роберт Таун, США
3 декабря 1988
Холодное лето пятьдесят третьего, Александр Прошкин, СССР
8 декабря 1988
Близнецы, Айвэн Райтман, США Приключения барона Мюнхгаузена, Терри Гиллиам, Великобритания / ГДР
9 декабря 1988
Миссисипи в огне, Алан Паркер, США Моя мачеха – инопланетянка, Ричард Бенджамин, США
11 декабря 1988
Опасные связи, Стивен Фрирз, США / Великобритания
14 декабря 1988
Отпетые мошенники, Фрэнк Оз, США
17 декабря 1988
Француз, Галина Данелия-Юркова, СССР
20 декабря 1988
Деловая женщина, Майк Николс, США
21 декабря 1988
Школьные друзья, Карло Вердоне, Италия Темная сторона Солнца, Бозидар Николич, США / Канада / Югославия Время цыган, Эмир Кустурица, США / Италия / Югославия
23 декабря 1988
Турист поневоле, Лоуренс Кэздан, США
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши